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Pkw-Neuzulassungen in den ersten 8 Monaten 2026 nach Marken und alternativen Antrieben

in Autoindustrie von | 8 Kommentare

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Bild: VW

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu den Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach den ersten acht Zulassungsmonaten des Jahres 2026 veröffentlicht.

Der Anteil der Neuzulassungen mit alternativen Antrieben am Gesamtzulassungsvolumen von 1.965.024 Pkw erreichte mit 1.306.190 Neuwagen insgesamt 66,5 Prozent.

Die Anzahl alternativ angetriebener Neuwagen (Elektro/BEV, Hybrid, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle, Gas, Wasserstoff) überstieg das Niveau der ersten acht Monate des Vorjahres somit um 22,2 Prozent.

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(Zum Vergrößern anklicken) Bild: KBA

735.364 Neuwagen, beziehungsweise 37,4 Prozent, waren mit einem Elektroantrieb (Elektro/BEV, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle) ausgestattet und damit 39,6 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2025.

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(Zum Vergrößern anklicken) Bild: KBA

515.545 Elektro/BEV-Pkw wurden im Berichtszeitraum neu zugelassen. Das entspricht einem Anteil von 26,2 Prozent am Gesamtzulassungsvolumen und einem Anstieg von 53,1 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

Leser-Interaktionen

Kommentare

  1. Deity meint

    Überrascht bin ich von den Zahlen von Porsche.

    Porsche wird ja wegen seiner Absatzschwäche ordentlich durch die Medien getrieben und der Großteil schiebt das auf eine gescheiterte Modellpolitik und Elektrifizierung.

    Zumindest in Deutschland sind die BEV Absatzzahlen ja weit über dem Durchschnitt. Wenn Porsche irgendwie schwächelt, dann ja scheinbar beim Absatz von Verbrennern.

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  2. South meint

    Natürlich muss man den Irankrieg, das ausquetschen der Ölfirmen und die Subventionen im Geiste berücksichtigen, aber es sind mal wieder 50% Wachstum beim BEV… somit 26,2% …yeah… das haben nur wenige vorhergesehen…
    Und das ist sogar eher konservativ, weil ja am Jahresanfang die „schwächeren“ BEV Monate waren… aktuelle Monate zeigen sogar noch höhere Zahlen… zudem ziehen auch im restlichen Europa die Zahlen ordentlich an…

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    • Futureman meint

      Da viele Hersteller inzwischen lange Lieferzeiten haben, werden sich die aktuellen hohen Bestellzahlen erst in den nächsten Monaten auswirken. Und da die Spritpreise weiterhin kein Halten kennen, werden die Verkäufe bei Verbrennern weiter nach unten gehen. Denke, ab dem 4. Quartal sind wir bei einem Drittel BEV-Anteil.

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