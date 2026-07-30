Mahle zeigt neues Range-Extender-System für schwere E-Trucks

Mahle will die Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs mit einem neuen Range-Extender-System für schwere E-Trucks beschleunigen. Der Stuttgarter Automobilzulieferer zeigt damit eine Möglichkeit, Transportunternehmen den Umstieg von Diesel-Lkw auf batterieelektrische Trucks zu erleichtern.

Range-Extender-E-Trucks verbinden laut Mahle die Nachhaltigkeit des Elektroantriebs mit der Flexibilität und Reichweite des Verbrennungsmotors. Das entwickelte System soll kostensensitiven Transportbetrieben helfen, die Gesamtbetriebskosten über die Fahrzeuglebensdauer zu senken und klimafreundliche Investitionen zu erleichtern. Mahle sieht darin zudem einen Beitrag zur Erreichung europäischer CO2-Flottenziele.

„Wir wollen mit hoch performanten Technologien und serienreifen Produkten für die Elektrifizierung wachsen“, sagt Arnd Franz, Vorsitzender der Konzern-Geschäftsführung und CEO von Mahle. Spediteure und Flottenbetreiber stehen laut dem Zulieferer vor der Aufgabe, Klimafreundlichkeit mit Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit zu verbinden. Als Herausforderungen nennt man unter anderem eine noch unzureichende Ladeinfrastruktur und begrenzte Reichweiten batterieelektrischer Trucks.

Das neue Range Extender-System soll schwere E-Trucks flexibler machen. Mahle beschreibt die Technologie als intelligentes „Notstromaggregat“, das im richtigen Moment anspringt und die Reichweite erhöht. Herzstück des Systems ist ein Hochvoltgenerator mit 110 Kilowatt Dauerleistung und bis zu 130 Kilowatt Spitzenleistung, der von einem kompakten Verbrennungsmotor angetrieben wird.

Generator, Verbrenner und weitere Komponenten in einer Einheit

Der Generator versorgt den Elektroantrieb auch bei anspruchsvollen Strecken und voll beladenen Lkw mit Energie. Auch dank einer neu entwickelten Ölkühlung erreicht er eine Leistungsdichte von mehr als 7 Kilowatt pro Kilogramm. Mahle hat das System als eigenständige Einheit entwickelt, die Generator, Verbrennungsmotor, Thermo- und Fluidmanagement, Tanks sowie Abgasnachbehandlung in einer kompakten Box vereint.

Die Einheit soll in den üblichen Batterie-Einbauraum eines Batterie-Elektro-Lkw passen und in bestehende batterieelektrische Fahrzeugplattformen integriert werden können. Das System ersetzt den Angaben zufolge etwa ein Drittel der bestehenden Batteriekapazität eines reinen E-Trucks und spart dadurch rund 400 Kilogramm Achslast an der Hinterachse ein. Das Fahrzeuggewicht verringert sich um etwa 600 Kilogramm, während der Range-Extender-E-Lkw insgesamt eine Reichweite von über 800 Kilometern ermöglicht.

Im Range-Extender-Betrieb emittiert das Nutzfahrzeug laut Mahle im realen Einsatz über 80 Prozent weniger CO2 als ein konventioneller Antrieb. Wird der biokraftstofffähige Motor mit HVO100 betrieben, soll das Fahrzeug nahezu CO2-frei fahren. Ein Thermomanagementsystem mit 48 Kilowatt Hochtemperatur- und 15 Kilowatt Niedertemperaturkühlkapazität soll für einen stabilen Betrieb unter Schwerlastbedingungen sorgen.