Tesla stellt erste 1000 Mitarbeiter für Produktionsausbau in Grünheide ein

Tesla stockt die Belegschaft in seinem Brandenburger Werk Grünheide auf, um die Produktionskapazitäten schrittweise zu erhöhen. Die ersten 1000 neuen Mitarbeiter für die erste Phase des Hochlaufs seien bereits eingestellt, teilte eine Sprecherin des US-Konzerns der Deutschen Presse-Agentur mit. Ziel dieser Phase sei es, von 5000 auf 6200 Fahrzeuge pro Woche hochzufahren.
Für die nächste Stufe der Produktionsausweitung, die im Oktober beginnen soll, sollen ab September weitere 1000 Beschäftigte rekrutiert werden. Damit soll das Volumen auf 7.500 Fahrzeuge wöchentlich angehoben werden. Dieser Ausbau basiert auf einer Ankündigung des Unternehmens im April, die mit einer gestiegenen Nachfrage begründet wurde.
Das Unternehmen plante ursprünglich eine jährliche Produktion von 500.000 Autos mit dem Ziel einer Verdopplung auf eine Million Fahrzeuge. Ein solcher Ausbau war zunächst aufgrund der Marktlage pausiert worden, nun will man aber wieder wachsen. Bei einer Wochenkapazität von 7500 Fahrzeugen ergäbe sich rechnerisch eine Jahresproduktion von rund 375.000 Autos.
Insgesamt sollen durch die Maßnahmen etwa 3500 neue Arbeitsplätze entstehen, wenn man den Ausbau der Batteriezellfertigung mit 1500 neuen Stellen einrechnet. Tesla plant hierfür laut früheren Aussagen Investitionen in Höhe von rund 250 Millionen US-Dollar, umgerechnet 217 Millionen Euro. Im Werk Grünheide sind derzeit knapp 11.000 Menschen beschäftigt. Von dort aus werden mehr als 30 Märkte mit dem SUV-Coupé Model X beliefert, die Erschließung weiterer Märkte ist vorgesehen.
Im letzten Jahr plagten Tesla Absatzprobleme, inzwischen läuft es wieder deutlich besser. Im Zeitraum bis Ende Juni wurden mehr als 480.000 Elektroautos ausgeliefert, verglichen mit etwas über 384.000 Fahrzeugen im Vorjahreszeitraum. Der Aufschwung zeigt sich vor allem auch in Europa. Das Unternehmen hat derzeit Fabriken in den USA, in Deutschland und in China. Im Stammwerk im kalifornischen Fremont wurde vor Kurzem das 10-millionste Elektroauto produziert.
Kommentare
Future meint
Tesla rettet also die Mitarbeiter der deutschen Autoindustrie, die woanders überall entlassen werden. Wer hätte sowas gedacht vor ein paar Jahren. Allerdings werden sich viele der Entlassenen sicherlich für etwas anderes als eine Fabrik entscheiden: eine Kreuzfahrt ist doch auch was schönes und macht auch weniger Arbeit.
David meint
Tesla ist immer noch am Geschichten erzählen. Wir alle wissen, welche Echtzahl letztes Jahr zur Produktion in Grünheide durch die Presse ging, nämlich 169.000. Tesla behauptet jetzt allerdings, die Ausgangslage sei 5000 Autos pro Woche, also 250.000 pro Jahr nach üblicher Hochrechnung. Das kennen wir ja schon von Ihnen. Interessant ist aber, wie Leute, die dort investiert sind, darüber denken. Deren Feedback auf die zukünftigen Pläne inklusive diesem war verheerend, um noch zu untertreiben. Man glaubt Baron Murks nicht mehr.
Future meint
Dieses Jahr ist nicht letztes Jahr. Der Boom bei Tesla muss ja auch von jemandem hergestellt werden. Dir geht es ja angeblich immer um die Wertschöpfung in der Heimat. Genau das passiert gerade bei Tesla und seinem deutschen Werk. Die alten deutschen Hersteller müssen dagegen Produktion aus Deutschland wegverlagern und damit viele Tausende Mitarbeiter loswerden, was die Wertschöpfung in der schönen Heimat massiv verkleinern wird. Gut, dass Deutschland mit Tesla ein so produktives Werk hat, das sogar neue Mitarbeiter einstellt.
South meint
Also David, Tesla ist ja nicht VW, Tesla stellt Leute ein, wenn sie Leute brauchen …. ;-)
An der Stelle Sorry für alle Mitarbeiter, die unter den Abbauprogrammen der alten Hersteller leiden, und ich meine das Ernst, viele meiner Bekannten arbeiten in der Branche, aber die Branche muss sich wandeln und verschlanken, leider unumgänglich. Und das wird die Branche auch schaffen, wenn sie ihre Hausaufgaben macht.
Aber bei so ner plumpen Steilvorlage, kann man nicht anders… zum Fremdschämen…
hu.ms meint
Gute PR-arbeit:
Die anderen autobauer in D bauen personal ab – tesla stellt ein.
Nachdem wg. nur 202k in 2025 reduziert wurde ist ja in kaum einer meldung zu lesen.
WDSE meint
Die deutschen haben in 2025 auch schon abgebaut, ist auch in keiner Meldung über die aktuellen Reduzierungen zu lesen. Für die 1000 neuen Mitarbeiter ist es keine PR Arbeit . Ich freue mich über neue Mitarbeiter überall.
Referendar meint
Die erste Charge ist also eingetroffen um die Langzeitkranken an der Linie zu ersetzen.
Bin gespannt wie lange die neuen durchhalten. Die IGM ist zum Glück vor Ort, ich drücke die Daumen.
Paule meint
gegoogelt „Krankenstand Tesla vs VW“
Der Krankenstand unterscheidet sich drastisch zwischen den beiden Herstellern: Während Tesla in Grünheide den Wert auf unter 5 Prozent gedrückt hat, verzeichnet Volkswagen seit Jahren deutlich höhere Fehlzeiten von teils rund 10 Prozent.
Volkswagen (VW)Aktueller Krankenstand: Bewegt sich auf einem konstant hohen Niveau, wobei an manchen Tagen rund 10 Prozent der Bandarbeiter fehlen.
Huch?
Bestimmt kommt jetzt wieder jemand mit dem Zwangsarbeit-Märchen bei Tesla um die Ecke. Na, wer will als Erster?
Fakten:
Tesla Personal
Gewinn je Mitarbeiter 2025: 28.149
VW Personal
Gewinn je Mitarbeiter 2025: 10.002
huch…
Christian meint
auch schon mal die Alterstruktur der Personalbestände verglichen?
Future meint
Die IGM sollte sich vielleicht mal um die alten Werke der Heimathersteller kümmern. Das Problem dabei ist nur, dass die IGM eben auch nicht dafür sorgen kann, dass attraktivere Elektroautos für die Weltmärkte entwickelt werden. Dafür sind andere zuständig. Allerdings könnte die IGM wohl dafür sorgen, dass die heimische Produktion wieder profitabler wird. Stattdessen geht es jetzt um Porduktionsverlagerung, massiven Stellenabbau und Werksschließungen. Was für ein Abgrund – auch für die IGM.