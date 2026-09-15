Audi startet Produktion des A2 e-tron am Standort Ingolstadt

Audi hat in Ingolstadt mit der Produktion des A2 e-tron begonnen und betont Tempo, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit. Von der Entwicklung bis zur Serienreife des Kompakt-Elektroautos seien 21 Monate weniger als bei bisherigen Fahrzeugprojekten vergangen. Erfahrungen aus früheren Projekten und gestraffte Prozesse reduzierten dabei den Abstimmungsaufwand und ermöglichten eine frühere Fahrzeugreife in der Vorserienproduktion.
Für den A2 e-tron hat Audi die Zahl produktionsrelevanter Teilenummern reduziert, wodurch auch weniger logistische Supermärkte benötigt werden. Erstmals nutzt das Unternehmen in Ingolstadt zudem das Produktionsprinzip der „Perlenkette“, bei dem die Reihenfolge der Kundenaufträge sechs Tage vor dem Montagebeginn festgelegt wird. Die feste Reihenfolge soll die Komplexität verringern und ermöglichen, Teile beim Lieferanten direkt in der richtigen Sequenz zu produzieren und zu verpacken; Lager- und Sequenzierflächen können dadurch entfallen.
Die Karosserien des A2 e-tron werden gemeinsam mit denen des A3 gefertigt. Mehr als 1200 Fertigungskomponenten, darunter Roboter-Schweißzangen und rund 250 bereits bei anderen Audi-Modellen eingesetzte Roboter, werden den Angaben zufolge wieder- oder weiterverwendet. Beim Radanbau ersetzen vollautomatische Roboter-Stationen bisherige halbautomatisierte Schraubstationen, während „Bin Picking“ mithilfe von Bildverarbeitung und kamerageführter Robotersteuerung Bauteile erkennt und greift.
Die Industrie-Cloud „Edge Cloud 4 Production“ unterstützt die digitale Vernetzung der Montage. Prüf- und Werkerführungssysteme des A2 e-tron werden zentral aus der Cloud gesteuert, wodurch Audi laut der Mitteilung in der Montage mehr als 450 Industrie-PCs einspart. Daneben unterstützen Künstliche-Intelligenz-basierte Wissensassistenten Beschäftigte etwa bei der Suche nach Fachwissen und Dokumentationen sowie Instandhaltungsteams bei Fehleranalyse und Lösungsfindung.
Man habe die Beschäftigten mit praxisnahen Schulungen und virtuellen Qualifizierungen auf die Fertigung des vollelektrischen Modells vorbereitet, berichtet Audi weiter. Das Konzept verbinde praktische Bausteine an der Montagelinie mit digitalem Montage-Training am Bildschirm. Mit dieser Qualifizierung stärke man die E-Mobilitäts-Kompetenz am Standort Ingolstadt und verankere entsprechendes Know-how im Werk.
„Der Audi A2 e-tron steht für den nächsten Schritt unserer Erneuerung. Er zeigt, wie wir Audi konsequent vom Markt her denken, denn unterschiedliche Regionen brauchen unterschiedliche Antworten“, so Vorstandschef Gernot Döllner. „Der A2 e-tron wurde für Europa entwickelt und wird in Ingolstadt gefertigt. Er ist der effizienteste Audi, den wir jemals gebaut haben, und er macht E-Mobilität alltagstauglich. Zugleich zeigt er, wie wir unsere Transformation konkret umsetzen: schneller entwickeln, effizienter produzieren und damit industrielle Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland stärken.“
Kommentare
Werner Mauss meint
Oh je, falscher kann man ja nicht liegen mit diesem Schneeschieber mit den veralteten ID Bug Innereien. Das wird Audi den Rest geben. Die Aktionen im Markenhochhaus werden immer subtiler. Die glauben doch nicht ernsthaft daß sie den maßlos überhöhten Preis dafür durchsetzten können.
EVrules meint
Würde das Auto die vier Ringe als Markenlogo nicht tragen, gäbe es kein Hinweis darauf, welche Marke dahinter steckte, es könnte vieles sein, wie bspw. ein KIA aus den 2015-2020er Jahren.
Über Geschmack lässt sich nicht streiten, über Design selbst schon und dieses Design hat bis auf die elementare Außenlinie nicht viel mit dem originalen A2 zu tun – da war das A2 Concept 2011 um ein Vielfaches näher dran.
Im Vergleich zum ID.3 Neo wird sich der Wagen eher in homöopathischen Dosen verkaufen – warten wir mal die Marktzahlen in den kommenden Monaten ab.
