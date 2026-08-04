Ford Ranger „Holly Green“ auch als Plug-in-Hybrid bestellbar

Ford Pro erweitert das Angebot des Ford Ranger um das Sondermodell Holly Green. Die Edition basiert auf dem Ranger Wildtrak und unterscheidet sich durch zusätzliche optische und funktionale Ausstattungsmerkmale. Sie ist ab sofort als Doppelkabine mit Plug-in-Hybrid oder 3,0-Liter-EcoBlue-V6-Turbodiesel bestellbar.

Namensgebend ist die eigens entwickelte Sonderlackierung „Holly Green“. Zur Serienausstattung gehören außerdem schwarze Türgriffe in Akzentfarbe. Das Holly-Green-Paket ergänzt den Wildtrak unter anderem um einen Windabweiser, verbreiterte Radhäuser sowie Motorhauben- und Heckklappendämpfer.

Der Windabweiser ermöglicht es, die Fenster bei Regen oder Schnee einen Spalt geöffnet zu lassen, ohne dass Wasser in den Innenraum tropft. Er leitet den Fahrtwind am Fenstersteg vorbei und reduziert dadurch die Zugluft für die Insassen. Beim leichten Öffnen der Fenster während der Fahrt verringert er zudem die Windgeräusche.

Beim Parken verdeckt der Windabweiser den geöffneten Fensterspalt und soll dadurch einen Hitzestau verhindern. Gleichzeitig bietet diese Abdeckung zusätzlichen Einbruchschutz. Bei plötzlich einsetzendem Regen schützt sie außerdem die Sitze vor Nässe.

Als Antriebe stehen ein Plug-in-Hybrid und ein 3,0-Liter-EcoBlue-V6-Turbodiesel zur Wahl. Beide Varianten verfügen über ein 10-Gang-Automatikgetriebe und einen elektronischen Allradantrieb. Der Ranger Plug-in-Hybrid verbindet einen 2,3-Liter-EcoBoost-Benzinmotor mit einem 75-kW-Elektromotor (102 PS). Seine Systemleistung beträgt 207 kW beziehungsweise 281 PS, die rein elektrische Reichweite 42 Kilometer nach WLTP-Norm. Mit maximal 697 Nm erreicht er das höchste Drehmoment innerhalb der Ranger-Familie.

Der Ranger PHEV ist zudem das erste Ranger-Modell mit Pro Power Onboard: Drei 230-Volt-Steckdosen befinden sich im Innenraum und auf der Ladefläche. Über sie stellt das Fahrzeug bis zu 6,9 kW für elektrische Geräte bereit, etwa für mobile Werkstätten, Baustellen oder Campingplätze.

Der Ford Ranger Plug-in-Hybrid kostet in Deutschland mindestens 55.442,10 Euro. Die Wildtrak-Version ist ab 64.010,10 Euro zu haben. Der Aufpreis der Holly-Green-Edition gegenüber dem Wildtrak beträgt 2368,10 Euro.