Kia plant aktuell keine GT-Version des EV2

Kia plant keine besonders sportliche GT-Version des kleinen Elektro-SUV EV2 für die nahe Zukunft. Das erklärte ein Mitglied des Produktteams gegenüber Auto Express. Die Aussage dazu von einem Insider steht im Widerspruch zu Ausführungen von CEO Ho Sung Song im Jahr 2024.

Damals gab der Unternehmenschef an, dass Kia kontinuierlich GT-Varianten für seine dedizierten E-Autos auf den Markt bringen wolle. Bisher wurde das mit Modellen wie dem EV3, EV4 und EV5 GT sowie dem bereits existierenden EV6 GT und EV9 GT umgesetzt.

Die Entscheidung gegen eine GT-Version des EV2 könnte mit den geringen Gewinnmargen bei kleinen Elektrofahrzeugen zusammenhängen, spekuliert Auto Express. Die bisherigen GT-Modelle besetzen hingegen teurere und lukrativere Marktsegmente.

Ein mögliches Projekt für einen EV2 GT hängt dem Bericht zufolge unter anderem vom Erfolg einer sportlichen N-Version des kommenden Hyundai Ioniq 3 ab, da beide Fahrzeuge dieselbe technische Basis nutzen. Technische Lösungen könnten somit zwischen den Modellen geteilt werden. Während Hyundai sich aktuell auf die Hybrid-Nachfolger des i20 N und i30 N konzentriert, könnte ein Verkaufserfolg eines möglichen Ioniq 3 N das Projekt eines EV2 GT forcieren.

Ein potenzieller EV2 GT würde eine deutlich höhere Leistung als die derzeit maximal verfügbaren 108 kW (146 PS) bieten. Von 0 auf 100 km/h geht es damit mit dem EV2 in bis zu 8,7 Sekunden und weiter bis Tempo 161. Die regulären Versionen der Baureihe kosten hierzulande ab 26.600 Euro. Die Ausstattung GT-Line für mindestens 37.340 Euro umfasst keine Veränderungen an Antrieb und Fahrwerk, nur zusätzliche Features wie 19-Zoll-Leichtmetallfelen, Privacy-Verglasung, Sportlenkrad, Sportpedale oder SUV-Design-Elemente in Wagenfarbe.