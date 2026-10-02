Hyundai stellt neue Tucson-Generation vor, Hybrid und Plug-in-Hybrid erhältlich

Hyundai stellt die neue Generation des Tucson mit größerer Karosserie, neu gestaltetem Innenraum und elektrifizierten Antrieben vor. Das SUV ist 4560 Millimeter lang, 1900 Millimeter breit und 1670 Millimeter hoch und damit 35 Millimeter länger, 35 Millimeter breiter und 20 Millimeter höher als der Vorgänger. Das Design folgt der Philosophie „Art of Steel“ und umfasst die H-Edge-Beleuchtung. Optional ist Micro Pixel Lighting mit 25.600 LED-Pixeln erhältlich.

Im Innenraum setzt Hyundai auf ein zweischichtiges Armaturenbrett, ein digitales 9,9-Zoll-Kombiinstrument und physische Tasten für häufig genutzte Funktionen. Zwei kabellose 15-W-Ladefelder und vier 100-W-USB-C-Anschlüsse stehen für kompatible Geräte bereit. Je nach Ausstattung gibt es einen Fahrersitz mit Massagefunktion, Relax-Sitze sowie eine Dreizonen-Klimaanlage. Eine optional beheizbare Windschutzscheibe soll innerhalb von 15 Minuten vollständig enteisen und im Sommer 60 Prozent der Sonnenenergie abweisen.

Das Infotainment-System Pleos Connect basiert auf Android Automotive OS und kombiniert ein zentrales Infotainment-Display mit 12,9 oder 17 Zoll mit dem 9,9-Zoll-Fahrerdisplay. Das KI-gestützte Spracherkennungssystem Gleo AI kann auf Live-Daten aus dem Internet zugreifen. Ausgewählte Fahrzeug- und Infotainmentfunktionen lassen sich per Over-the-Air-Update aktualisieren, während Hyundai Digital Key 2.0 das Entriegeln und Starten über kompatible Smartphones und Smartwatches ermöglicht. Optional sind ein Bang-&-Olufsen-Audiosystem mit zwölf Lautsprechern und die interaktive Ambientebeleuchtung „Smart Mood Lamp“ verfügbar.

Bei den Antrieben gibt es die Auswahl zwischen klassischem Verbrenner, Vollhybrid und Plug-in-Hybrid. Der Hybrid leistet 180 kW/245 PS und 380 Nm Drehmoment, der Plug-in-Hybrid erreicht bis zu 215 kW/292 PS und ebenfalls 380 Nm. Die 17,1-kWh-Fahrbatterie ermöglicht mit 17-Zoll-Rädern eine geschätzte elektrische Reichweite von bis zu 81 Kilometern, vorbehaltlich der endgültigen Typgenehmigung. Ein 7,2-kW-Bordladegerät übernimmt das Wechselstromladen. Ergänzend bietet Hyundai einen 1,6-Liter-T-GDI-Benziner mit 150 PS an.

Der HEV Stay Mode hält unter anderem Klimaregelung, Audioanlage und das Laden von Geräten auch bei ausgeschaltetem Verbrennungsmotor verfügbar. Der neue Tucson bietet bis zu 695 Liter Kofferraumvolumen. Beim Hybrid beträgt die Anhängelast bis zu 1910 Kilogramm, beim Plug-in-Hybrid 1810 Kilogramm bei zwölf Prozent Steigung.

Ein Rückfahrassistent kann bis zu 50 Meter Vorwärtsfahrt bei maximal 30 km/h aufzeichnen und anschließend beim Rückwärtsfahren die Lenkung entlang der gespeicherten Route übernehmen. Je nach Ausstattung kommen unter anderem Bodenansichtmonitor, fernbedienbarer Parkassistent und digitaler Innenspiegel hinzu.

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Zu den Assistenzsystemen gehören der Autonome Notbremsassistent 2.0, der Autobahnassistent 2.0, die intelligente Verkehrszeichenerkennung und eine navigationsbasierte Geschwindigkeitsregelanlage. Der Tucson verfügt über sieben Airbags sowie eine Karosseriestruktur aus warmgepresstem hochfestem Stahl mit verstärkten B-Säulen. Eine kamerabasierte In-Cabin Monitoring Unit kann unter anderem den Blick des Fahrers und Anzeichen von Müdigkeit erkennen und Warnungen ausgeben. Kindererkennung und Insassenalarm können zudem darauf aufmerksam machen, wenn möglicherweise eine Person im Fahrzeug zurückgelassen wurde.

Für Europa wird der neue Hyundai Tucson im Werk Hyundai Motor Manufacturing Czech in Tschechien gebaut. Der Bestellstart für die jüngste Generation soll im ersten Quartal 2027 erfolgen, dann gibt es auch die Preise. Bislang kostet das Modell hierzulande ab 36.490 Euro als Benziner, mindestens 41.240Euro als Hybrid und ab 45.690 Euro als Plug-in-Hybrid.