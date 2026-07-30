Mahle zeigt neues Range-Extender-System für schwere E-Trucks

Mahle will die Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs mit einem neuen Range-Extender-System für schwere E-Trucks beschleunigen. Der Stuttgarter Automobilzulieferer zeigt damit eine Möglichkeit, Transportunternehmen den Umstieg von Diesel-Lkw auf batterieelektrische Trucks zu erleichtern.
Range-Extender-E-Trucks verbinden laut Mahle die Nachhaltigkeit des Elektroantriebs mit der Flexibilität und Reichweite des Verbrennungsmotors. Das entwickelte System soll kostensensitiven Transportbetrieben helfen, die Gesamtbetriebskosten über die Fahrzeuglebensdauer zu senken und klimafreundliche Investitionen zu erleichtern. Mahle sieht darin zudem einen Beitrag zur Erreichung europäischer CO2-Flottenziele.
„Wir wollen mit hoch performanten Technologien und serienreifen Produkten für die Elektrifizierung wachsen“, sagt Arnd Franz, Vorsitzender der Konzern-Geschäftsführung und CEO von Mahle. Spediteure und Flottenbetreiber stehen laut dem Zulieferer vor der Aufgabe, Klimafreundlichkeit mit Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit zu verbinden. Als Herausforderungen nennt man unter anderem eine noch unzureichende Ladeinfrastruktur und begrenzte Reichweiten batterieelektrischer Trucks.
Das neue Range Extender-System soll schwere E-Trucks flexibler machen. Mahle beschreibt die Technologie als intelligentes „Notstromaggregat“, das im richtigen Moment anspringt und die Reichweite erhöht. Herzstück des Systems ist ein Hochvoltgenerator mit 110 Kilowatt Dauerleistung und bis zu 130 Kilowatt Spitzenleistung, der von einem kompakten Verbrennungsmotor angetrieben wird.
Generator, Verbrenner und weitere Komponenten in einer Einheit
Der Generator versorgt den Elektroantrieb auch bei anspruchsvollen Strecken und voll beladenen Lkw mit Energie. Auch dank einer neu entwickelten Ölkühlung erreicht er eine Leistungsdichte von mehr als 7 Kilowatt pro Kilogramm. Mahle hat das System als eigenständige Einheit entwickelt, die Generator, Verbrennungsmotor, Thermo- und Fluidmanagement, Tanks sowie Abgasnachbehandlung in einer kompakten Box vereint.
Die Einheit soll in den üblichen Batterie-Einbauraum eines Batterie-Elektro-Lkw passen und in bestehende batterieelektrische Fahrzeugplattformen integriert werden können. Das System ersetzt den Angaben zufolge etwa ein Drittel der bestehenden Batteriekapazität eines reinen E-Trucks und spart dadurch rund 400 Kilogramm Achslast an der Hinterachse ein. Das Fahrzeuggewicht verringert sich um etwa 600 Kilogramm, während der Range-Extender-E-Lkw insgesamt eine Reichweite von über 800 Kilometern ermöglicht.
Im Range-Extender-Betrieb emittiert das Nutzfahrzeug laut Mahle im realen Einsatz über 80 Prozent weniger CO2 als ein konventioneller Antrieb. Wird der biokraftstofffähige Motor mit HVO100 betrieben, soll das Fahrzeug nahezu CO2-frei fahren. Ein Thermomanagementsystem mit 48 Kilowatt Hochtemperatur- und 15 Kilowatt Niedertemperaturkühlkapazität soll für einen stabilen Betrieb unter Schwerlastbedingungen sorgen.
Kommentare
BrainBug0815 meint
Mich stört am meisten dieser Teil:
„Im Range-Extender-Betrieb emittiert das Nutzfahrzeug laut Mahle im realen Einsatz über 80 Prozent weniger CO2 als ein konventioneller Antrieb. Wird der biokraftstofffähige Motor mit HVO100 betrieben, soll das Fahrzeug nahezu CO2-frei fahren.“
=> Große Zahlen um etwas besser erscheinen zu lassen, als es ist.
