Scania bringt neue E-Lkw-Batterielösung hinter dem Fahrerhaus

Scania bringt eine neue Batterielösung auf den Markt, bei der Batteriepakete hinter dem Fahrerhaus montiert werden. Das Angebot namens „Battery-Behind-Cab“ schafft zusätzliche Batteriekapazität und erweitert die Möglichkeiten zur Konfiguration elektrischer Lkw. Dabei können Reichweite, Nutzlast, Fahrzeuggeometrie und Anforderungen an den Aufbau auf unterschiedliche Transporteinsätze abgestimmt werden.

Die Platzierung hinter dem Fahrerhaus ergänzt die Batteriepakete am Fahrgestell und unter dem Fahrerhaus. In einer typischen Konfiguration werden zwei MP20-Batteriepakete hinter dem Fahrerhaus montiert, die rund 356 kWh zusätzliche installierte Batteriekapazität bereitstellen. Damit ist die installierte Batteriekapazität nicht ausschließlich auf Batteriepakete am Fahrgestell angewiesen.

Scania nennt hohe Nutzlasten, lange Distanzen, bestimmte Aufliegerkombinationen und besondere Aufbauanforderungen als unterschiedliche Anforderungen an das Fahrzeuglayout.



„Bei der Elektrifizierung gibt es keine Einheitslösung. Für manche Transportunternehmen steht die Nutzlast im Vordergrund, für andere die Flexibilität beim Aufbau, die Aufliegerkompatibilität, die Ladestrategie oder die maximale Reichweite“, sagt Lars Gustafsson, Senior Vice President und Head of Solutions Management bei Scania. „Die Batterielösung hinter dem Fahrerhaus bietet Scania Kunden eine weitere Möglichkeit, Elektro-Lkw an die tatsächlichen Anforderungen des Transportalltags anzupassen, da die Batteriekapazität flexibler im Fahrzeug platziert werden kann.“

Die Batterielösung unterstützt ausgewählte 6×2‑4-Sattelzugmaschinen für den Fernverkehr. Zusammen mit der vorgezogenen IVD-Front (Increased Vehicle Dimension) ermöglicht sie eine europäische 6×2‑4-Sattelzugkonfiguration mit zusätzlicher Batteriekapazität und einer Gesamtfahrzeuglänge von mehr als 16,5 Metern. Nach Angaben von Scania lassen sich dadurch höhere Batteriekapazität, Aufliegerkompatibilität und gleichbleibende Wendigkeit verbinden.

„Bei Scania Dynamic geht es darum, unseren Kunden das richtige Fahrzeug für den jeweiligen Einsatz bereitzustellen. Die Batterielösung hinter dem Fahrerhaus entspricht genau diesem Ansatz und macht das Elektrofahrzeugportfolio von Scania noch flexibler“, so Gustafsson.