VW streicht Verbrenner-Schichten wegen hoher E-Auto-Nachfrage

Volkswagen passt seine Produktionsplanung aufgrund der steigenden Nachfrage nach Elektroautos an, berichtet die Automobilwoche. Im Stammwerk Wolfsburg werden deshalb geplante Sonderschichten für Verbrenner-Modelle gestrichen. Dadurch wird die jährliche Produktion voraussichtlich bei rund 580.000 Fahrzeugen bleiben statt der ursprünglich anvisierten mehr als 600.000 Einheiten.
„Die Nachfrage nach batterieelektrischen Fahrzeugen steigt in Deutschland und anderen Ländern Europas spürbar an“, sagte Vertriebsvorstand Martin Sander der Automobilwoche. Er bewertet das als einen wichtigen „Wendepunkt in der Transformation des Automobilmarktes“ und führt das unter anderem auf die hohen Preise für Benzin und Diesel zurück. Das bedeute jedoch zugleich eine geringere Nachfrage nach Fahrzeugen mit Verbrennerantrieb, deshalb passe man hier die Planung in den Fabriken an.
Während die Produktion von Verbrennern in Wolfsburg reduziert wird, steigt die Auslastung der reinen Elektro-Werke in Emden und Zwickau. In Emden sind laut dem Bericht für den als Limousine und Kombi der oberen Mittelklasse erhältlichen ID.7 mindestens zwei Sonderschichten vorgesehen. Zudem wird dort das Mittelklasse-SUV ID.4 produziert, das vor einer Aktualisierung und dem Namenswechsel zu ID. Tiguan steht. In Zwickau verbessert die Auftragslage für den Kompaktwagen ID.3 Neo sowie für das als SUV und SUV-Coupé gebaute Mittelklasse-Elektroauto Audi Q4 e-tron die Auslastung.
Der Volkswagen-Konzern reagiert damit auf eine veränderte Marktsituation, da der Hochlauf der Elektromobilität dynamischer verläuft als für dieses Jahr erwartet. Gleichzeitig steht die Zukunft mehrerer deutscher Standorte zur Debatte, darunter die Werke in Hannover und Neckarsulm sowie die langfristige Planung für Emden und Zwickau ab den 2030er-Jahren.
Ein Großteil der Bestellungen entfällt auf neue Elektro-Kleinwagen unterschiedlichen Formats aus spanischen Werken. Für die Modelle VW ID. Polo, Cupra Raval, VW ID. Cross und Škoda Epiq liegen Konzernangaben nach über 100.000 Vorbestellungen vor, wobei allein für den elektrischen Polo mehr als 40.000 Bestellungen eingegangen sind. In Deutschland übersteigen bei Volkswagen die Auftragseingänge für reine Stromer derzeit die der Verbrenner-Modelle, so die Automobilwoche. Allerdings sei der Gewinn pro Elektroauto niedriger als bei vergleichbaren Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor.
Kommentare
Gerry meint
VW merkt auch langsam wohin die Reise geht. Naja, wer zu spät kommt… 🙄.
Jetzt haben die elektrischen VW lange Lieferzeiten und den Verbrennerschrott will keiner mehr. Konnte man ja überhaupt nicht ahnen. 🙄😂
Halber Akku meint
Verkehrte Welt. E Auto Absätze gehen durch die Decke. Nicht, weil ein Autohersteller etwas bahnbrechend neues auf den Markt gebracht hat. Nicht, weil bei uns plötzlich alle die sich es sich leisten können, umsteigen weil ihnen eine Welt ohne Abgase und die Unabhängigkeit von fossilen Energien plötzlich enorm wichtig ist. Sondern weil ein rechtspopulistischer Leugner des Klimawandels, der Kriege „innerhalb eines Tages beenden wird“ und zurück zur steinzeitlichen Fossilenergie möchte, sich mit seinem Nahost Experiment gnadenlos verzockt hat.
hu.ms meint
Gute zusammenfassung. Oder auch: nur geld regiert die welt.
Justin Case meint
„Für die Modelle VW ID. Polo, Cupra Raval, VW ID. Cross und Škoda Epiq liegen Konzernangaben nach über 100.000 Vorbestellungen vor, wobei allein für den elektrischen Polo mehr als 40.000 Bestellungen eingegangen sind.“
Mit diesen Zahlen sind Lieferzeiten von annähernd einem Jahr verbunden?!? Ernsthaft?
