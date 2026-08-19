Toyota bietet „E‑Bonus“ für Elektroautos und Plug-in-Hybride von bis zu 8100 Euro

Toyota bietet einen garantierten „E-Bonus“ für alle Modelle mit Stecker an. Er gilt damit für vollelektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride der japanischen Marke. Der Bonus kann bei Leasing, Finanzierung und Barzahlung genutzt werden.

Bei den aufgeführten Einstiegsversionen liegen die garantierten Beträge je nach Modell zwischen 4200 und 7600 Euro. Mit steigender Ausstattungsvariante erhöht sich der E-Bonus, je nach Modell und Ausstattung sind bis zu 8100 Euro möglich.

Modell Garantierter „E‑Bonus“ Toyota bZ4X 7000 € Toyota bZ4X Touring 7600 € Toyota C‑HR+ 7000 € Toyota Urban Cruiser 6500 € Toyota Proace Verso Electric 5100 € Toyota Proace City Verso Electric 4700 € Toyota RAV4 Plug‑in Hybrid 4500 € Toyota Prius Plug‑in Hybrid 4200 € Toyota C‑HR Plug‑in Hybrid 4400 €

Zusätzlich kann die staatliche Stromer-Kaufprämie in Deutschland in Anspruch genommen werden. Für rein batterieelektrische Modelle sind bis zu 6000 Euro vorgesehen, für Plug-in-Hybridfahrzeuge bis zu 4500 Euro. Förderfähig sind alle vollelektrischen Pkw sowie sämtliche Pkw mit Plug-in-Hybridantrieb von Toyota.

Die Bundesförderung wie auch die Höhe des Zuschusses sind an individuelle Voraussetzungen geknüpft. Maßgeblich sind insbesondere das Haushaltseinkommen und die Zahl der Kinder im Haushalt des Antragstellers. Werden die Fördervoraussetzungen erfüllt, lässt sich die staatliche Förderung mit Toyotas E-Bonus kombinieren.