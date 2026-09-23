BGL und Depotcharge starten bundesweites Depot-Ladenetz

Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) und Depotcharge starten mit BGL Charge ein bundesweites Depot-Ladenetz für den elektrischen Straßengüterverkehr. Speditionen können darüber ungenutzte Ladepunkte an ihren Depots für andere Flotten öffnen und zugleich auf Ladeinfrastruktur anderer Teilnehmer zugreifen. Mehr als 200 Unternehmen mit rund 600 E-Lkw sind bereits bei Depotcharge registriert, teilen die Partner mit.

Die Depotbetreiber bestimmen Preise, Zugangsregeln und Verfügbarkeit selbst, während BGL Charge Vermarktung, Zugangssteuerung, Abrechnung und Zahlungsabwicklung übernimmt. Die Lösung arbeitet unabhängig von Ladehardware, Backend und Fahrzeughersteller.

„Unsere Mitglieder brauchen eine Ladeinfrastruktur, die planbar, verfügbar und wirtschaftlich ist“, sagt BGL-Vorstandssprecher Dirk Engelhardt. „Mit BGL Charge schaffen wir eine gemeinsame Lösung für die gesamte Branche und setzen einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer flächendeckenden Lkw-Ladeinfrastruktur. Je mehr Unternehmen ihre Depotkapazitäten teilen, desto stärker wird das Netzwerk für alle.“

Die E.L.V.I.S. AG unterstützt BGL Charge und bindet ihre Gemeinschaft mit über 250 Partnerunternehmen an über 350 Standorten als Community in die Branchenlösung ein. Als Einkaufsgemeinschaft bündelt sie die Nachfrage ihrer Partnerunternehmen und bringt deren Interessen innerhalb von BGL Charge ein. Das Modell folgt einer Kooperation von Depotcharge mit dem Schweizer Transportverband ASTAG, dessen Netzwerk ASTAG Charge powered by Depotcharge seit Mai besteht.

„Die Idee von Depotcharge ist einfach: Speditionen teilen ihre Ladeinfrastruktur miteinander und heben damit gesamtwirtschaftliche Potenziale. Dieser Gedanke lässt sich ideal auf Verbände übertragen, von Mitgliedern für Mitglieder, mit einem klaren Vorteil für alle Beteiligten“, so Joscha Specks, CEO und Mitgründer von Depotcharge. „In der Schweiz haben wir das Modell mit der ASTAG bereits erfolgreich umgesetzt. Gemeinsam mit dem BGL e.V. und der E.L.V.I.S. AG übertragen wir es nun nach Deutschland. Unser Ziel für die nächsten zwei Jahre ist es, mit unseren Verbandspartnern das führende Ladenetzwerk für elektrischen Güterverkehr in DACH und Benelux aufzubauen.“

Depotcharge hat eine Pre-Seed-Finanzierung über 2,7 Millionen Euro abgeschlossen. Mit dem Kapital will der Marktplatz seine Plattform weiter ausbauen und fokussiert sich auf die internationale Expansion sowie Reservierung, offene Schnittstellen und die Anbindung an bestehende Transportmanagementsysteme.