Während Tesla gleichzeitig die Produktion in Grünheide für ein einzelnes Model auf 650.000 Stück p.A. hochfährt?
Man könnte angesichts dieser Stückzahlen wirklich Zweifel bekommen, ob VW es tatsächlich ernst meint oder doch lieber primär Fossilien verkaufen möchte…
eBikerin meint
Man könnte angesichts dieser Stückzahlen wirklich Zweifel bekommen, ob VW es tatsächlich ernst meint oder doch lieber primär Fossilien verkaufen möchte…
VW streicht Verbrennerschichten und führt zusätzliche eAuto Schichten ein.
Hmm – mal drüber nachdenken! Und ja VW würde lieber die Autos verkaufen mit der höheren Marge – aber die sind eben auf dem absteigenden Ast.
hu.ms meint
Die produktion befindet sich in der amlaufphase des MEB small.
Einfach mal zurückschauen, wie die produktion des MY im GH angelaufen ist.
Futureman meint
So lange die CO2-Quoten eingehalten werden, wird lieber Personal abgebaut statt schnell nachgefragte Modelle herzustellen. In China ist es genau das Gegenteil, dort sind massig Kapazitäten, aber aufgrund vieler Mitbewerber mit besseren und günstigeren Produkten ist dort die Nachfrage massiv eingebrochen.
hu.ms meint
Personal muss in D abgebaut werden, weil die gewinne aus china immer mehr zurückgehen. Ist wg. neuem nationalstolz (buy chineese) auch nicht mehr änderbar und wird auch die anderen ausländer dort – einschi. tesla – treffen.
Future meint
Wenn VW nicht liefern kann, dann bauen eben andere die schönen sauberen Elektroautos. Marktwirtschaft ist was großartiges. Hauptsache es gibt genügend schnell verfügbare Elektroautos für die vielen Käufer in den Märkten. Keiner muss sich jetzt mehr für seinen dreckigen Diesel schämen und die Nachbarschaft vergiften.
EdgarW meint
„Allerdings sei der Gewinn pro Elektroauto niedriger als bei vergleichbaren Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor.“
Ist das eine Tatsache oder eine bloße Vermutung auf Basis historischer Aussagen?
Und falls ja, gilt das auch für die neu entwickelten kleinen Elektros ID. Polo/Cross, Skoda Epiq und Cupra Raval? Sie sind schließlich neu entwickelt, auch mit dem zentralen Ziel, die Margen auf Verbrenner-Niveu zu bringen, was bei einem frisch auf den Markt gebrachten E-Auto ja essenzell ist, da nunmal in seiner Produktionszeit (beim Polo V wahren es 8 Jahre) Elektros die Verbrenner überholen werden. Undeine höhere Nachfrage bedeutet auch, dass der erhebliche Anteil der Entwicklung pro Auto sinkt. Auf der anderen Seite ist natürlich die typische Marge bei Kleinwagen geringer, als bei teuren Modellen, eine genauere Betrachtung wäre durchaus interessant.
Future meint
Ich bin gespannt, wann VW zum ersten Mal Zahlen zur Profitabilität von seinen Elektroautos veröffentlicht. Da warten alle schon so lange drauf.
eBikerin meint
Naja eigentlich nur du.
Heinz Pelk meint
Sicher, dass VW das jemals tun wird? Die Hersteller veröffentlichen ja gemeinhin auch keine separaten Profitabilitätszahlen etwa einzelner Modellreihen oder -gruppen. Sind sie ja auch nicht zu verpflichtet, das offenzulegen.
M. meint
Die Marge soll vor MEB+ bei 12% der Verbrennermarge gelegen haben – immerhin nicht negativ. Mit MEB+ und den LFP-Batterien soll sie höher liegen, aber noch immer nicht auf Verbrennerniveau.
Aber solange ein Auto überhaupt eine positive Marge hat, ist jedes Auto mehr gut für den Hersteller.
CaptainPicard meint
In Deutschland übersteigen bei Volkswagen die Auftragseingänge für reine Stromer derzeit die der Verbrenner-Modelle, so die Automobilwoche.
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Heißt das mehr als 50% der bestellten Autos sind elektrisch (das wäre ja eine echte Sensation) oder werden da Hybrid, Mild-Hybrid und Plugin-Hybrid ausgeklammert und man vergleicht es nur mit reinen Verbrennern?