Der Großteil dieser angeblichen Einsparung wird dadurch erreicht, dass zuvor die zu 2/3 verbleibende Batterie leer gefahren werden kann. die verbleibenden paar % KÖNNTEN davon kommen, dass der Generator im optimalen Bereich laufen kann, wohingegen ein normaler Antriebsmotor eben mit unterschiedlichen Lasten und Drehzahlen noch ineffizienter als ein Generator ist. (Wandlungsverluste lasse ich jetzt auch erstmal außen vor)
Und wer glaubt, ausserhalb vom Labor mit HVO100 auch nur irgendetwas positives zu erreichen, hat noch nie darüber nachgedacht woher die benötigte Menge überhaupt kommen soll.
Spoiler: Die Produktion verschlingt nicht nur viel Energie, sondern nimmt auch der Lebensmittelproduktion Fläche weg, was direkt und indirekt die Lebensmittelpreise in die Höhe treibt.
Und wenn man sich dann noch ausrechnet wieviel Fläche man bräuchte, um größere Mengen bereitstellen zu können, der versteht, warum das ein sinnloser Ansatz ist. Stichwort: Essen oder Fahren? beides geht nicht.
Kosten sind auf jeden Fall KEIN Argument für so einen Antrieb.
Denn die sind bei reinen Batteriebetriebenen Fahrzeugen mit Abstand am besten.
Nur wenn die Reichweite, Strecke und Lademöglichkeiten sowie Zeitpläne einen reinen Elektroantrieb verunmöglichen verstehe ich diesen Ansatz. Nur wird der Anteil solcher Szenarien immer weniger. Somit sehe ich Investitionen in dem Bereich als riskant an. Der Markt hat keine Zukunft. Nur eine Nische, mit unbekanntem Ablaufdatum.
BrainBug0815 meint
Mich stört am meisten dieser Teil:
„Im Range-Extender-Betrieb emittiert das Nutzfahrzeug laut Mahle im realen Einsatz über 80 Prozent weniger CO2 als ein konventioneller Antrieb. Wird der biokraftstofffähige Motor mit HVO100 betrieben, soll das Fahrzeug nahezu CO2-frei fahren.“
=> Große Zahlen um etwas besser erscheinen zu lassen, als es ist.
Der Großteil dieser angeblichen Einsparung wird dadurch erreicht, dass zuvor die zu 2/3 verbleibende Batterie leer gefahren werden kann. die verbleibenden paar % KÖNNTEN davon kommen, dass der Generator im optimalen Bereich laufen kann, wohingegen ein normaler Antriebsmotor eben mit unterschiedlichen Lasten und Drehzahlen noch ineffizienter als ein Generator ist.
Und wer glaubt, ausserhalb vom Labor mit HVO100 auch nur irgendetwas positives zu erreichen, hat noch nie darüber nachgedacht woher die benötigte Menge überhaupt kommen soll.
Spoiler: Die Produktion verschlingt nicht nur viel Energie, sondern nimmt auch der Lebensmittelproduktion Fläche weg, was direkt und indirekt die Lebensmittelpreise in die Höhe treibt.
Und wenn man sich dann noch ausrechnet wieviel Fläche man bräuchte, um größere Mengen bereitstellen zu können, der versteht, warum das ein sinnloser Ansatz ist. Stichwort: Essen oder Fahren? beides geht nicht.
Kosten sind auf jeden Fall KEIN Argument für so einen Antrieb.
Denn die sind bei reinen Batteriebetriebenen Fahrzeugen mit Abstand am besten.
Nur wenn die Reichweite, Strecke und Lademöglichkeiten sowie Zeitpläne einen reinen Elektroantrieb verunmöglichen verstehe ich diesen Ansatz. Nur wird der Anteil solcher Szenarien immer weniger. Somit sehe ich Investitionen in dem Bereich als riskant an. Der Markt hat keine Zukunft. Nur eine Nische, mit unbekanntem Ablaufdatum.
