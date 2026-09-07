Ionity eröffnet 200. Schnelllade-Standort in Deutschland

Ionity hat mit neuen Ladepunkten in Karlsruhe seinen 200. Standort in Deutschland eröffnet. Damit betreibt das Unternehmen deutschlandweit inzwischen über 1500 High-Power-Ladepunkte. Seit Anfang 2023 hat Ionity in Deutschland eigenen Angaben zufolge durchschnittlich rund zwei neue Standorte pro Monat eröffnet.

Am neuen Standort in Karlsruhe stehen insgesamt zwölf High-Power-Ladepunkte zur Verfügung: acht Alpitronic HYC1000 mit einer Ladeleistung von bis zu 600 kW pro Elektroauto sowie vier Alpitronic HYC400 mit bis zu 400 kW.

Der jüngste Deutschland-Standort befindet sich in verkehrsgünstiger Lage nahe der A5 und unweit des Autobahnkreuzes Karlsruhe mit Anschluss an die A8 Richtung Stuttgart. Die Adresse lautet Zimmerstraße 24, 76137 Karlsruhe. Gastronomie und weitere Angebote befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Ionity wurde 2017 von BMW, Daimler, Ford und dem Volkswagen-Konzern ins Leben gerufen. Inzwischen sind weitere Partner wie die Hyundai Motor Group und der Finanzinvestor BlackRock beteiligt. Der Fokus des Schnellladenetzwerks liegt auf Europa. Insgesamt gibt es laut der Website des Unternehmens 892 Standorte mit 6475 Ladepunkten in 24 Ländern. 73 neue Standorte befinden sich derzeit im Bau.