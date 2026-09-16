Pkw-Neuzulassungen in den ersten 8 Monaten 2026 nach Marken und alternativen Antrieben

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu den Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach den ersten acht Zulassungsmonaten des Jahres 2026 veröffentlicht.

Der Anteil der Neuzulassungen mit alternativen Antrieben am Gesamtzulassungsvolumen von 1.965.024 Pkw erreichte mit 1.306.190 Neuwagen insgesamt 66,5 Prozent.

Die Anzahl alternativ angetriebener Neuwagen (Elektro/BEV, Hybrid, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle, Gas, Wasserstoff) überstieg das Niveau der ersten acht Monate des Vorjahres somit um 22,2 Prozent.

735.364 Neuwagen, beziehungsweise 37,4 Prozent, waren mit einem Elektroantrieb (Elektro/BEV, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle) ausgestattet und damit 39,6 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2025.

515.545 Elektro/BEV-Pkw wurden im Berichtszeitraum neu zugelassen. Das entspricht einem Anteil von 26,2 Prozent am Gesamtzulassungsvolumen und einem Anstieg von 53,1 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.