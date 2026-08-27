Voltempo entwickelt autonomen 15,6-Meter-E-Lkw ohne Fahrerhaus

Der britische E-Fahrzeug-Spezialist Voltempo entwickelt einen rein batterieelektrischen, autonom fahrenden Lkw ohne Fahrerhaus. Das als starres Einzelfahrzeug konzipierte Modell soll nach den bislang veröffentlichten Planungen 15,6 Meter lang sein, fünf Achsen besitzen und auf ein zulässiges Gesamtgewicht von 42 Tonnen ausgelegt werden.
Voltempo bezeichnet den Ansatz als „Smart Trailer“: Anstelle einer konventionellen Zugmaschine mit Fahrerplatz soll ein möglichst großer Teil des Fahrzeugs für den Gütertransport genutzt werden. Ein fahrfähiger Prototyp existiert nach öffentlich verfügbaren Angaben bislang nicht.
Durch den Wegfall des Fahrerhauses verspricht sich Voltempo vor allem Vorteile bei Leergewicht, Nutzlast und Ladevolumen. Nach Angaben des Unternehmens soll das E-Fahrzeug leer etwa 10 bis 12 Tonnen wiegen und gegenüber einem konventionellen Vergleichsfahrzeug rund 15 Prozent mehr Laderaum sowie 5 bis 7 Tonnen zusätzliche Nutzlast ermöglichen. Angaben zu Batteriegröße, Reichweite, Motorleistung oder Ladeleistung des geplanten Lkw wurden bisher nicht veröffentlicht.
Auslieferung ab 2028 möglich
Die Fertigstellung des ersten Prototyps durch einen Dienstleister plant Voltempo für 2027 und anschließend Tests auf einem Versuchsgelände für autonome Fahrzeuge in Südwales. Der Elektroantrieb soll von einem bekannten Nutzfahrzeughersteller geliefert werden. Erste Produktionsfahrzeuge werden nach dem derzeit kommunizierten Zeitplan für 2028 angestrebt. Losgehen soll es in Großbritannien, der europäische Kontinent soll folgen.
Als erste Einsatzfelder untersucht Voltempo vor allem regelmäßig wiederkehrende Hub-to-Hub-Verkehre sowie Shuttle-Verbindungen zwischen Häfen, intermodalen Terminals, Produktionsstandorten und Logistikzentren. Diese Priorisierung entspricht den Ergebnissen des von Voltempo geführten eFreight-Autonomous-Konsortiums, das nach einer neunmonatigen Untersuchung Hub-to-Hub-Trucking und intermodale Shuttle-Verkehre als geeignete frühe Anwendungsfälle für autonome schwere Nutzfahrzeuge in Großbritannien identifiziert hat.
Voltempo-Gründer Michael Boxwell erklärte gegenüber Autocar, dass die ersten Fahrzeuge voraussichtlich auf festen Routen eingesetzt werden. Diese müssten zunächst von den lokalen Behörden genehmigt werden. Er gehe davon aus, dass die Anzahl der Routen steigen wird, sollten sich die ersten Versuche als erfolgreich erweisen.
Kommentare
Futureman meint
Auch wenn das nur ein Konzept-Modell ist, damit man in die Medien kommt, stimmt die Richtung.
Im ersten Schritt könnten ja bei allen mindestens 3 spurigen Autobahnen die rechte Spur für solche Fahrzeuge freigegeben werden. Denn genau bei diesen stumpfsinnigen Fahrten passieren die schweren Unfälle.
An den jeweiligen Abfahrten übernimmt dann einer der wenigen LKW den Trailer und fährt ihn weiter zum Bestimmungsort. Damit wäre schon ein Großteil der Fahrten automatisiert.
bs meint
Volkommen richtige Entwicklung. Maximale Laderaum und alle Elektronik unter Ladefläche.
Das gleiche auch für selbstfahrende Containertransporter. Alle Elektronik unten, Container drauf setzen und losfahren lassen. Sollte innerhalb 10 Jahren so weit sein.
David meint
Grundsätzlich die richtige Idee. Wenn das autonome fahren läuft, stört der Fahrer nur noch. Nur läuft es ja noch nicht. Dann braucht man auch das Fahrzeug dafür nicht. Sollte man auch einem anderen Hersteller sagen, der ein zweisitziges Fahrzeug ohne Lenkrad bauen möchte während die dazugehörige Sensorik noch Baumstämme quer über der Straße übersieht.
Die Wahrheit meint
Er hat’s immer noch nicht kapiert. Realitätsverweigerung oder psychische Störung, weil TESLA ihn beruflich für nicht qualifiziert hielt? Kleiner Scherz. -:) Wer austeilt mus auch einstecken können.
Den Baum nach Sturmschaden hat ein Level 2 PKW getroffen. Level 2 ist vom Fahrer überwacht und der war nach eigener Aussage unaufmerksam. Schuld liegt beim Fahrer, nicht am Level 2 System, welches ein Assistenzsystem darstellt und kein fehlerfreies, autonom fahrendes System.
Was das Cybercab betrifft, TESLA möchte es nicht bauen, TESLA hat es gebaut, skaliert weiter und fährt mit Genehmigung bereits Waymo um die Ohren. Ohne Lenkrad und ohne Fahrer ist es mindestens Level 4. Bessere CPU, neuere Software.
Der Semi Truck wird gerade ausgerollt und kommt auch nach Europa. Der hat ebenfalls das Potential für autonomes Fahren.
Das KBA hat ja schon mit Level 2 Probleme, obwohl das Level 2 von Tesla 18 Monate intensiv von der RDW (quasi das niederländische KBA) getestet und für gut befunden. Jetzt hat das KBA ein Testfahrzeug von TESLA im Testbetrieb. Peinlich, nein oberpeinlich, daß das KBA die Fleißarbeit der RDW anzweifelt. Aber Karma hat ein gutes Gedächtnis.
Einige Länder haben nach den Niederländern das Level 2 von Tesla freigegeben und 100 Millionen Kilometer unfallfrei in Europa abgespult. Das KBA will aber immer noch prüfen. Jetzt will auch XPeng an den Start, hat keinen Meter auf deutschem Boden gefahren und wird durchgewunken.
Egal, das autonome Fahren, egal welches Level, nimmt Fahrt auf und ist nicht mehr aufzuhalten.
M. meint
Interessantes Konzept, allerdings:
„Ein fahrfähiger Prototyp existiert nach öffentlich verfügbaren Angaben bislang nicht.“
passt nicht zu:
„Auslieferung ab 2028 möglich“
MainTower meint
Heute die Idee, nächstes Jahr den fertigen Prototyp vorgestellt, und 2028 die Serienproduktion. Das geht jetzt dank KI alles ganz schnell :-)
Jörg2 meint
Ich glaube AUDI hat da auch solch „Schnellläufer“-Projekt (aktuell im Stadium „Prototyp“).