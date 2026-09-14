Gebrauchtwagenmarkt schwächelt, gebrauchte E-Autos legen aber kräftig zu

Der deutsche Gebrauchtwagenmarkt blieb im August 2026 knapp unter dem Niveau des Vorjahres, berichtet der Marktbeobachter Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT). Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes wechselten 502.435 gebrauchte Pkw den Besitzer, 2,3 Prozent weniger als im August 2025. Kumuliert wurden 4.273.419 Einheiten registriert, womit der Markt 2,7 Prozent unter dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum lag.
Deutlich stärker entwickelte sich der Markt für gebrauchte Elektroautos. In den ersten sieben Monaten des Vorjahres wurden 124.000 gebrauchte Vollstromer verzeichnet, im aktuellen Vergleichszeitraum waren es bereits mehr als 200.000 Einheiten – ein Plus von fast 64 Prozent. Gleichzeitig stiegen die Preise für gebrauchte E-Autos.
Das Angebot an gebrauchten elektrischen Autos war in den vergangenen zwölf Monaten meist überschaubar, aber vorhanden, während die Preise vielfach vergleichsweise moderat waren. Zugleich bestanden weiterhin viele Vorbehalte gegenüber der Technik, so die Analysten. Nachdem die Kraftstoffpreise infolge des Iran-Krieges drastisch gestiegen waren, interessierten sich deutlich mehr Menschen für Elektroantriebe. Zudem lassen sich die laufenden Kosten eines E-Autos gegenüber einem reinen Verbrenner früher senken.
Zwischenzeitlich kam es laut der DAT zu einem „regelrechten Run auf gebrauchte E-Autos“, wodurch die Bestände bei Autohäusern überproportional zurückgingen. Es wurden mehr Fahrzeuge verkauft, als durch gebrauchte Leasingrückläufer neu hinzukamen, sodass das Angebot zeitweise knapp war. Für den Handel bleibt der Beratungsbedarf hoch, während weitere Leasingrückläufer auf den Markt kommen und die Modellauswahl mit modernerer Technik wächst.
Kommentare
South meint
Das kann auch aus unserer Gegend bestätigen. In den Autohäusern stehen nur noch Reihen um Reihen von nicht verkauften Diesel/Benziner… man sieht kaum noch eAutos, nicht einmal mehr den Ausstellungsräumen….
Da kann man wirklich nur Staunen. Trump hat mit seiner katastrophalen Politik so ziemlich alles falsch gemacht, was man als Präsident falsch machen konnte und seine Versprechen war nicht die Bohne Wert. Die Staatverschuldung läuft völlig aus dem Ruder, damit sich die Reichen incl. er selbst mit günstigen Steuern die Taschen voll machen. Der Ukraine Krieg wurde nicht beendet, dafür viele neue Konflikte und sogar Kriege, welche die USA strategisch ruiniert und teuer bezahlt werden müssen. Das Militär am Ausbluten, die Verbündeten wenden sich offen von den USA ab, die Umweltpolitik, das Gesundheitswesen, alles eine Trümmerwüste.
Aber genau eines hat er geschafft, genau das was er gar nicht wollte. Seine chaotische völlig planlose Politik hat mit den Krisen die Preise für Öl und Gas explodieren lassen. Damit ist Trump witzigerweise der größte Förderer der EE und der eAutos geworden. Ehrlich. Das ist so unfassbar, dass hatte wirklich keiner auf dem Schirm, als sie den teuersten Präsidenten aller Zeiten gewählt haben….
ErichW meint
Besser hätte man es kaum sagen können.
Mäx meint
Komisch, ich lese immer nur, dass die wie Blei auf den Höfen stehen, die keine zurücknimmt, der Wertverlust so hoch ist und und und.
Auch eine Prämie für Gebrauchtwagen wäre doch ne gute Idee usw.
Mir scheint: Der Markt regelt das.
Andre meint
Du liest…. falsche Artikel.
Es ist aktuell wirklich schwierig, gebrauchte Verbrenner zu verkaufen, selbst sparsame Benziner mit 4 l/100km (eigene Erfahrung im Familienkreis, seit 5 Monaten immernoch nicht verkauft).
MK meint
@Andre:
Bei uns in der Familie ging es deutlich schneller. Allerdings muss man sich halt bei den Verkaufspreisen von Vorstellungen, die noch vor 1 Jahr für einen Verbrenner realistisch gewesen wären, verabschieden und deutliche Preisabschläge in Kauf nehmen.
Auf der anderen Seite bei den BEV hat eine Kollegin vor kurzem ihren Cupra Born bekommen: Die hat den als Leasingrückläufer gekauft…ungesehen und drei Monate, bevor der Leasingvertrag endete. Also quasi 3 Monate „Lieferzeit“ für einen Gebrauchtwagen akzeptiert.
Mäx meint
Tja aber das ist das was in der Politik diskutiert wird (Prämie für Gebrauchtwagen würde das noch verschärfen, weil es mehr Nachfrage generieren würde) oder von Lobbyverbänden immer rausgehauen wird und dann von Leuten wiederholt wird.
Die Realität scheint aber mittlerweile eine andere zu sein, wie dieser Artikel zeigt.