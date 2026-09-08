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KBA: Die Nummer 1 der alternativen Antriebsarten im August 2026

in Autoindustrie von | 1 Kommentar

Skoda-Elroq-Sportline

Bild: Skoda

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu der Nummer 1 der Segmente und der Nummer 1 der alternativen Antriebsarten im August 2026 veröffentlicht.

Im Berichtsmonat zeigte sich in drei Segmenten ein Wechsel des zulassungsstärksten Modells: Im Segment Minis war der Dacia Spring das meist zugelassene Modell, im Segment Kleinwagen war es der Opel Corsa. Bei den Utilities erreichte der Ford Transit Custom die meisten Neuzulassungen. Die weiteren Segmente zeigten die zulassungsstärksten Modelle des Vormonats.

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(Zum Vergrößern anklicken) Bild: KBA

Unter den zulassungsstärksten Modellen nach alternativen Antriebsarten gab es gegenüber dem Vormonat nur eine Veränderung: Bei der Antriebsart Brennstoffzelle waren im August 2026 keine Neuzulassungen zu verzeichnen.

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(Zum Vergrößern anklicken) Bild: KBA

Bei den weiteren Antriebsarten zeigten sich die zulassungsstärksten Modelle des Vormonats. Der Skoda Elroq war erneut das meistzugelassene Elektro/BEV-Modell und bei den Plug-in-Hybriden war es der BYD Seal U. Die Antriebsart Hybrid (ohne Plug-in-Hybride) wurde erneut vom VW T-Roc angeführt. Auch bei der Antriebsart Voll-Hybrid war der Toyota Yaris wiederholt das zulassungsstärkste Modell.

Zulassungsstärkstes Fahrzeug mit der Antriebsart Gas (insgesamt) war weiterhin der Dacia Sandero. Für die Antriebsart Wasserstoff wurden keine Neuzulassungen registriert.

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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Kommentare

  1. cbzac meint

    68.930 BEV-Neuzulassungen gegen NULL mit Wasserstoff.
    E-Fuels-Only-Fahrzeuge gibt es ebenfalls 0, was ungefähr der Zahl der regulären Tankstellen dafür entspricht.
    Aber der Durchbruch für H2 und E-Fuels steht kurz bevor.
    WIRKLICH! Es gibt auch Fördergelder!!

    Antworten

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