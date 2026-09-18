Dacia verzichtet auf Preiskämpfe gegen chinesische Konkurrenz

Dacia plant keine Preissenkungen, um sich gegen chinesische Wettbewerber zu behaupten. Wie CEO Katrin Adt laut Automotive News kürzlich erklärte, setzt der Mutterkonzern Renault stattdessen auf höhere Restwerte, ein etabliertes Händlernetz und das europäische Erbe. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass Marken chinesischer Fahrzeughersteller wie MG, Geely und Chery vermehrt kostengünstige Modelle einführen.

Früher waren Dacia-Modelle wie der Kleinwagen Sandero deutlich günstiger als die Konkurrenz. Dieser Preisvorteil hat sich jedoch verringert oder ist teilweise verschwunden. Ein Grund dafür ist die leichte Aufwärtsbewegung von Dacia weg von einer reinen Niedrigpreisstrategie, während chinesische Hersteller aufgrund geringerer Produktionskosten auch international preislich aufschließen.

Die Unternehmensführung lehnt Rabatte und Anreize ab, da diese die Restwerte mindern und die Gesamtkosten des Fahrzeugbesitzes erhöhen könnten. „Der beste Wert für Kunden ist mehr als nur der Preis“, sagte Katrin Adt dem Bericht zufolge während einer Presseveranstaltung. Dennoch wird die neueste Generation des Elektro-Kleinstwagens Spring zum niedrigen Basispreis von 17.990 Euro angeboten.

Zusätzliche Differenzierungsmerkmale sind laut Vertriebsdirektor Frank Marotte Modelle mit optionalem Allradantrieb, darunter der Striker, der Duster und der Bigster. Zudem bieten Verbrennungsmotoren mit LPG-Antrieb die Möglichkeit, die Betriebskosten weiter zu senken.

In Sachen Elektromobilität verfolgt Dacia inzwischen eine Strategie, bei der nach dem neuen Sandero-Hybrid nun alle Modelle auch elektrifiziert verfügbar sind. Der Spring ist dabei der erste von vier geplanten reinen Stromern bis zum Jahr 2030. Beim Sandero setzen die Rumänen zukünftig sowohl auf reine Elektroversionen als auch Hybridsysteme.