Ossisailor meint
Zu zitierst ja selbst den Text, der die Antwort auf deine Frage enthält: „…Auftragseingänge für reine Stromer…“
hu.ms meint
Was ist an „reine stromer“ unverständlich ?
CaptainPicard meint
Komplett an meiner Frage vorbei. Bitte nochmal lesen. Es geht nicht darum ob es reine Elektroautos sind sondern ob es reine Verbrenner sind mit denen es vergleichen wird.
EdgarW meint
schau Dir mal die Reihenfolge im carwow Konfigurator an, da geht’s nach Beliebtheit. Aber Achtung: oben bei „Budget“ auf „Barpreis“ stellen, für Barzahler sind über 40% mehr Autos gelistet, als für Leasing und andere Fianzierungen. Auf Seite 3 ganz hinten ist mit nem BYD Plug-in-Hybriden der erste Verbrenner zu finden.
carwow bildet natürlich nicht den Gesamtmarkt ab und es mag um Interesse statt Bestellungen gehen, es zeigt aber deutlich, in welche Richtung der Hase läuft.
ID.alist meint
Bravo!!!
Jörg meint
Ach wer hätte das gedacht …
Die Ironie dabei, ausgerechnet der ‚Drill Baby drill Orange Utan‘ schafft es der E-Mobilität in Good Old Europe zum endgültigen Durchbruch zu verhelfen. 2026 ein Kippunkt-Jahr für die europäischen Märkte.
Futureman meint
Lieber doch wenig Gewinn mit verkauften E-Autos, als viel Gewinn bei nicht verkauften Verbrennern. Normalerweise müssten bei steigenden Verkäufen (besserer Auslastung) doch die Margen steigen? Oder was macht VW da (wieder mal) falsch?
Karl von Rosen meint
VW skaliert ja mächtig ihre BEV Produktion. Sehr gut.
Ben meint
Indem man 2030 2 reine BEV Werke schließt ?
hu.ms meint
MEB-werke, für die umstellung und betrieb mit SSP zu teuer ist.
Wenn die MA 40 statt 35 wochenstunden fürs gleiche geld arbeiten und der strom billiger wirdn könnte es doch noch was werden.
Besser-BEV-Wisser meint
Sind es jetzt Vorbestellungen (also unverbindlich) oder Bestellungen (verbindlich)?
Das wird im Moment recht wild durcheinandergewürfelt und macht in der Bewertung einen großen Unterschied.
ID.alist meint
Es sind Bestellungen, afaik bei VW gab es keine Vorbestellungen oder On-line Reservierungen. In wie fern die Besteller vom Vertrag austeigen können oder nicht, kann ich Dir nicht sagen.
Das was ich aber sagen kann ist, dass manche Menschen zum Händler gegangen sind und ein Auto bestellte haben ohne dieses jemals in Echt gesehen zu haben.
EdgarW meint
Das sind normale VW-Standard-Kaufverträge, da gibt’s Ausstieg nur bei höherer Gewalt o.ä.
Gunnar meint
„In Deutschland übersteigen bei Volkswagen die Auftragseingänge für reine Stromer derzeit die der Verbrenner-Modelle, so die Automobilwoche.“
Das hört man gern. Läuft für die Elektromobilität.
Jens Wilke meint
Interessant. Wenn man das mal auf Quartale (vereinfacht) runterrechnet entsteht doch das folgende Bild: 600.000 geplante Fahrzeuge sind 150.000 Fhzg. / Quartal. Die Änderungen greifen ab Oktober, bedeutet 20.000 Fahrzeuge weniger für ein Quartal. Also 130.000 Fahrzeuge pro Quartal. Das ist ein Produktionsreduktion um ca. 13 % (20/150), das finde ich nicht unerheblich und ist wesentlich mehr als 580.000 / 600.000 was ca. 3 % sind.
Jörg2 meint
Das deckt sich mit den Meldungen, welches Betriebsergebnis VW in diesem Jahr erwartet.
Wenn die margenstarken Verbrenner im Verkauf runtergehen und die wohl margenschwachen BEV (vor allem im unteren Preisbereich) hoch gefahren werden, dann sind wohl nur noch eine Umsatzrendite von 1% (vorherige Prognose für 2026 4..5%, Prognose für 2030 8…10%) möglich.
