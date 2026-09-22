VW streicht Verbrenner-Schichten wegen hoher E-Auto-Nachfrage

Volkswagen passt seine Produktionsplanung aufgrund der steigenden Nachfrage nach Elektroautos an, berichtet die Automobilwoche. Im Stammwerk Wolfsburg werden deshalb geplante Sonderschichten für Verbrenner-Modelle gestrichen. Dadurch wird die jährliche Produktion voraussichtlich bei rund 580.000 Fahrzeugen bleiben statt der ursprünglich anvisierten mehr als 600.000 Einheiten.

„Die Nachfrage nach batterieelektrischen Fahrzeugen steigt in Deutschland und anderen Ländern Europas spürbar an“, sagte Vertriebsvorstand Martin Sander der Automobilwoche. Er bewertet das als einen wichtigen „Wendepunkt in der Transformation des Automobilmarktes“ und führt das unter anderem auf die hohen Preise für Benzin und Diesel zurück. Das bedeute jedoch zugleich eine geringere Nachfrage nach Fahrzeugen mit Verbrennerantrieb, deshalb passe man hier die Planung in den Fabriken an.

Während die Produktion von Verbrennern in Wolfsburg reduziert wird, steigt die Auslastung der reinen Elektro-Werke in Emden und Zwickau. In Emden sind laut dem Bericht für den als Limousine und Kombi der oberen Mittelklasse erhältlichen ID.7 mindestens zwei Sonderschichten vorgesehen. Zudem wird dort das Mittelklasse-SUV ID.4 produziert, das vor einer Aktualisierung und dem Namenswechsel zu ID. Tiguan steht. In Zwickau verbessert die Auftragslage für den Kompaktwagen ID.3 Neo sowie für das als SUV und SUV-Coupé gebaute Mittelklasse-Elektroauto Audi Q4 e-tron die Auslastung.

Der Volkswagen-Konzern reagiert damit auf eine veränderte Marktsituation, da der Hochlauf der Elektromobilität dynamischer verläuft als für dieses Jahr erwartet. Gleichzeitig steht die Zukunft mehrerer deutscher Standorte zur Debatte, darunter die Werke in Hannover und Neckarsulm sowie die langfristige Planung für Emden und Zwickau ab den 2030er-Jahren.

Ein Großteil der Bestellungen entfällt auf neue Elektro-Kleinwagen unterschiedlichen Formats aus spanischen Werken. Für die Modelle VW ID. Polo, Cupra Raval, VW ID. Cross und Škoda Epiq liegen Konzernangaben nach über 100.000 Vorbestellungen vor, wobei allein für den elektrischen Polo mehr als 40.000 Bestellungen eingegangen sind. In Deutschland übersteigen bei Volkswagen die Auftragseingänge für reine Stromer derzeit die der Verbrenner-Modelle, so die Automobilwoche. Allerdings sei der Gewinn pro Elektroauto niedriger als bei vergleichbaren Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor.