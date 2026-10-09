Zeekr fordert etablierte Luxusmarken mit Technik und Ausstattung heraus

„Im Luxussegment reicht ein bekanntes Logo heute nicht mehr aus.“ Mit dieser Aussage positioniert Lothar Schupet, CEO von Zeekr Europe, den neuen 9X ausdrücklich gegen eine traditionelle Stärke etablierter Premiumhersteller: ihre über Jahrzehnte aufgebaute Markenwirkung. Bei der Deutschlandpremiere des 5,24 Meter langen chinesischen Luxus-SUV mit Plug-in-Hybridantrieb argumentierte der Manager, Premiumkunden würden stärker darauf achten, „was ein Fahrzeug wirklich leistet und welchen Gegenwert es bietet“.

Der 9X Ultra AWD kostet in Deutschland ab 119.500 Euro. Sein Antrieb kombiniert einen 2,0-Liter-Turbobenziner mit zwei Elektromotoren und einer 55-kWh-Batterie. Die Systemleistung beträgt nach Herstellerangaben 660 kW beziehungsweise 897 PS, das maximale Drehmoment 935 Nm. Zeekr nennt für den 2,9 Tonnen schweren Sechssitzer 4,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Bis zu 179 Kilometer sollen rein elektrisch möglich sein, die kombinierte Reichweite gibt der Hersteller mit bis zu 737 Kilometern an.

Technisch setzt Zeekr insbesondere auf die 900-Volt-Architektur. Die maximale Gleichstrom-Ladeleistung (DC) gibt das Unternehmen mit 330 kW an. Unter geeigneten Bedingungen soll sich die Batterie in 9,5 Minuten von zehn auf 80 Prozent laden lassen. Damit unterscheidet sich der 9X von klassischen Plug-in-Hybriden mit vergleichsweise kleinen Batterien und geringer DC-Ladeleistung. Zeekr bezeichnet das Konzept als „Super Hybrid“, auf der eigenen technischen Modellseite wird der Antrieb als Plug-in-Hybrid mit Benzinmotor und elektrischem Allradantrieb ausgewiesen.

Zum Gegenwert-Argument gehört außerdem die Ausstattungspolitik. Zweikammer-Luftfederung, LiDAR-basierte Sensorik, Sitzheizung, Belüftung und Massage in den ersten beiden Reihen, ein ausfahrbares OLED-Display, ein Naim-Audiosystem sowie ein Kühl- und Warmhaltefach sind beim Ultra AWD laut Zeekr serienmäßig. Der Innenraum ist als 2+2+2-Konfiguration mit sechs Sitzen ausgelegt. Damit setzt die Marke nicht allein auf Leistung und Reichweite, sondern auf einen hohen serienmäßigen Ausstattungsumfang, statt wesentliche Komfortfunktionen auf zusätzliche Optionspakete zu verteilen.

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Die zum Geely-Konzern gehörende Marke ist erst seit Ende 2025 regulär auf dem deutschen Markt vertreten und kann hier nicht auf die Bekanntheit langjährig etablierter Premiummarken zurückgreifen. Entsprechend stützt Zeekr seine Positionierung auf technische Kennzahlen, Ausstattung und Preis-Leistungs-Verhältnis. Parallel baut das Unternehmen seine physische Präsenz aus: Ende September 2026 meldete Zeekr mehr als 100 zertifizierte Servicepartner-Standorte und kündigte für 2027 ein Netz von mehr als 60 Handelspartnern in Deutschland an.

„Premiumkunden wollen wissen, was ein Fahrzeug wirklich leistet und welchen Gegenwert es bietet“, so Schupet. „Der Zeekr 9X ist unsere Antwort: Er verbindet außergewöhnliche Performance, intelligente Technologie und Perfektion im Detail zu einem überzeugenden Gesamtfahrzeug. Europäisches Design, ein leistungsstarkes Super-Hybrid-System mit 900-Volt-Technologie und außergewöhnlicher Komfort über drei Sitzreihen bringen unseren Anspruch auf den Punkt: eine neue Klasse von Luxus.“