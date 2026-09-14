Gebrauchtwagenmarkt schwächelt, gebrauchte E-Autos legen aber kräftig zu

Der deutsche Gebrauchtwagenmarkt blieb im August 2026 knapp unter dem Niveau des Vorjahres, berichtet der Marktbeobachter Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT). Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes wechselten 502.435 gebrauchte Pkw den Besitzer, 2,3 Prozent weniger als im August 2025. Kumuliert wurden 4.273.419 Einheiten registriert, womit der Markt 2,7 Prozent unter dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum lag.

Deutlich stärker entwickelte sich der Markt für gebrauchte Elektroautos. In den ersten sieben Monaten des Vorjahres wurden 124.000 gebrauchte Vollstromer verzeichnet, im aktuellen Vergleichszeitraum waren es bereits mehr als 200.000 Einheiten – ein Plus von fast 64 Prozent. Gleichzeitig stiegen die Preise für gebrauchte E-Autos.

Das Angebot an gebrauchten elektrischen Autos war in den vergangenen zwölf Monaten meist überschaubar, aber vorhanden, während die Preise vielfach vergleichsweise moderat waren. Zugleich bestanden weiterhin viele Vorbehalte gegenüber der Technik, so die Analysten. Nachdem die Kraftstoffpreise infolge des Iran-Krieges drastisch gestiegen waren, interessierten sich deutlich mehr Menschen für Elektroantriebe. Zudem lassen sich die laufenden Kosten eines E-Autos gegenüber einem reinen Verbrenner früher senken.

Zwischenzeitlich kam es laut der DAT zu einem „regelrechten Run auf gebrauchte E-Autos“, wodurch die Bestände bei Autohäusern überproportional zurückgingen. Es wurden mehr Fahrzeuge verkauft, als durch gebrauchte Leasingrückläufer neu hinzukamen, sodass das Angebot zeitweise knapp war. Für den Handel bleibt der Beratungsbedarf hoch, während weitere Leasingrückläufer auf den Markt kommen und die Modellauswahl mit modernerer Technik wächst.