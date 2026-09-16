Pkw-Neuzulassungen in den ersten 8 Monaten 2026 nach Marken und alternativen Antrieben

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu den Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach den ersten acht Zulassungsmonaten des Jahres 2026 veröffentlicht.
Der Anteil der Neuzulassungen mit alternativen Antrieben am Gesamtzulassungsvolumen von 1.965.024 Pkw erreichte mit 1.306.190 Neuwagen insgesamt 66,5 Prozent.
Die Anzahl alternativ angetriebener Neuwagen (Elektro/BEV, Hybrid, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle, Gas, Wasserstoff) überstieg das Niveau der ersten acht Monate des Vorjahres somit um 22,2 Prozent.
735.364 Neuwagen, beziehungsweise 37,4 Prozent, waren mit einem Elektroantrieb (Elektro/BEV, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle) ausgestattet und damit 39,6 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2025.
515.545 Elektro/BEV-Pkw wurden im Berichtszeitraum neu zugelassen. Das entspricht einem Anteil von 26,2 Prozent am Gesamtzulassungsvolumen und einem Anstieg von 53,1 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Kommentare
Deity meint
Überrascht bin ich von den Zahlen von Porsche.
Porsche wird ja wegen seiner Absatzschwäche ordentlich durch die Medien getrieben und der Großteil schiebt das auf eine gescheiterte Modellpolitik und Elektrifizierung.
Zumindest in Deutschland sind die BEV Absatzzahlen ja weit über dem Durchschnitt. Wenn Porsche irgendwie schwächelt, dann ja scheinbar beim Absatz von Verbrennern.
South meint
Natürlich muss man den Irankrieg, das ausquetschen der Ölfirmen und die Subventionen im Geiste berücksichtigen, aber es sind mal wieder 50% Wachstum beim BEV… somit 26,2% …yeah… das haben nur wenige vorhergesehen…
Und das ist sogar eher konservativ, weil ja am Jahresanfang die „schwächeren“ BEV Monate waren… aktuelle Monate zeigen sogar noch höhere Zahlen… zudem ziehen auch im restlichen Europa die Zahlen ordentlich an…
David (der 2.!) meint
Welche Seat BEVs gibt es denn? Müsste dort nicht Cupra stehen?
eBikerin meint
Ja da müsste Cupra stehen.
Daniel S meint
Jeder 4. Neuwagen in D ist ein BEV. Wann wird es jeder 3. sein?
Futureman meint
Da viele Hersteller inzwischen lange Lieferzeiten haben, werden sich die aktuellen hohen Bestellzahlen erst in den nächsten Monaten auswirken. Und da die Spritpreise weiterhin kein Halten kennen, werden die Verkäufe bei Verbrennern weiter nach unten gehen. Denke, ab dem 4. Quartal sind wir bei einem Drittel BEV-Anteil.
eBikerin meint
32,4 % ist doch schon sehr nah am Drittel, oder nicht?
eBikerin meint
War im August doch schon ganz nah dran mit 32,4%