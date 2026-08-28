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Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

in Autoindustrie von | Kommentieren

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Auf Elektromobilität ausgelegtes Wohnmobil soll über 400 Kilometer Reichweite schaffen

CityFreighter-seitlich-von-vorn Vöhringer, Motive Development und CityFreighter zeigen ein für Elektromobilität ausgelegtes Wohnmobil mit über 400 Kilometer Reichweite. Mehr »

Clever Tanken baut „Clever Laden“ zur Ladeplattform aus

Clever-Laden_App_Clever_Tanken_2026 Mithilfe von Cariqa zeigt „Clever Laden“ direkte Betreiberpreise und ermöglicht Start sowie Bezahlung von Ad-hoc-Ladevorgängen in der App. Mehr »

Verbrenner bleiben für VW-Konzern wichtig, während E-Auto-Bestellungen in Europa steigen

Audi-Q9-SUV Volkswagen sieht Verbrenner im Premium- und Luxussegment weiter gefragt. In Europa stiegen die E-Auto-Bestellungen zuletzt aber deutlich. Mehr »

Ford Fiesta ST als Elektroauto vor dem Comeback

Ford plant neue Modelle für Europa. Ein Elektro-Fiesta ST auf Basis einer Renault-Architektur könnte die sportliche Baureihe wiederbeleben. Mehr »

Elektro-Lkw und Busse: Weltweite Verkäufe steigen 2025 um 86 Prozent

Mercedes-eActros Elektro-Lkw und -Busse erreichten 2025 weltweit über 500.000 Verkäufe. In der EU stiegen die Verkäufe von elektrischen Lkw um 71 Prozent. Mehr »

BMW: "Neue Klasse" beschleunigt Absatzentwicklung von Elektroautos

BMW-iX3 BMW meldet zwei Millionen verkaufte Elektroautos seit 2013. In Europa stieg der Absatz im zweiten Quartal 2026 um 38 Prozent auf 81.445. Mehr »

Neuer Opel Corsa soll 2028 exklusiv als Elektroauto starten

opel-corsa-gse-vision-gran-turismo Die neue Generation des Opel Corsa kommt erst 2028 auf den Markt. Das Modell wird rein elektrisch sein und soll etwa 25.000 Euro kosten. Mehr »

Umfrage: 79 Prozent der E-Auto-Besitzer sind schon elektrisch verreist

Audi-A6-Avant-e-tron Die meisten Besitzer eines Elektroautos reisen bereits mit ihrem Stromer und können sich auch längere Urlaubsfahrten ins Ausland vorstellen. Mehr »

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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