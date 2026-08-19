Tesla Model Y L: Hinweise auf möglichen Europa-Start

Im Quellcode mehrerer europäischer Tesla-Konfiguratoren ist die Bezeichnung „Model Y L“ aufgetaucht. Nach Angaben von Medien findet sich der entsprechende Eintrag unter anderem auf den Tesla-Seiten für Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Bestellbar ist das Modell dort bislang nicht, könnte aber demnächst auch in diesen Ländern eingeführt werden.

Das Model Y L ist eine verlängerte Version des SUV-Coupé Model Y mit drei Sitzreihen und sechs Sitzplätzen. Tesla bietet die Variante seines Elektroauto-Bestsellers bereits in anderen Märkten an. Für Europa hat der US-Hersteller bislang weder einen Verkaufsstart noch Preise oder technische Daten bestätigt.

Der aktuelle Webseiten-Fund ist lediglich ein Hinweis auf eine mögliche Vorbereitung des europäischen Angebots. Ein konkreter Einführungstermin lässt sich daraus nicht ableiten, zumal nicht öffentlich bekannt ist, seit wann der entsprechende Code auf den europäischen Seiten hinterlegt ist.

Für den europäischen Markt würde Tesla mit dem Model Y L eine zusätzliche Mehrsitzer-Variante unterhalb größerer SUV-Modelle anbieten. Ob sich Ausstattung, Reichweite oder Antriebskonfiguration der Europa-Version von bereits angebotenen Versionen in anderen Märkten unterscheiden, bleibt abzuwarten.

Gräßere Batterie für Europa?

Schon seit Sommer letzten Jahres ist in China die umfassend überarbeitete Version des Model Y auch in einer Langversion verfügbar. Das Model Y L aus der Volksrepublik soll bereits 2025 eine EU-Genehmigung bekommen haben und mit größerer Batterie hierzulande angeboten werden, so frühere Berichte. Abweichend von der China-Version sollen im Akkupack 4600 statt 4416 einzelne Batteriezellen stecken, genug für 88 Kilowattstunden (kWh) Speicherkapazität und 681 Kilometer WLTP-Reichweite.

Die höhere Zahl an Batterien im Model Y L für Europa soll durch den verlängerten Radstand möglich geworden sein. Zum Start in China gab Tesla die Länge mit 4,98 Meter an, 18 Zentimeter mehr als beim regulären Model Y. In China hat das Model Y L nach der dortigen, eher unrealistischen Norm CLTC minimal mehr Reichweite als die Allrad-Variante und etwa 10 Prozent weniger als die mit Heckantrieb. In Europa aber würde der Sechssitzer mit der größeren Batterie für 681 WLTP-Kilometer die Spitze bilden – bisher sind je nach Modell offiziell höchstens 622 Kilometer pro Ladung möglich.

In China hat Tesla die L-Version zu einem Preis von etwa 8 Prozent mehr als bei der teuersten Variante in normaler Länge eingeführt. Die aktuell in Deutschland erhältlichen, in der hiesigen „Gigafactory“ in Brandenburg nahe Berlin entstehenden Ausführungen kosten von 39.990 bis 62.990 Euro ohne zusätzliche Ausstattung.