South meint
Das hört sich immer so nett an, a bisserl Range Extender und etwas BIO Sprit, Voila. In der Realität ist BIO Sprit aber sündhaft teuer und genau da liegt die Krux an der Sache, denn beim LKW geht es um Wirtschaftlichkeit. Vielleicht gibts tatsächlich ein paar Nischenanwendungen, wo so was sinn ergeben könnten, aber für den Masseneinsatz ist sowas nicht tauglich.
Bei LKW geht es perspektivisch aber etwas mehr, als nur um den Antrieb. Es wird einfach viel zuviel transportiert, übrigens auch zu schwer und das Verkehrssystem ist im Grunde kurz vor dem Kollaps. Cleverer wäre hier, sich von dem alten System von einzelnen schweren LKW’s zu trennen und stattdessen von Grund auf neu zu denken. Beispielsweise selbstfahrende elektrische Container, welche langsam und leise über Nacht fahren könnten, netzdienlich betrieben werden könnte etc…
Sarah meint
Dieser Range-Extender soll bzw will ja nicht ICE oder BEV ersetzen, sondern eine Ergänzung darstellen.
Und genau für diese Nischenanwendungen kann das doch ein tolles Produkt sein, also dass man von ICE auf BEV inkl range Extender wechseln kann …z.B. Löschfahrzeuge, Feuerwehr, THW etc
Futureman meint
Statt endlich Lösungen für die Breite zu finden. setzen immer mehr Hersteller (inkl. Porsche usw.) auf Nischenanwendungen. Ob das reicht, auch zukünftig das gesamte Personal zu halten wird sich zeigen.
Dietmar meint
Wie meinen Sie das?
Mahle hat doch ebenso „Lösungen für die Breite“ im Portfolio, namentlich reine Verbrenner-Produkte als auch Produkte für BEV und PHEV.
Dieser range-Extender soll sicher ICE und BEV/PHEV NICHT ersetzen, sondern dort ergänzen wo der use-case sinnvoll ist.
Das passende Produkt aus dem Portfolio wird dann dort bei Mahle nachgefragt wo die OEMs die passenden Einsatzzwecke dafür finden werden.
Michal meint
Auf welche „Nischenanwendungen“ setzt denn z.B. Porsche ?
Porsche war immer schon ein Nischenanbieter seit Beginn in den 1950er Jahren: Diese Nische nennt/nannte sich Sportwagen …und die sorgen/sorgten für die höchsten Margen in der gesamten Automobilindustrie.
Paule meint
„Das System ersetzt den Angaben zufolge etwa ein Drittel der bestehenden Batteriekapazität eines reinen E-Trucks …“
Tolle Sache!
3 Stück davon – und man kann die blöde Batterie ganz weglassen. Mahle ist voll auf Kurs!
Thomas meint
Das gleiche könnten Sie dann auch über PHEV sagen.
Trotzdem gibt es Anwendungsfälle wo PHEV sinnvoll sind.
Genauso gibt es sinnvolle Anwendungen für BEV mit diesen ICE-range-Extendern:
Z.B. dass man in 90% der Fälle rein elektrisch fahren kann, dann aber wenn man nicht mehr elektrisch laden kann mit den hohen Energiemenden aus dem ICE (TANK) das Fahrzeug weiterhin lange betreiben kann.
Z.B. Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge fallen mir da spontan ein
Paule meint
Nichts anderes habe ich geschrieben. Akku raus – Mahle rein. Problem der Feuerwehr gelöst. Mit 350 km elektrischer Reichweite kann eine Feuerwehr nichts anfangen.
Diesel gibt es überall. Strom ist Mangelware und wird nur an wenigen Ausgabestellen verteilt. Diesel gibts an jeder Hausecke, Bordsteinkante, Laterne.
