Tesla Model Y L: Hinweise auf möglichen Europa-Start

Im Quellcode mehrerer europäischer Tesla-Konfiguratoren ist die Bezeichnung „Model Y L“ aufgetaucht. Nach Angaben von Medien findet sich der entsprechende Eintrag unter anderem auf den Tesla-Seiten für Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Bestellbar ist das Modell dort bislang nicht, könnte aber demnächst auch in diesen Ländern eingeführt werden.
Das Model Y L ist eine verlängerte Version des SUV-Coupé Model Y mit drei Sitzreihen und sechs Sitzplätzen. Tesla bietet die Variante seines Elektroauto-Bestsellers bereits in anderen Märkten an. Für Europa hat der US-Hersteller bislang weder einen Verkaufsstart noch Preise oder technische Daten bestätigt.
Der aktuelle Webseiten-Fund ist lediglich ein Hinweis auf eine mögliche Vorbereitung des europäischen Angebots. Ein konkreter Einführungstermin lässt sich daraus nicht ableiten, zumal nicht öffentlich bekannt ist, seit wann der entsprechende Code auf den europäischen Seiten hinterlegt ist.
Für den europäischen Markt würde Tesla mit dem Model Y L eine zusätzliche Mehrsitzer-Variante unterhalb größerer SUV-Modelle anbieten. Ob sich Ausstattung, Reichweite oder Antriebskonfiguration der Europa-Version von bereits angebotenen Versionen in anderen Märkten unterscheiden, bleibt abzuwarten.
Gräßere Batterie für Europa?
Schon seit Sommer letzten Jahres ist in China die umfassend überarbeitete Version des Model Y auch in einer Langversion verfügbar. Das Model Y L aus der Volksrepublik soll bereits 2025 eine EU-Genehmigung bekommen haben und mit größerer Batterie hierzulande angeboten werden, so frühere Berichte. Abweichend von der China-Version sollen im Akkupack 4600 statt 4416 einzelne Batteriezellen stecken, genug für 88 Kilowattstunden (kWh) Speicherkapazität und 681 Kilometer WLTP-Reichweite.
Die höhere Zahl an Batterien im Model Y L für Europa soll durch den verlängerten Radstand möglich geworden sein. Zum Start in China gab Tesla die Länge mit 4,98 Meter an, 18 Zentimeter mehr als beim regulären Model Y. In China hat das Model Y L nach der dortigen, eher unrealistischen Norm CLTC minimal mehr Reichweite als die Allrad-Variante und etwa 10 Prozent weniger als die mit Heckantrieb. In Europa aber würde der Sechssitzer mit der größeren Batterie für 681 WLTP-Kilometer die Spitze bilden – bisher sind je nach Modell offiziell höchstens 622 Kilometer pro Ladung möglich.
In China hat Tesla die L-Version zu einem Preis von etwa 8 Prozent mehr als bei der teuersten Variante in normaler Länge eingeführt. Die aktuell in Deutschland erhältlichen, in der hiesigen „Gigafactory“ in Brandenburg nahe Berlin entstehenden Ausführungen kosten von 39.990 bis 62.990 Euro ohne zusätzliche Ausstattung.
Kommentare
Powerwall Thorsten meint
Ja, es bleibt abzuwarten, wie die Reichweite des in Europa erhältlichen Model Y dann tatsächlich aussehen wird. Der aktuelle Real World Test von Edmund wird unserem FUD-David aber gar nicht gefallen.
„Model Y L has the longest range of any Model Y we’ve ever tested. It kept going and going and going… all the way to an official result of 358 miles, more than 10% over its estimate.
358 Meilen sind dann nämlich 576 km fahrbare und zwar nicht WLTP.
Damit liegt das Model Y etwa 10 % über der Herstellerangabe und das mit den von FUD-David so titulierten: „Schwachlastzellen“ – gute Leistung. Tesla würde ich mal sagen.
Das Thema „overdeliver“ ist somit hoffentlich auch bei Tesla endlich als Marketingstrategie angekommen.
David meint
Da zittert die Konkurrenz ja schon richtig. Damit könnte man von 300 Autos auf 350 kommen. Zumal der Marktstart nach Meinung der Tesla-Fans schon mehrfach hätte passieren sollen. Das mit den Akkus ist ein Tagtraum. Denn das war ja die letzte Entfeinerung. Man hatte die etwas größere Akkugröße gleich wieder eingestampft, weil man aus regulatorischen Erwägungen die Schwachlastzelle verbauen musste. Das dürfte auch weiterhin so gemacht werden.
MK meint
Ich finde es immer schade, wenn der CLTC-Zyklus einfach pauschal als „unrealistisch“ abgestempelt wird.
Er ist halt anders: In China darf z.B. nirgendwo im Land schneller as 110 km/h gefahren werden. Entsprechend sind halt auch die Autobahnabschnitte im Testzyklus mit 110 km/h ausgelegt und nciht wie in der EU mit 130 km/h. In Ländern wie z.B. Schweden oder Norwegen, wo auch nur 110 km/h bzw. nur 100 km/h gefahren werden darf, ist das aber vielleicht sogar realistischer als der WLTP-Zyklus.
cbzac meint
Kleine Fehler im Artikel:
Die höchste offizielle WLTP-Reichweite des Model Y in Deutschland hat das Premium AWD-Modell mit 622 km.
Und in China ist das Model YL zwar das teuerste, aber dort gibt es im Konfigurator kein Performance-Modell. Die Vergleichs-Preisrange des deutschen Konfigurator ist daher unpassend. Das Model YL sollte sich voraussichtlich zwischen dem Premium AWD und dem Performancemodell einordnen, wie es auch auf der australischen Webseite der Fall ist.
Redaktion meint
Danke für den Hinweis – aktualisiert!
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