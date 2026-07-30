Tesla hat sein 10-millionstes Elektroauto produziert

Tesla hat in seinem Stammwerk im kalifornischen Fremont das 10-millionste Elektroauto produziert. Das teilten die US-Amerikaner am 30. Juli 2026 über das soziale Netzwerk X von Unternehmenschef Elon Musk mit. Sechs Jahre zuvor war in Fremont das einmillionste Fahrzeug des E-Auto-Pioniers vom Band gerollt. Seitdem ist Tesla weiter stark gewachsen.

Am 30.12.2025 war im chinesischen Werk in Shanghai das weltweit neunmillionste Fahrzeug der Marke hergestellt worden. Im Juni letzten Jahres hatte Tesla verkündet, sein achtmillionstes Elektroauto gefertigt zu haben – ein Model Y, das damals im deutschen Werk in Brandenburg nahe Berlin entstand. Das siebenmillionste E-Auto hatte das Unternehmen im Oktober 2024 produziert, die Marke von sechs Millionen gebauten Vollstromern war im April 2024 erreicht worden.

Neben den mittelgroßen Baureihen Model 3 und Model Y baute Tesla in den letzten Jahren noch die Oberklasse-Elektroautos Model S und Model X für den Massenmarkt. Letztere beiden Baureihen wurden jedoch im Mai eingestellt, weil man sich künftig stärker autonomen Autos, Künstlicher Intelligenz und Robotik widmen möchte.

Produced our 10 millionth Tesla globally at Fremont Factory this week! Only 6 years ago, Fremont Factory made our 1 millionth vehicle pic.twitter.com/ps4H6tFgUQ — Tesla (@Tesla) July 30, 2026

Darüber hinaus stellt der Konzern aktuell den hierzulande nicht erhältlichen Pick-up-Truck „Cybertruck“ her sowie den bisher nur in den USA ausgelieferten Elektro-Lkw Semi. Tesla baut zudem das zweisitzige Robo-Taxi „Cybercab“ für den autonomen Pilotbetrieb in den USA.

Das Unternehmen hat derzeit Fabriken in den USA, in Deutschland und in China. Im letzten Jahr plagten Tesla Absatzprobleme. Dafür gab es mehrere Gründe: den Umstieg auf die erneuerte Generation des Model Y Anfang 2025, aber auch eine veraltete, relativ kleine Modellpalette, wachsenden Konkurrenzdruck, den Wegfall von Förderungen und einen stagnierenden Markt. Insbesondere in Europa belastete das polarisierende politische Verhalten von CEO Musk das Markenimage und schreckte potenzielle Kunden ab.

Inzwischen läuft es bei Tesla wieder deutlich besser: Die weltweiten Auslieferungen sind im zweiten Quartal um 25 Prozent gestiegen. Im Zeitraum bis Ende Juni wurden mehr als 480.000 Elektroautos ausgeliefert, verglichen mit etwas über 384.000 Fahrzeugen im Vorjahreszeitraum. Der Aufschwung zeigte sich vor allem auch in Europa: Daten des Verbandes der Automobilindustrie (ACEA) belegen, dass die Verkäufe der Marke in den ersten fünf Monaten des Jahres um 77 Prozent zunahmen. Dies folgt auf ein schwieriges Vorjahr, in dem die Verkaufszahlen in der Region um 38 Prozent eingebrochen waren.