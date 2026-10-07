VW startet Vorverkauf des ID. Polo GTI

VW startet den Vorverkauf des ID. Polo GTI und bringt damit erstmals ein vollelektrisches Modell mit GTI-Label auf den Markt. Der kompakte Sportwagen leistet 166 kW (226 PS) und ist mit umfangreicher Serienausstattung ab 39.995 Euro erhältlich. Angekündigt war eigentlich ein Preis „von knapp unter 39.000 Euro“. Der Hersteller beschreibt das neue Topmodell der ID.-Polo-Reihe mit spontanem Antritt, präzisem Handling und einem „sportlich selbstbewussten“ Auftritt.

Der ID. Polo GTI entwickelt ein maximales Drehmoment von 290 Nm und beschleunigt in 6,8 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit wurde „auf Basis von Kundenfeedback“ auf 190 km/h festgelegt. Die Leistung gelangt über die Vorderräder auf die Straße, eine elektronisch geregelte Vorderachsquersperre verteilt die Kraft zwischen den Vorderrädern. Zur Serienausstattung zählen außerdem eine speziell abgestimmte Progressivlenkung und das adaptive DCC-Sportfahrwerk.

Für das Fahrzeug wurde das neue Fahrprofil „GTI“ entwickelt. Über eine Taste im Sportlenkrad werden Elektroantrieb, Lenkung und Fahrwerk auf maximale Sportlichkeit abgestimmt. Gleichzeitig startet ein speziell entwickelter GTI-Sound, während das Cockpit seine Farb- und Grafikwelt verändert. „Ein Knopfdruck weckt den GTI“, so VW.

Äußerlich greift das Modell mit einem roten Frontstreifen, Wabenmuster und serienmäßigen 19-Zoll-Leichtmetallrädern bekannte GTI-Merkmale auf. Hinzu kommen LED-Matrix-Scheinwerfer, illuminierte VW-Logos, ein geteilter Dachkantenspoiler sowie GTI-Schriftzüge an Front, Heck und Seitenschweller. Im Innenraum finden sich rote Nähte, eine rote 12-Uhr-Markierung am Sportlenkrad und serienmäßige Top-Sportsitze. Die Sitzbezüge übernehmen das traditionelle Karomuster früherer GTI-Modelle.

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Die Batterie besitzt einen Netto-Energiegehalt von 52 kWh und ermöglicht eine WLTP-Reichweite von bis zu 424 Kilometern. Der E-Routenplaner im Navigationssystem plant notwendige Ladestopps automatisch ein. An Gleichstrom-Schnellladestationen (DC) sind bis zu 105 kW Ladeleistung möglich. Die Batterie soll sich in rund 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden lassen.

Im Cockpit finden sich ein 10,25 Zoll großes „Digital Cockpit“ und ein 12,9-Zoll-Infotainmentdisplay auf einer Sichtachse. Eine „Retro-Anzeige“ kann Grafiken im Stil der Instrumente eines späten Golf I darstellen. Bei der Musikwiedergabe wird der laufende Titel zudem als Kassette angezeigt.

Der ID. Polo GTI bietet mehr Innenraum als der Polo GTI mit Verbrennungsmotor. Das Kofferraumvolumen steigt von 351 auf 441 Liter und erreicht bei umgeklappten Rücksitzlehnen bis zu 1240 Liter. Optional ist eine abnehmbare Anhängerkupplung mit 75 Kilogramm Stützlast erhältlich, die sich auch für einen Fahrradträger mit zwei E-Bikes eignet.

Zu den Sonderausstattungen gehören ein Panorama-Glasdach, elektrisch einstellbare 12-Wege-Vordersitze mit pneumatischer Massagefunktion, ein 425-Watt-Soundsystem von Harman Kardon und eine speziell entwickelte 19-Zoll-Premium-Sportbereifung. Ebenfalls optional erhältlich ist die neue Generation des „Connected Travel Assist“, die innerhalb ihrer Systemgrenzen bei Quer- und Längsführung unterstützt. Das System kann rote Ampeln erkennen und den ID. Polo GTI bis zum Stillstand abbremsen.