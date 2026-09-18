Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Der Škoda Epiq 40 ist ab 27.900 Euro bestellbar, bietet 99 kW, bis zu 310 Kilometer Reichweite und lädt in 23 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Mehr »

Scania führt eine Batterielösung hinter dem Fahrerhaus ein, die zusätzliche Kapazität und flexiblere Elektro-Lkw-Konfigurationen ermöglicht. Mehr »

Eine ADAC-Umfrage zeigt hohe Zufriedenheit mit E-Autos. Zugleich wünschen sich Fahrer günstigere, transparentere und sicherere Ladeangebote. Mehr »

Tesla will den lange verzögerten neuen Roadster am 1.10.2026 zeigen. Das teilten sowohl der US-Elektroautobauer als auch CEO Elon Musk mit. Mehr »

Porsche erprobt den rein elektrischen 718 Boxster fast ungetarnt. Das Projekt gilt als bestätigt, technische Daten bleiben aber noch offen. Mehr »

Audi startet in Ingolstadt die Produktion des A2 e-tron. Entwicklung, Fertigung und Logistik wurden gestrafft und stärker automatisiert. Mehr »

VW zeigt den Mission Efficiency: Die seriennahe Elektroauto-Studie kombiniert ID.-Polo-Technik mit Fokus auf Aerodynamik und Effizienz. Mehr »

Škoda will mit Elektroautos und Verbrennern unterschiedliche Kundschaft erreichen und dabei Preiswürdigkeit und Funktionalität bewahren. Mehr »