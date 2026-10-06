Shell und FAW Trucks bringen Tauchkühlung für Lkw-Batterien voran

Shell Lubricants und FAW Trucks aus China haben gemeinsam ein Batteriepaket mit Shells Tauchkühlungstechnologie für kommerzielle Fahrzeuge entwickelt. Das System wurde im Konzept-Lkw Shell Starship 3.0 Hybrid (Artikelbild) getestet und ist für eine mögliche künftige Nutzung in elektrifizierten Nutzfahrzeugen von FAW Trucks vorgesehen.

Nach laut den Unternehmen branchenüblichen Tests wurde das Batteriepaket für die Fahrzeugvalidierung unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen in den Starship Hybrid integriert, darunter dauerhaftes Laden und Entladen mit hoher Leistung.

Die elektrisch isolierende Tauchkühlungsflüssigkeit von Shell umgibt die Batteriezellen direkt und ermöglicht den Angaben zufolge ein effektiveres Wärmemanagement als konventionelle Kühlansätze. Während herkömmliche Systeme die Batterie vor allem von unten kühlen, kommt die Flüssigkeit über eine deutlich größere Oberfläche mit den Zellen in Kontakt. Damit sollen Wärmeübertragung und Temperaturgleichmäßigkeit der Batteriezellen verbessert sowie die Batterieleistung unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen unterstützt werden.

Erste Ergebnisse der Fahrzeugvalidierung weisen laut Shell auf eine mögliche Steigerung der maximalen Steigfähigkeit um bis zu 98 Prozent, eine Verbesserung der Energieeffizienz um 0,8 Prozent und eine mögliche Verlängerung der Batterielebensdauer um bis zu 32 Prozent hin.

Shell will die Tauchkühlungsflüssigkeiten für weitere Nutzfahrzeuganwendungen weiterentwickeln und dabei Erfahrungen aus dem Starship-Programm nutzen. Der Shell Starship 3.0 Hybrid ist eine gemeinsam von Shell und FAW Trucks entwickelte Technologie-Demonstrationsplattform zur Erprobung von Technologien für höhere Nutzfahrzeugeffizienz und geringere CO₂-Emissionen.

„Das Wärmemanagement von Batterien gewinnt zunehmend an Bedeutung, da Nutzfahrzeuge immer mehr Leistung, höhere Effizienz und schnellere Lademöglichkeiten erfordern“, sagt Wang Jianyu, Präsident des Instituts für Nutzfahrzeugentwicklung bei FAW Trucks. Die Validierung am Starship Hybrid bringe die Technologie der kommerziellen Anwendung näher und biete das Potenzial, Leistung, Langlebigkeit und Sicherheit künftiger hybrider Nutzfahrzeuge zu verbessern.