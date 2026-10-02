Siemens und OMV bringen Hochleistungsladen für Lkw und Pkw an die Brennerroute

Siemens eMobility und OMV haben an der OMV-Station im österreichischen Kufstein den Betrieb des weltweit ersten Sicharge-Flex-Ladesystems gestartet. OMV ist Pilotkunde und erster Anwender des von Siemens im Oktober 2025 vorgestellten Systems. Zum Start stehen sechs Gleichstrom-Ladepunkte (DC) für elektrische Lkw und Pkw zur Verfügung.

Sicharge Flex ist als dezentrales Ladesystem für den Einsatz im Depot und unterwegs ausgelegt und bietet eine Leistung von 480 kW bis 1,68 MW. In Kufstein gibt es zunächst vier Ladepunkte für Pkw und zwei für Lkw mit jeweils bis zu 400 kW Ladeleistung. Weitere vier Ladepunkte für Lkw mit Leistungen von 600 kW bis 1200 kW durch das Megawatt Charging System (MCS) sollen in einem nächsten Schritt hinzukommen.

Der Standort liegt an der Brennerroute zwischen Deutschland und Italien und wurde laut den Verantwortlichen wegen seiner strategischen Bedeutung ausgewählt. Die Station ist auf die Bedürfnisse von Lkw-Fahrern zugeschnitten und bietet neben der Ladeinfrastruktur auch Duschen, Restaurants und Waschmaschinen. Ein elektrischer Lkw mit einer 620-kWh-Batterie kann dort den Angaben zufolge in etwa 45 Minuten von 20 auf 80 Prozent geladen werden.

Die verfügbare Ladeleistung kann durch eine volldynamische Leistungsverteilung bedarfsgerecht auf angeschlossene Fahrzeuge verteilt werden. OMV hat weitere Sicharge-Flex-Systeme für Standorte in Österreich bestellt, deren Lieferung und Inbetriebnahme für die kommenden Monate vorgesehen sind. Ergänzt wird die Ladehardware durch die cloudbasierte Siemens-Lösung Sifinity Control zur Überwachung und zum Management des Betriebs.

„Mit dem neuen Hochleistungs-Ladeangebot in Kufstein setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt beim Ausbau unserer Ladeinfrastruktur“, sagt Peter Vysny von OMV. „Gerade für den elektrischen Schwerverkehr braucht es leistungsfähige und verlässlich verfügbare Lademöglichkeiten entlang zentraler Transitrouten. Kufstein ist dafür aufgrund seiner Lage an der Brennerachse ein idealer Standort. Gemeinsam mit Siemens schaffen wir hier eine Lösung, die den Anforderungen unserer Kundinnen und Kunden entspricht und gleichzeitig zeigt, wie die Mobilität der Zukunft an unseren Standorten konkret aussehen kann.“