Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Škoda Epiq 40 ab 27.900 Euro bestellbar, 25.900-Euro-Modell folgt im Oktober
Der Škoda Epiq 40 ist ab 27.900 Euro bestellbar, bietet 99 kW, bis zu 310 Kilometer Reichweite und lädt in 23 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Mehr »
Scania bringt neue E-Lkw-Batterielösung hinter dem Fahrerhaus
Scania führt eine Batterielösung hinter dem Fahrerhaus ein, die zusätzliche Kapazität und flexiblere Elektro-Lkw-Konfigurationen ermöglicht. Mehr »
ADAC Umfrage: So zufrieden sind Fahrer von E-Autos
Eine ADAC-Umfrage zeigt hohe Zufriedenheit mit E-Autos. Zugleich wünschen sich Fahrer günstigere, transparentere und sicherere Ladeangebote. Mehr »
Tesla will neuen Roadster am 1. Oktober vorstellen
Tesla will den lange verzögerten neuen Roadster am 1.10.2026 zeigen. Das teilten sowohl der US-Elektroautobauer als auch CEO Elon Musk mit. Mehr »
Elektrischer Porsche 718 Boxster mit nur noch wenig Tarnung gesichtet
Porsche erprobt den rein elektrischen 718 Boxster fast ungetarnt. Das Projekt gilt als bestätigt, technische Daten bleiben aber noch offen. Mehr »
Audi startet Produktion des A2 e-tron am Standort Ingolstadt
Audi startet in Ingolstadt die Produktion des A2 e-tron. Entwicklung, Fertigung und Logistik wurden gestrafft und stärker automatisiert. Mehr »
VW zeigt Konzept-Elektroauto "Mission Efficiency" mit cW-Wert von 0,158
VW zeigt den Mission Efficiency: Die seriennahe Elektroauto-Studie kombiniert ID.-Polo-Technik mit Fokus auf Aerodynamik und Effizienz. Mehr »
Škoda-Chef: Marke steht nicht für "billig", sondern für "preiswert"
Škoda will mit Elektroautos und Verbrennern unterschiedliche Kundschaft erreichen und dabei Preiswürdigkeit und Funktionalität bewahren. Mehr »
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