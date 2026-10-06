BMW iX5 60 xDrive und iX3 40 xDrive: Neuerungen ab Herbst 2026

BMW erweitert sein Modell- und Digitalangebot zum Herbst 2026 um mehrere Neuerungen. Im Mittelpunkt stehen neue Elektrovarianten, zusätzliche Ausstattungen sowie neue Funktionen für Fahrzeuge mit BMW Operating System X. Auch für den elektrischen i7 kommen weitere Optionen hinzu.

Zum Modellprogramm gehört künftig auch der erste vollelektrische X5 (Artikelbild), und zwar zunächst in der Variante iX5 60 xDrive mit 425 kW/578 PS Leistung und einer WLTP-Reichweite von 723 bis 850 Kilometern. Der Marktstart von Modellen der neuen X5-Generation soll in den kommenden Monaten erfolgen.

Premiere feiert außerdem der iX3 40 xDrive ab 65.900 Euro als weitere neue Elektroauto-Version der Baureihe. Das vollelektrische Allrad-SUV leistet 275 kW beziehungsweise 374 PS und erreicht eine elektrische WLTP-Reichweite von 515 bis 621 Kilometern. Für den iX3 kommen zudem unter anderem Mineralweiß metallic, neue BMW-Individual-Sonderlackierungen und die serienmäßige Wireless Charging Ablage Plus hinzu. Den X3 gibt es vollelektrisch nun mit Heckantrieb als iX3 40 sowie als Allradler in den Versionen iX3 40 xDrive und iX3 50 xDrive.

BMW erweitert zugleich die digitalen Funktionen für Fahrzeuge mit BMW Operating System 9 und X. Im zweiten Halbjahr 2026 ergänzt Amazon Prime Video das Unterhaltungsangebot und ist über die Video & TV App von BMW oder als Download aus dem fahrzeuginternen App Store verfügbar. Serien, Filme, Blockbuster und Sportinhalte können dort fortgesetzt werden, wo sie zuvor zuhause pausiert wurden.

Für Fahrzeuge mit BMW Operating System X kommt außerdem die BMW Drive Challenge mit „direktem Feedback in Echtzeit“ zu Beschleunigen, Lenken und Bremsen. Ab Oktober 2026 bündelt BMW Maps Navigation, Fahrzeugumfeld und Fahrerassistenz in einer gemeinsamen 3D-Ansicht. Google-Daten ergänzen die Suche um umfassendere Ergebnisse sowie Informationen wie Bewertungen und Fotos. Die Anbindung der Drive Challenge an die App My BMW soll ab Ende 2026 verfügbar sein.

Auch für die vollelektrischen Ausführungen des 7er gibt es ab Herbst 2026 Neuerungen. Für alle i7-Motorisierungen stehen acht BMW-Individual-Two-Tone-Sonderlackierungen neu zur Wahl. Zusätzlich werden der Digitale Innenspiegel und die Standheizung als Sonderausstattung angeboten.