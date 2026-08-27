BMW: „Neue Klasse“ beschleunigt Absatzentwicklung von Elektroautos

Seit dem Verkaufsstart des ersten BMW i3 Ende 2013 wurden von den Bayern zwei Millionen vollelektrische Fahrzeuge an Kunden übergeben. Einschließlich Plug-in-Hybriden lieferte die BMW Group seit 2013 weltweit rund 3,5 Millionen elektrifizierte Fahrzeuge aus. Im ersten Halbjahr 2026 war bereits mehr als jedes vierte verkaufte Fahrzeug elektrifiziert, unterstreicht das Unternehmen.
In Europa stieg der Absatz vollelektrischer Fahrzeuge im zweiten Quartal 2026 mit zunehmender Verfügbarkeit des jüngsten iX3 um 38 Prozent auf 81.445 Einheiten. Im ersten Halbjahr erreichten reine Stromer dort einen Anteil von rund 28 Prozent am Gesamtabsatz. Seit der Weltpremiere des iX3 war jedes dritte bestellte vollelektrische BMW-Fahrzeug in Europa ein iX3. Innerhalb der X3-Familie ist aktuell jedes zweite bestellte Fahrzeug ein vollelektrischer iX3. Für den iX3 nähert sich die Zahl der Auftragseingänge der Marke von 100.000.
„Zwei Millionen verkaufte BEVs unterstreichen, wie sehr unsere elektrischen BMW und MINI Modelle die Kunden weltweit begeistern. In Europa setzte sich zudem die positive Entwicklung nach der Markteinführung des neuen BMW iX3 fort, in Kürze erreichen wir den Meilenstein von 100.000 Auftragseingängen. Das zeigt die große Bedeutung der Neuen Klasse für den weiteren Hochlauf der Elektromobilität in der BMW Group“, sagt Jochen Goller, Mitglied des Vorstands der BMW AG, zuständig für Kunde, Marken und Vertrieb.
Als zweimillionstes vollelektrisches Fahrzeug wurde kürzlich ein schon im Mai im Werk Dingolfing produzierter BMW i5 M60 xDrive an den Kunden übergeben. Ebenfalls in diesem Monat begann das BMW-Group-Werk München mit der Serienproduktion des neuen, nun als Mittelklasselimousine statt Kleinwagen zu den Kunden kommenden BMW i3. Die hohe Nachfrage führe zu einer steilen Anlaufkurve im Werk München, erklärt die Marke. „Auch der BMW i3 als zweites Modell der Neuen Klasse erfreut sich kurz nach dem vorgezogenen Bestellstart bereits großer Nachfrage“, so Goller.
Nach den aktuellen Generationen von iX3 und i3 auf Basis der Neuen Klasse plant BMW den nächsten großen Modellschub. Bis 2027 sollen weltweit 40 neue und überarbeitete Modelle Technologien der ersten reinen Elektroauto-Plattform des Konzerns sowie die neue Designsprache übernehmen. Innovationen der Neuen Klasse werden dabei auch teilelektrischen und reinen Verbrennermodellen zugutekommen.
Kommentare
South meint
Erst heute ein i3 auf der Autobahn bei mir vorbeigefahren. Der sieht wirklich nicht wie ein gewöhnlicher BMW aus und hat auch nur entfernt eine Ähnlichkeit mit einem iX3, der m.E. vom Design her nicht gelungen ist.
Prinzipiell stimmt die Aussage schon, mit den 800V und ordentlichem Accu hat BMW das getroffen, was man von einem eAuto erwartet und das wird sich auch in den Zulassungszahlen niederschlagen. Nur die Premiumhersteller stehen halt auch unter Druck, denn die Konkurrenz wie der XPeng können eben auch 800V, zwar mit etwas kleinerem Accu, aber eben auch ein ordentliches Auto. Deshalb ist die „beschleunigte Absatzentwicklung“ schon stark übertrieben…
M. meint
BMW sollte es lieber nicht übertreiben, denn verschiedenen Kommentatoren zufolge hat BMW noch gar nicht bewiesen, damit Geld verdienen zu können, die nähern sich also immer schneller dem Abgrund. ;-)
Ernsthaft: die Richtung stimmt. Jeder zweite X3 elektrisch, das ist schon gut. Natürlich ist der iX3 aber auch das deutlich modernere Fahrzeug.
Wegweisend wird aber erst das „richtige“ Volumenmodell, der 3er. Sollte der ähnlich erfolgreich starten, wird der BEV-Anteil schnell weiter steigen. Dann werden auch die internen Kritiker sehen, dass dieser Weg der richtige ist.
MichaelEV meint
Vollkommen richtig erkannt;-) (auch wenn klar ist, dass du nicht faktenbasiert an das Gegenteil glaubst)
Neben komplett unterschiedlichen Definitionen von Profitabilität und Ausblendung der CO2-Regulation fehlt es halt komplett an der Differenzierung. Margenparität für einen voll ausgestatteten leistungsstarken iX3 oder drüber bedeutet nicht, dass man das auf günstigere BMWs übertragen kann. Was für die reine BEV-Plattform gelten könnte, ist natürlich nicht übertragbar auf die Mischplattform. Höhere Preise, die man für ein begrenztes Angebot erzielen kann, sind nicht auf größere Volumen ausweitbar. Was für Premium gilt, ist nicht auf Volumen bzw. was für BMW gelten würde, ist nicht auf andere Hersteller übertragbar. Was in einer Boomphase galt, ist nicht auf andere Zeiträume übertragbar.
Ihr wollt die einfachste aller Antworten auf eine komplexe und differenzierte Fragestellung liefern. Die einfachen Antworten sind immer falsch…
Jörg2 meint
Der Weg, vom Verbrenner hin zum BEV, ist total richtig.
Ob eine „Gemischthersteller“ (Verbrenner/BEV) mit der aktuellen BEV-Sparte ausreichend Geld verdient (Marge x Stückzahl vs. Invest + ldf. Kosten) ist je regelmäßig im Dunkeln (außer Ford?). Intern wird man das wissen. Und eigentlich werden Erfolgsmeldungen nach außen gegeben.
MK meint
@Jörg 2:
Eigentlich wird nach außen gegeben, was einem Förderung durch die Politik erlaubt. Wenn die Politik BEV pushen und gleichzeitig die deutsche Automobilindustrie stützen will, „defizitäre BEV und profitable Verbrenner“ doch die beste Botschaft, die man suggerieren kann, um dieses Ziel zu erreichen.
Im Endeffekt kann man es doch rechnen, wie man will: Wie legt BMW z.B. sein Engagement in der DTM auf die verschiedenen Fahrzeuge um? wie Werbebanner im Wintersport? Wird der Anteil der Vorstandskosten und Dividenden, die auf die BEV entfallen nach Stückzahl, nach Umsatz oder nach Deckungsbeitrag berechnet? usw.