Ossisailor meint
Die Reduzierung auf 1% ist – siehe entsprechende VW-Mitteilung – auf Sondereffekte, u.a. durch Porsche, zurückzufühen.
ID.alist meint
Da hat jemand nur die Titelzeile gelesen.
Die Volkswagen Gruppe ist vor Einmalige Sondereffekte immer noch innerhalb der 4-5% Prognose, nur wegen den Spinnereien von Porsche, und weil man die Menschen möglichst schnell loswerden will sinkt die Prognose auf 1%, und nicht weil die Menschen jetzt mehr E-Autos kaufen.
Jörg2 meint
Ja…. die „Sondereffekte“…. Klar, dass dieses Argument kommt.
Worauf beruhen diese „Sondereffekte“? Es sind Entscheidungsfehler der Unternehmensführung, kein Kometeneinschlag, die zur aktuellen Situation geführt haben und nun (freundlicher Weise) in einem großen Klumpen in die Bilanz rein dürfen. Es ist die Note „6 setzen!“ für die angestellten Verwalter.
Ohne diese „Sondereffekte“ noch immer 4…5%? Kann man so rechnen. Man kann auch einfach x-beliebige Kostenblöcke aus der Betrachtung herausnehmen um sich schöne Zahlen zu machen.
Ich bin gespannt, ob zum Jahreende wieder 6 Mrd gefunden werden müssen um die Boniregeln in Kraft zu lassen. Oder hat man diese vorausschauend bereits nachgeschärft. Eine schwarze Null reicht?
Ich stehe wirklich fassungslos da, wenn ich mir das Debakel mit Ansage bei VW ansehe.
MrBlueEyes meint
„In Deutschland übersteigen bei Volkswagen die Auftragseingänge für reine Stromer derzeit die der Verbrenner-Modelle“
Das ist der wichtigste Satz in dem Artikel… die Disruption zu Elektroautos schlägt nun voll durch…
Und hinter die Schließungspläne von Emden und Zwickau würde ich deshalb jetzt mal ein großes Fragezeichen setzen, wenn die produzierten BEV dieser Standorte nun immer mehr gefragt werden… bis 2030 ist lang und der Elektrohochlauf noch viel weiter fortgeschritten sein..
jm2c
eBikerin meint
„Und hinter die Schließungspläne von Emden und Zwickau würde ich deshalb jetzt mal ein großes Fragezeichen setzen“
ich nicht. VW hat vor Corona mit 11-12 Millionen Autos pro Jahr gerechnet und dafür die Kapazitäten gebaut. Nicht nur dass das Wachstum ausgeblieben ist – sie erreichen noch nicht mal mehr die 9 Millionen. Und nur weil jetzt mehr eAutos und dafür weniger Verbrenner gebaut werden, werden es trotzdem nicht mehr Autos.
Ausserdem sollen die Werke auch noch effektiver werden.
Also ganz egal wie gut die eAutos sich verkaufen – VW hat viel zu viel Kapazitäten aufgebaut – und die müssen eben weg.
Ben meint
Die Schließungen sind beschlossen und werden kommen, ab 2027 wird uns in Zwickau der Neo geklaut und exklusiv in WOB gefertigt, desweiteren wird nach der Verlegung des Golfs nach Mexiko 2 Montagelinien in WOB stillgelegt und auf den restlichen 2 Montagelinien wird der Cubra, Neo/ ID. Golf und die ID.7 gefertigt.
Der ID. Tiguan und der die Q4 Nachfolger werden nach CZ verlegt.
Heinz Pelk meint
Einige Mitarbeiter des Werks Mosel scheinen ja schon lange ‚unterbeschäftigt‘ zu sein und mit sehr viel Freizeit und Kraft versehen fürs Tummeln in Foren.
Heinz Pelk meint
Zumindest die Kleinen werden im VW-Konzern eben nicht in Deutschland gefertigt, sondern in Spanien und künftig auch in Portugal – weitere künftige Auslandsstandorte nicht ausgeschlossen.
MichaelEV meint
MEB ist oberhalb Kleinwagen ein Auslaufmodell (Auslauf zu den bekannten Zeitpunkten in den 30ern, spätestens) und für SSP taugen die Fabriken wohl nicht bzw. erst nach sehr aufwendigem Umbau.
Also scheint die Geschichte zu Ende erzählt zu sein…