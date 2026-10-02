LEVC bringt neue „Black Cab“-Generation 2027 auf den Markt

LEVC (London Electric Vehicle Company) will die nächste Generation des ikonischen Londoner „Black Cab“ in der zweiten Jahreshälfte 2027 auf den Markt bringen. Das vollständig neu entwickelte Black Cab folgt auf die 2018 eingeführte TX-Baureihe mit Range-Extender-Elektroantrieb, bei der ein kompakter Verbrenner bei Bedarf als Stromgenerator für den E-Antrieb dient. Auch die neue Generation dürfte elektrifiziert unterwegs sein. Ob auch sie nach Deutschland kommt, bleibt abzuwarten.

Bislang hat der zum chinesischen Geely-Konzern gehörende Hersteller nach eigenen Angaben weltweit mehr als 12.000 TX-Taxis verkauft. Das britische Unternehmen beziffert die durch den sogenannten eCity-Antrieb vermiedenen CO2-Emissionen auf mehr als 450 Millionen Kilogramm und die Verringerung der NOx-Emissionen der Londoner Taxiflotte auf 60 Prozent. Die CO2-Berechnung basiert auf Daten von 2018 bis Juli 2026 sowie auf einem Vergleich von 12.216 TX mit 12.216 TX4 Euro-6-Dieseltaxis.

Die Entwicklung des neuen Modells läuft bereits, LEVC hat erste Designskizzen veröffentlicht. Sie zeigen eine Weiterentwicklung der bekannten Silhouette und kündigen Veränderungen bei Design, Technologie und Nutzbarkeit an. Bei der Entwicklung sollen die Anforderungen von Fahrern, Fahrgästen, Flottenbetreibern und Städten berücksichtigt werden.

Seit 2013 hat die Geely Group nach Angaben von LEVC mehr als eine Milliarde Pfund (ca. 1,16 Mrd. Euro) in die weitere Entwicklung des Tochterunternehmens investiert. Das neue Modell soll die in den vergangenen zehn Jahren entstandenen Synergien und Partnerschaften nutzen und LEVCs Branchenerfahrung mit Geelys globalen Fähigkeiten verbinden. Vollständige technische Details und Spezifikationen wurden noch nicht veröffentlicht.

„Das nächste Kapitel ist bereits in vollem Gange“, sagt LEVC-Chef Tony Chi. „Unser Taxi der nächsten Generation wird all das bewahren, was Fahrer und Fahrgäste am aktuellen TX schätzen, und gleichzeitig einen bedeutenden Schritt nach vorne in Sachen Design, Innovation und Nachhaltigkeit machen.“ LEVC will zudem weiter mit Fahrern, Partnern und Branchenvertretern zusammenarbeiten.

Weitere Angaben zu Technologie, Leistungsfähigkeit, Fertigung und dem genauen Marktstart sollen später folgen. Die Endmontage des aktuellen TX endet im September, damit sich LEVC und das Produktionswerk im englischen Ansty auf das neue Taxi vorbereiten können. Die Fertigung der nächsten Generation soll im nächsten Jahr beginnen. Service, Teileversorgung und technische Unterstützung für den bestehenden TX sollen fortgeführt werden.