Scania bringt neue E-Lkw-Batterielösung hinter dem Fahrerhaus

Scania bringt eine neue Batterielösung auf den Markt, bei der Batteriepakete hinter dem Fahrerhaus montiert werden. Das Angebot namens „Battery-Behind-Cab“ schafft zusätzliche Batteriekapazität und erweitert die Möglichkeiten zur Konfiguration elektrischer Lkw. Dabei können Reichweite, Nutzlast, Fahrzeuggeometrie und Anforderungen an den Aufbau auf unterschiedliche Transporteinsätze abgestimmt werden.
Die Platzierung hinter dem Fahrerhaus ergänzt die Batteriepakete am Fahrgestell und unter dem Fahrerhaus. In einer typischen Konfiguration werden zwei MP20-Batteriepakete hinter dem Fahrerhaus montiert, die rund 356 kWh zusätzliche installierte Batteriekapazität bereitstellen. Damit ist die installierte Batteriekapazität nicht ausschließlich auf Batteriepakete am Fahrgestell angewiesen.
Scania nennt hohe Nutzlasten, lange Distanzen, bestimmte Aufliegerkombinationen und besondere Aufbauanforderungen als unterschiedliche Anforderungen an das Fahrzeuglayout.
„Bei der Elektrifizierung gibt es keine Einheitslösung. Für manche Transportunternehmen steht die Nutzlast im Vordergrund, für andere die Flexibilität beim Aufbau, die Aufliegerkompatibilität, die Ladestrategie oder die maximale Reichweite“, sagt Lars Gustafsson, Senior Vice President und Head of Solutions Management bei Scania. „Die Batterielösung hinter dem Fahrerhaus bietet Scania Kunden eine weitere Möglichkeit, Elektro-Lkw an die tatsächlichen Anforderungen des Transportalltags anzupassen, da die Batteriekapazität flexibler im Fahrzeug platziert werden kann.“
Die Batterielösung unterstützt ausgewählte 6×2‑4-Sattelzugmaschinen für den Fernverkehr. Zusammen mit der vorgezogenen IVD-Front (Increased Vehicle Dimension) ermöglicht sie eine europäische 6×2‑4-Sattelzugkonfiguration mit zusätzlicher Batteriekapazität und einer Gesamtfahrzeuglänge von mehr als 16,5 Metern. Nach Angaben von Scania lassen sich dadurch höhere Batteriekapazität, Aufliegerkompatibilität und gleichbleibende Wendigkeit verbinden.
„Bei Scania Dynamic geht es darum, unseren Kunden das richtige Fahrzeug für den jeweiligen Einsatz bereitzustellen. Die Batterielösung hinter dem Fahrerhaus entspricht genau diesem Ansatz und macht das Elektrofahrzeugportfolio von Scania noch flexibler“, so Gustafsson.
Kommentare
volsor meint
Was bitte ist an dieser Lösung neu?
Schon nach China geschaut? Dort ist das schon seit Jahren normal.
Powerwall Thorsten meint
Geh nach Batteriegröße zwischen drei und 5 t hinter dem dem Fahrer würde mich zwei Dinge interessieren:
1.) Was passiert beim Crash gegen eine festes Hindernis mit dem Fahrer?
2.) Bis zu welcher Geschwindigkeit ist der altmodische Elchtest bei so hohem Schwerpunkt fahrbar?
David meint
Tja, das ärgert dich schwarz. Mit diesem System sind im Grunde genommen bei fast jedem europäischen Track 1000 kWh jetzt schon möglich. Aber ich möchte dir die Frage beantworten: Das ist nicht Tesla, sondern ein verantwortungsbewusster Hersteller. Also ist Sicherheit dort ein Wert.
Powerwall Thorsten meint
NCAP Tesla Model 3 ist dann wohl die nächste faktenbasierte Realität, die deinen FUD wieder einmal entlarvt: 5 Sterne wie bisher eigentlich immer.
Dein Arbeitgeber und auch BMW tun sich damit ja manchmal ein wenig schwer, die volle Punktzahl zu erreichen.
Truth hurts – and time has taught you – AGAIN
M. meint
Soweit ich weiß, hatte dieses Modell beim NCAP ebenfalls gut abgeschnitten.
https://www.ctif.org/de/news/automatisch-verriegelnde-tueren-toeteten-tesla-fahrer-bei-einem-brand-nach-einem-unfall
eBikerin meint
Das System ist aber nur bedingt einsetzbar. Ist genau wie beim Designwerk 1000 kW LKW. Der ist dann auch länger und mit dem Standard Auflieger darf der nur in der Schweiz fahren weil die dort ne Ausnahmegenehmigung haben
David meint
Oder mit der kurzen Kabine, aber ist natürlich richtig. Es ist keine Lösung für alle Fälle.
eBikerin meint
Frag bei Designwerk nach – die haben da so was schon seit 2 Jahren im Angebot.
Daniel S meint
Ich sehe beim Crash eher die 30to Ladung als kritisch. Beim Elchtest übrigens auch.
EdgarW meint
bei schwerer Ladung, egal wie gut gesichert, ist der Fahrer bei einem Auffahrunfall auf einen anderen Lwk auf jeden Fall Matsch, sowas sieht man leider immer wieder. Ein stabil montiertes Batterie-Paket könnte da eher noch zusätzliche Sicherheit mitbringen, wenn es die Ladung am Durchschlagen zum Fahrer hindert.
MK meint
@EdgarW:
Sehe ich auch so: Bei einem Crash dürfte das eher als zusätzliche Wand zur Abschirmung des Fahrers dienen…wäre es so instabil montiert, dass es sich lösen könnte, würde es kaum eine Zulassung bekommen.
Futureman meint
Da wären automatisierte LKW’s gut. Zum einen wären Auffahrunfälle wesentlich seltener und das Personal Problem ist auch gelöst.
M. meint
Auf den aktuellen Stand der Technik wäre das ein Garant für ständig gesperrte Autobahnen, wenn plötzlich kein Supervisor mehr da ist, um die Unfallstatistik zu retten.