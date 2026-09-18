Dacia verzichtet auf Preiskämpfe gegen chinesische Konkurrenz

Dacia plant keine Preissenkungen, um sich gegen chinesische Wettbewerber zu behaupten. Wie CEO Katrin Adt laut Automotive News kürzlich erklärte, setzt der Mutterkonzern Renault stattdessen auf höhere Restwerte, ein etabliertes Händlernetz und das europäische Erbe. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass Marken chinesischer Fahrzeughersteller wie MG, Geely und Chery vermehrt kostengünstige Modelle einführen.
Früher waren Dacia-Modelle wie der Kleinwagen Sandero deutlich günstiger als die Konkurrenz. Dieser Preisvorteil hat sich jedoch verringert oder ist teilweise verschwunden. Ein Grund dafür ist die leichte Aufwärtsbewegung von Dacia weg von einer reinen Niedrigpreisstrategie, während chinesische Hersteller aufgrund geringerer Produktionskosten auch international preislich aufschließen.
Die Unternehmensführung lehnt Rabatte und Anreize ab, da diese die Restwerte mindern und die Gesamtkosten des Fahrzeugbesitzes erhöhen könnten. „Der beste Wert für Kunden ist mehr als nur der Preis“, sagte Katrin Adt dem Bericht zufolge während einer Presseveranstaltung. Dennoch wird die neueste Generation des Elektro-Kleinstwagens Spring zum niedrigen Basispreis von 17.990 Euro angeboten.
Zusätzliche Differenzierungsmerkmale sind laut Vertriebsdirektor Frank Marotte Modelle mit optionalem Allradantrieb, darunter der Striker, der Duster und der Bigster. Zudem bieten Verbrennungsmotoren mit LPG-Antrieb die Möglichkeit, die Betriebskosten weiter zu senken.
In Sachen Elektromobilität verfolgt Dacia inzwischen eine Strategie, bei der nach dem neuen Sandero-Hybrid nun alle Modelle auch elektrifiziert verfügbar sind. Der Spring ist dabei der erste von vier geplanten reinen Stromern bis zum Jahr 2030. Beim Sandero setzen die Rumänen zukünftig sowohl auf reine Elektroversionen als auch Hybridsysteme.
Kommentare
Sk meint
Dacia ist schon lange nicht mehr der günstigste Anbieter. Da es keine Rabatte gibt und immer 1500€ Überführung dazu kommt. Dazu kommt die sehr magere Grundausstattung und die meisten Extras gibt es nur in hohen Ausstattungslinien. Nur mal als Beispiel, einen Polo, Fabia oder Seat bekomme ich unter 15000€. Da ist dann alles schon dabei, Farbe, Klima, Überführung…. Und wenn ich getönte Scheiben will buche ich die einfach noch dazu für wenig Geld.
F. K. Fast meint
Bei Herstellern, die hohe Rabatte gewähren, muss man sich doch verar…t vorkommen, wenn man nur 10 oder 15% bekam. Ich verstehe den Reiz, gar keine Rabatte zu geben.
Aber dass keine Rabatte zu geben, der Wertstabilität dienen würde, ist an den Haaren herbeigezogen. Der mögliche Verkaufserlös wird definiert durch Nachfrage, preisliche Mitbewerber und nicht zu letzt durch Qualität. Mit letzterer ist Dacia in der Vergangenheit bei diversen TÜV-Reports nicht sehr positiv aufgefallen. Aber immerhin konnten sie manchen Tesla hinter sich lassen. Wenn ich also als Konzern auf Werterhalt Wert lege, dann muss ich in (Langzeit-) Qualität investieren.
Htr35 meint
Falsch :) Die Regierung läßt bezahlbare Eautos nicht zu und verhängt Zölle darauf. Warum sollte Dacia den Preis senken? Für fiktive bezahlbare Eautos sicher nicht.
eBikerin meint
Oh Gott – ja klar wir lassen hoch subventionierte chinesische Autos zu – dann stirbt noch die letzte Branche wo wir vielleicht noch etwas generieren. Ja warum denn nicht 100% aus China kaufen – ist ja nicht mehr so viel unterschied.
Kleiner Tipp für dich: ohne irgendeine Industrie strikt auch dein China-Influenzer Job
Futureman meint
Oder anders gesagt, sie können den Preiskampf nicht mitgehen.
M. meint
Oder anders gesagt, wir vergleichen mal, wenn die Chinesen dazu gezwungen sind, hier zu bauen.
Oder anders gesagt, nicht mal Dacia hat es nötig, sich alleine über den Preis zu positionieren.
Jörg meint
Vielleicht schon.
Den Preis-Leistungs Kampf mit Sicherheit nicht.
Ich habe OTAs und Online Navi bezahlt beim Kauf und bekomme das auch ein Fshrzeugleben lang.
Beim Blick in den Konfigurator eines hiesigen Herstellers sieht das dann im Kleingedruckten nach ein paar Jahren völlig anders aus.
Oder anders ausgedrückt, es sind nicht die Energiekosten, Gehälter oder was sonst gern und oft genannt wird. Es fehlt das Produkt, das fehlt den Herstellern in China und auch hier.