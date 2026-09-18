Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

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Škoda Epiq 40 ab 27.900 Euro bestellbar, 25.900-Euro-Modell folgt im Oktober

Skoda-Epiq-40 Der Škoda Epiq 40 ist ab 27.900 Euro bestellbar, bietet 99 kW, bis zu 310 Kilometer Reichweite und lädt in 23 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Mehr »

Scania bringt neue E-Lkw-Batterielösung hinter dem Fahrerhaus

Scania-(Battery-Behind-Cab)-2026-1 Scania führt eine Batterielösung hinter dem Fahrerhaus ein, die zusätzliche Kapazität und flexiblere Elektro-Lkw-Konfigurationen ermöglicht. Mehr »

ADAC Umfrage: So zufrieden sind Fahrer von E-Autos

Audi-Q4-40-e-tron- Eine ADAC-Umfrage zeigt hohe Zufriedenheit mit E-Autos. Zugleich wünschen sich Fahrer günstigere, transparentere und sicherere Ladeangebote. Mehr »

Tesla will neuen Roadster am 1. Oktober vorstellen

Tesla-Roadster-2017 Tesla will den lange verzögerten neuen Roadster am 1.10.2026 zeigen. Das teilten sowohl der US-Elektroautobauer als auch CEO Elon Musk mit. Mehr »

Elektrischer Porsche 718 Boxster mit nur noch wenig Tarnung gesichtet

Porsche-718-Cayman Porsche erprobt den rein elektrischen 718 Boxster fast ungetarnt. Das Projekt gilt als bestätigt, technische Daten bleiben aber noch offen. Mehr »

Audi startet Produktion des A2 e-tron am Standort Ingolstadt

Audi-Produktion-A2-e-tron-Ingolstat-2026-12 Audi startet in Ingolstadt die Produktion des A2 e-tron. Entwicklung, Fertigung und Logistik wurden gestrafft und stärker automatisiert. Mehr »

VW zeigt Konzept-Elektroauto "Mission Efficiency" mit cW-Wert von 0,158

VW-Mission-Efficiency-2026-5 VW zeigt den Mission Efficiency: Die seriennahe Elektroauto-Studie kombiniert ID.-Polo-Technik mit Fokus auf Aerodynamik und Effizienz. Mehr »

Škoda-Chef: Marke steht nicht für "billig", sondern für "preiswert"

Skoda-Epiq Škoda will mit Elektroautos und Verbrennern unterschiedliche Kundschaft erreichen und dabei Preiswürdigkeit und Funktionalität bewahren. Mehr »

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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