E-Auto-Ladetarife-Test: Falsche Tarifwahl kostet bis zu 809 Euro mehr im Jahr

Das Schnellladenetz in Deutschland, Österreich und der Schweiz entwickelt sich weiter, doch zwischen den Anbietern gibt es weiterhin deutliche Unterschiede. Das zeigt der achte Ladenetztest von Connect und der Beratung Umlaut. Die Testteams legten rund 6700 Kilometer zurück und prüften Schnellladestationen von 17 Anbietern.

In Deutschland liegt demnach Aral Pulse zum vierten Mal in Folge vorn, in Österreich Smatrics EnBW und in der Schweiz Ionity. Mercedes, EWE Go und Aldi Süd schneiden in den verschiedenen Nutzungsszenarien besonders gut ab.

Für den Test wurden Ladetarife für drei typische Nutzergruppen untersucht: Laternenparker, Durchschnittsfahrer und Vielfahrer. Zusätzlich wurde das spontane Laden ohne Vertrag an AC- (Wechselstrom) und HPC-Ladesäulen (High Power Charging) betrachtet. Grundlage der Berechnungen waren die Preise und Konditionen zum 18. September 2026.

Bei den Laternenparkern liegt Mercedes mit dem Tarif MB.Charge Public L vorn. In der Modellrechnung entstehen jährliche Ladekosten von 1043 Euro. Beim teuersten Angebot von Vattenfall sind es 1852 Euro. Das entspricht einem Unterschied von 809 Euro.

Für Durchschnittsfahrer ist EWE Go die günstigste Wahl. Hier liegen die berechneten jährlichen Kosten bei 372 Euro. Bei den Vielfahrern setzt sich erneut Mercedes durch. Mit MB.Charge Public M fallen 1790 Euro pro Jahr an, während der ADAC-Tarif eCharge auf 2425 Euro kommt.

Auch beim spontanen Laden gibt es deutliche Preisunterschiede. Beim AC-Laden teilen sich Aldi Süd, Kaufland und Lidl den Testsieg. Beim HPC-Laden liegt Aldi Süd vorn.

Der Test zeigt laut den Organisatoren: Den allgemein besten Ladetarif gibt es nicht. Entscheidend sei vor allem das individuelle Ladeverhalten, der Anteil des öffentlichen Ladens sowie die Preise für AC- und HPC-Ladevorgänge. Wer regelmäßig öffentlich lade, könne mit einem passenden Tarif mehrere Hundert Euro im Jahr sparen.