M. meint
In einem Standard-LKW braucht man das nicht, auch nicht, um 400 kg Achslast zu sparen. Batterien entwickeln sich weiter.
Interessanter ist das für Nischen-Anwendungen, die schwer zu elektrifizieren sind. Mein Beispiel sind immer Schwerlasttransporte und Kranwagen, die z.B. abseits von Infrastruktur Windräder aufstellen – Nische eben. Mit denen fährst du zwischendurch nicht an eine Ladestation, und die Pausenregelung greift hier auch nicht. Da gibt’s nur Schichtbetrieb, wo immer möglich. Bei einem 60 Meter langen Transport inkl. Polizeiabsicherung machst du keine Pause, du wechselst den Fahrer.
Ein Satz stört mich aber:
„Wird der biokraftstofffähige Motor mit HVO100 betrieben, soll das Fahrzeug nahezu CO2-frei fahren.“
Naja. Vielleicht. Vielleicht auch nicht.
1)
Dazu muss der Grundstoff Abfall sein. So viel davon gibt es aber nicht, auch wenn ein gewisser Dr. Koch mal davon geträumt hat. Also wird heute schon „Neuware“ importiert. Wo kommt das her? Was hat man dafür gerodet? Was kostet der Anbau dieser Pflanzen, bezogen auf CO2, oder auf Biodiversität?
2)
HVO100 kann man mit grünem Wasserstoff herstellen. Aber für den Prozess ist die Farbe des Wasserstoffs in Wirklichkeit egal, und am Endprodukt auch nicht nachzuweisen. Es mag sein, dass man aktuell genug grünen Wasserstoff dafür hat, aber wie wird das in Zukunft aussehen? Nimmt man dann auch anderen Wasserstoff, oder sagt man „oh, wir haben aus der Quelle gerade nichts (günstiges), daher bieten wir das aktuell nicht an“, oder nimmt man etwas anderes? Das Problem ist ja nicht anders als bei eFuels auch: rein technisch sind die Fragen gelöst (die Effizienz auch: die ist, wie sie ist) – ungelöst ist die Frage der Wirtschaftlichkeit.
Ein Feigenblatt.
atamani meint
Genauso kann der Strom für die Batterie aus 100% Kohlestrom kommen.
Und auch bei E LKW ist die Frage der Wirtschaftlichkeit nicht gelöst!
Subventionen vom Strom weg, Maut Befreiung weg, und dann?
M. meint
Kann, aber deswegen gibt es ja den Strommix, und im Schnitt lädst du den, wenn nicht an PV.
Paule meint
…dann…Subvention vom Diesel weg. Gleiches Recht für alle!
Das Dieselprivileg: Ein Liter Diesel wird mit 47,04 Cent niedriger über die Energiesteuer besteuert als ein Liter Benzin mit 65,45 Cent.
Jetzt Du wieder.
Sarah meint
Dieser Range-Extender soll bzw will ja nicht ICE oder BEV ersetzen, sondern eine Ergänzung darstellen.
Und genau für diese Nischenanwendungen kann das doch ein tolles Produkt sein, also dass man von ICE auf BEV inkl range Extender wechseln kann …z.B. Löschfahrzeuge, Feuerwehr, THW etc
M. meint
Feuerwehr?
Widerlegt.
https://www.feuerwehrmagazin.de/fahrzeuge-modelle/fuenf-elektrische-loeschfahrzeuge-fuer-berlin-130582
Hier gehts um echte Nischen.
Paule meint
THW ist schon mal raus.
Bestellung: 66 Unimog U 5025 Logistikfahrzeugen, 120 Mercedes-Benz Atego Gerätekraftwagen sowie 490 MAN TGE Transporter
Nix mit BEVs. Keine REX, keine Hybrid. Berschwerden sind an Bonn zu richten, Abteilung Einsatz, insbesondere die Referate für Ausstattung, Technik und Beschaffung. Die OVs / LVs haben da nichts zu melden.