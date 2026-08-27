BMW: „Neue Klasse“ beschleunigt Absatzentwicklung von Elektroautos

Seit dem Verkaufsstart des ersten BMW i3 Ende 2013 wurden von den Bayern zwei Millionen vollelektrische Fahrzeuge an Kunden übergeben. Einschließlich Plug-in-Hybriden lieferte die BMW Group seit 2013 weltweit rund 3,5 Millionen elektrifizierte Fahrzeuge aus. Im ersten Halbjahr 2026 war bereits mehr als jedes vierte verkaufte Fahrzeug elektrifiziert, unterstreicht das Unternehmen.

In Europa stieg der Absatz vollelektrischer Fahrzeuge im zweiten Quartal 2026 mit zunehmender Verfügbarkeit des jüngsten iX3 um 38 Prozent auf 81.445 Einheiten. Im ersten Halbjahr erreichten reine Stromer dort einen Anteil von rund 28 Prozent am Gesamtabsatz. Seit der Weltpremiere des iX3 war jedes dritte bestellte vollelektrische BMW-Fahrzeug in Europa ein iX3. Innerhalb der X3-Familie ist aktuell jedes zweite bestellte Fahrzeug ein vollelektrischer iX3. Für den iX3 nähert sich die Zahl der Auftragseingänge der Marke von 100.000.

„Zwei Millionen verkaufte BEVs unterstreichen, wie sehr unsere elektrischen BMW und MINI Modelle die Kunden weltweit begeistern. In Europa setzte sich zudem die positive Entwicklung nach der Markteinführung des neuen BMW iX3 fort, in Kürze erreichen wir den Meilenstein von 100.000 Auftragseingängen. Das zeigt die große Bedeutung der Neuen Klasse für den weiteren Hochlauf der Elektromobilität in der BMW Group“, sagt Jochen Goller, Mitglied des Vorstands der BMW AG, zuständig für Kunde, Marken und Vertrieb.

Als zweimillionstes vollelektrisches Fahrzeug wurde kürzlich ein schon im Mai im Werk Dingolfing produzierter BMW i5 M60 xDrive an den Kunden übergeben. Ebenfalls in diesem Monat begann das BMW-Group-Werk München mit der Serienproduktion des neuen, nun als Mittelklasselimousine statt Kleinwagen zu den Kunden kommenden BMW i3. Die hohe Nachfrage führe zu einer steilen Anlaufkurve im Werk München, erklärt die Marke. „Auch der BMW i3 als zweites Modell der Neuen Klasse erfreut sich kurz nach dem vorgezogenen Bestellstart bereits großer Nachfrage“, so Goller.

Nach den aktuellen Generationen von iX3 und i3 auf Basis der Neuen Klasse plant BMW den nächsten großen Modellschub. Bis 2027 sollen weltweit 40 neue und überarbeitete Modelle Technologien der ersten reinen Elektroauto-Plattform des Konzerns sowie die neue Designsprache übernehmen. Innovationen der Neuen Klasse werden dabei auch teilelektrischen und reinen Verbrennermodellen zugutekommen.