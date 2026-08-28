Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Vöhringer, Motive Development und CityFreighter zeigen ein für Elektromobilität ausgelegtes Wohnmobil mit über 400 Kilometer Reichweite. Mehr »

Mithilfe von Cariqa zeigt „Clever Laden“ direkte Betreiberpreise und ermöglicht Start sowie Bezahlung von Ad-hoc-Ladevorgängen in der App. Mehr »

Volkswagen sieht Verbrenner im Premium- und Luxussegment weiter gefragt. In Europa stiegen die E-Auto-Bestellungen zuletzt aber deutlich. Mehr »

Ford plant neue Modelle für Europa. Ein Elektro-Fiesta ST auf Basis einer Renault-Architektur könnte die sportliche Baureihe wiederbeleben. Mehr »

Elektro-Lkw und -Busse erreichten 2025 weltweit über 500.000 Verkäufe. In der EU stiegen die Verkäufe von elektrischen Lkw um 71 Prozent. Mehr »

BMW meldet zwei Millionen verkaufte Elektroautos seit 2013. In Europa stieg der Absatz im zweiten Quartal 2026 um 38 Prozent auf 81.445. Mehr »

Die neue Generation des Opel Corsa kommt erst 2028 auf den Markt. Das Modell wird rein elektrisch sein und soll etwa 25.000 Euro kosten. Mehr »

Die meisten Besitzer eines Elektroautos reisen bereits mit ihrem Stromer und können sich auch längere Urlaubsfahrten ins Ausland vorstellen. Mehr »