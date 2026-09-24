Kia EV4 und Mazda 6e überzeugen im Umwelttest von Green NCAP

Green NCAP hat mehrere Elektro-, Hybrid-, Benzin- und Dieselmodelle auf ihre Umweltwirkung geprüft. Unter den Elektroautos erzielte der Kia EV4 Earth mit 81,4-kWh-Batterie das beste Ergebnis: fünf Sterne und 90 Prozent. Der elektrische Mazda 6e 258 Takumi kam auf viereinhalb Sterne und 85 Prozent.

Beim Kia EV4 berücksichtigt die Bewertung unter anderem die Produktion in der Slowakei, für die Annahmen zur europäischen Fertigung angesetzt wurden. Der daraus berechnete Klimaeffekt über den Lebenszyklus liegt bei 119 g CO2-Äquivalent pro Kilometer. Zudem nennt Green NCAP die aerodynamische Gestaltung, die Energieeffizienz und eine auch bei Kälte stabile reale Reichweite.

Der EV4 bietet eine manuelle und automatische Vorkonditionierung der Batterie für das Laden. Beim Gleichstrom-Schnellladen (DC) startet die Leistung mit bis zu 130 kW und wird gegen Ende des Ladevorgangs reduziert, um die Batterie zu schützen. Hinzu kommen Möglichkeiten zum bidirektionalen Laden.

Der vollelektrische Mazda 6e wird in China im Gemeinschaftsunternehmen Changan Mazda auf der EPA1-Plattform von Changan gebaut. Seine Gesamtwertung von 85 Prozent wurde durch die Auswirkungen von Produktion und Distribution begrenzt. Green NCAP nennt zugleich die aerodynamische Karosserie, den effizienten Antrieb, einen über verschiedene Temperaturen hinweg gleichmäßigen Energieverbrauch, eine solide reale Reichweite und eine im Vergleich zu anderen E-Autos sehr gute Innenraumheizung bei Kälte.

Der Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid 160 erreichte dreieinhalb Sterne und 64 Prozent. Im warmen Labortest lag der Kraftstoffverbrauch bei 4,2 l/100 km, während beim Kaltstart bei minus 7 Grad 7,4 l/100 km und bei schneller Autobahnfahrt 6,8 l/100 km gemessen wurden. Bei Frost muss der Verbrennungsmotor des Hybridsystems wegen des fehlenden Hochvolt-Heizers häufig für die Innenraumwärme laufen. Für 16 Grad im Fußraum und Fond wurden bis zu 20 Minuten benötigt.

Bei den reinen Verbrennern erreichte der Renault Clio TCe 115 Techno mit Benzinmotor dreieinhalb Sterne und 62 Prozent. Der MG MG3 kam auf 51 Prozent, der dieselbetriebene VW Tiguan auf 48 Prozent und der nicht hybridisierte Kia K4 auf 46 Prozent.

Aleksandar Damyanov von Green NCAP: „Während unsere jüngsten Bewertungen die Nachhaltigkeitsvorteile unterstreichen, die gut konzipierte Elektrofahrzeuge bieten können, zeigt der Renault Clio TCe 115 Techno, dass Hersteller auch bei erschwinglichen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, die nach wie vor einen wichtigen Teil des heutigen Marktes ausmachen, bedeutende Verbesserungen erzielen können.“