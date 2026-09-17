Mercedes setzt wieder stärker auf Taxis, neue Konkurrenz durch BYD

Mercedes-Benz plant, dem deutschen Taxigeschäft wieder eine größere Bedeutung beizumessen, berichtet das Handelsblatt. Nach einem Rückzug aus diesem Segment aufgrund geringer Margen deutet sich demnach eine Trendwende an. Der Autobauer erwägt, der Branche in den kommenden Jahren vermehrt Fahrzeuge zu verkaufen.

Im ersten Halbjahr lag der Anteil von Mercedes-Modellen bei den Taxi-Neuzulassungen in Deutschland bei 18 Prozent. Dies stellt eine Steigerung gegenüber den 8 Prozent aus dem ersten Halbjahr 2025 dar, wenngleich im Jahr 2022 noch ein Anteil von 45 Prozent erreicht wurde. Das Wachstum wird primär durch die E-Klasse getrieben, von der im ersten Halbjahr 126 Fahrzeuge als Taxi zugelassen wurden.

Parallel dazu verfolgt der chinesische Stromer-Hersteller BYD eine Wachstumsstrategie im deutschen Taximarkt. Carsten Schopf, Leiter des Geschäftskundenvertriebs in Deutschland, bezeichnet Taxis gegenüber dem Handelsblatt als wichtigen Teil dieser Strategie. Während im ersten Halbjahr lediglich zehn Taxi-Neuzulassungen von BYD verzeichnet wurden, sollen es bis zum Jahresende 500 sein. Für das nächste Jahr wird eine vierstellige Zahl angestrebt, womit die Chinesen einer der größten Taxilieferanten hierzulande wären.

Um die Nachfrage wieder zu fördern, gewährt Mercedes seit Januar auf zwei Dieselmodelle der E-Klasse einen Rabatt von 24 Prozent, wodurch der Preis unter 40.000 Euro sinkt. Auch für Vans wie den Vito oder die V-Klasse gebe es Vergünstigungen, schreibt das Handelsblatt. Der Hersteller plane zudem, den neuen, rein elektrischen VLE als Taxi anzubieten. Die beige Lackierung ab Werk wolle Mercedes aber nicht wieder anbieten, auch nicht die nötige Taxi-Ausrüstung. Stattdessen rüsten Spezialfirmen wie Intax Serienmodelle nachträglich um.

Der Wettbewerb im Segment Taxi wird durch aggressive Preisgestaltung intensiviert. So bietet BYD den plug-in-hybriden Mittelklasse-Kombi Seal 6 laut dem Bericht mit einem Rabatt von 37 Prozent für unter 30.000 Euro an. Der auf reine Stromer und Plug-in-Hybridfahrzeuge konzentrierte China-Konzern soll sein Angebot zudem künftig um die rein elektrischen Modelle Atto 3 und Sealion 7 erweitern wollen.