MainTower meint
Mit gefällt der neue A2 ausserordentlich gut, und auch meine kleine Tochter möchte ihn am liebsten sofort haben. Die sehr junge Generation zeigt sich sowieso begeistert für Elektromobilität, zumindest ab einem gewissen Bildungsniveau. Mit dem A2 setzt man hier ein Statement, er ist ja nicht gerade günstig. Wohl dem der ihn sich leisten kann, er/sie bekommt damit ein Designobjekt für die Strasse, ein hervorragendes supereffizientes Fahrzeug. Gut gemacht Audi.
MrBlueEyes meint
Ich verstehe das Front-Design, ehrlich gesagt, gar nicht… aber OK, über Design lässt schwer streiten…
Eher sehe ich die Preisliga als Hindernis… dieses Auto bietet sehr wahrscheinlich keinen Mehrwert gegenüber Fahrzeugen, die teils 10.000 oder gar 15.000€ günstiger sind…
Aber OK, wer AUDI elektrisch in dieser Klasse fahren will, kann das jetzt zumindest… und wenn Geld immer das vorrangige Argument wäre, würden alle Dacia fahren, das ist mir auch klar…
Wird hoffentlich ein Erfolg… die Deutschen können Erfolgsnachrichten gut gebrauchen…
Futureman meint
Mein Blick in die Zukunft lässt die Schlagzeile „Audi überrascht von der Nachfrage – sehr lange Lieferzeiten“ erscheinen.
M. meint
Wir haben ja maö wieder die komplette Bandbreite hier in nur einigen Kommentaren
– kauft kein Mensch
– der Hersteller baut zu wenig
– alles dazwischen
Irgendwer wird schon richig liegen. Am ehesten aber die Kommentatoren, die abwechselnd das Eine und das Andere vorhersagen.
Besser-BEV-Wisser meint
Ich verstehe einfach nicht warum Audi dem A2 ein solche Front verpasst hat.
Das sieht comicartig Grotesk aus!
Ansonsten ist es das beste mittelgroße Auto auf der MEB Basis bisher. Aber die Optik wird es ihm schwer machen…
Envision meint
Muss man mal in echt sehen, die (2D) Bilder sehen in der tat etwas over the top aus, gerade mit dem riesen Fake Kühlergrill.
F. K. Fast meint
Ich sehe 2 grosse Probleme beim A2:
– die Staubsaugerfront und
– die unbedienbaren Türgriffe
M. meint
Die sehe ich auch.
Diese Türgriffe für 1,2 km mehr Normreichweite sind grotesk.
Hätte man das Maul an der Front etwas verkleinert, hätte man diese Reichweite auch gewonnen.
M. meint
Nachtrag.
Ich hab das Bild von der Front jetzt mal vergrößert. Das riesige Maul ist quasi komplett geschlossen. Also sind mit anderer Gestaltung keine Reichweitengewinne erreichbar.
Positiv: wenn das nur die Farbe ist, kann man es lackieren. Das hatten schon viele beim alten Ioniq electric gemacht, das stand dem Auto super. Müsste man hier auch mal bildlich durch die KI jagen…
Bleiben halt die Türgriffe als Problem.
Future meint
Früher hatten die Gesichter bei den Audis ja lange immer diesen »bösen Blick«, damit die Vertreter auf der linken Spur mit ihren Kombis schneller vorankommen. Jetzt ist das Gesicht so schön niedlich gelungen und der A2 wird bestimmt ein großer Erfolg, so wie der legendäre Vorgänger von früher. Das Auto passt mit der guten elektrischen Effizienz sowieso in diese Zeit, denn der Dieselpreis wird in diesem Jahr wohl noch die 3 Euro knacken. Das wird bestimmt Auswirkungen haben auf die »Blicke« an den schmutzigen Tanksäulen der Republik.
BeatthePete meint
Die Benzinpreise sind egal, selbst bei 4 € werden noch genug Leute weiterhin mit dem Auto fahren.
Nur die „Armen“ halt leider nicht, die werden sich im überfüllten, unpünktlichen und unzuverlässigen ÖPNV stapeln.
Futureman meint
Das gleiche denke ich mir allerdings auch jedes Wochenende bei überfüllten Straßen oder den vielen Motorrädern, die bestimmt nicht zufällig alle am Wochenende zur Arbeit müssen.
Future meint
Die Leute fahren auch bei 5 Euro weiter Auto. Der Preis ist vollkommen egal. Zigaretten kosten auch das Doppelte und es wird nicht weniger geraucht. Es geht beim Benzinpreis doch um etwas anderes: Es ist die Empörung darüber, sonst nichts weiter. Die Leute fahren nicht mal langsamer, um günstiger zu fahren. Es ist vollkommen egal und es wird auch gerne bezahlt.