VW ID. Tiguan: Neues Elektro-SUV startet 2027 ab 42.695 Euro

VW stellt den neuen ID. Tiguan vor, der Anfang 2027 die Nachfolge der mehr als 950.000 Mal gebauten Modelle ID.4 (SUV) und ID.5 (SUV-Coupé) antreten soll. Das elektrische SUV der Mittelklasse erhält ein vollständig überarbeitetes Design und einen neu gestalteten Innenraum. Der ID. Tiguan wird parallel zum bisherigen Tiguan mit Benzin-, Diesel- und Hybridantrieben angeboten. Der Vorverkauf startet in Deutschland in Kürze zu Preisen ab 42.695 Euro.

Für den ID. Tiguan sind drei Antriebsvarianten vorgesehen. Die beiden Heckantriebsversionen leisten 140 kW (190 PS) mit einer 58-kWh-Batterie beziehungsweise 210 kW (286 PS) mit einer 77-kWh-Batterie. Die leistungsstärkste Variante verfügt über einen 220 kW (299 PS) starken 4Motion-Allradantrieb und ebenfalls eine 77-kWh-Batterie. Je nach Antrieb und Batteriegröße sind WLTP-Reichweiten von bis zu 600 Kilometern möglich.

Die maximale Anhängelast liegt bei 1800 Kilogramm mit der kleineren Batterie und bei 2000 Kilogramm mit dem größeren Akkupack. Ein zusätzlicher Stauraum unter der Fronthaube bietet 32 Liter Volumen, während der Gepäckraum hinten bis zu 534 Liter fasst. Im Innenraum finden fünf Personen Platz. Volkswagen bietet den ID. Tiguan in den vier Ausstattungslinien Trend, Life, Style und R-Line an.

Beim Außendesign setzt Volkswagen auf die neue Formensprache „Pure Positive“, die sich durch ein kraftvolleres SUV-Erscheinungsbild vom weicheren Crossover-Design der Vorgänger unterscheidet. Präzise Linien und straff gespannte Flächen bestimmen die Karosserie, zudem kehren klassische Bügel-Türgriffe zurück. Im Innenraum kommen neue Materialien, eine überarbeitete Displaylandschaft und Lichtinszenierungen zum Einsatz. Erstmals wird in einem europäischen Volkswagen auch ein Beifahrerdisplay angeboten.

Die Bedienung kombiniert digitale Anzeigen mit klassischen Bedienelementen. Wichtige Funktionen wie die Klimaregelung, die Audiolautstärke und der Senderwechsel lassen sich über physische Tasten beziehungsweise einen Drehregler in der Mittelkonsole steuern. Auch das neue Multifunktionslenkrad verfügt über physische Tasten statt Touchflächen. Zwei induktive Ladepunkte nach dem Qi2-Standard mit integrierten Magnetringen ermöglichen das Laden kompatibler Smartphones.

Eine Besonderheit sind die neu entwickelten Retro-Anzeigen für das digitale Cockpit und den zentralen Infotainmentbildschirm. Auf Tastendruck erscheinen im Cockpit blaurote Instrumente im Stil des Golf IV, darunter ein stilisierter Drehzahlmesser, der als Powermeter den Energiefluss des elektrischen Antriebs darstellt. Für die individualisierbare Retro-Ansicht des Infotainmentsystems stehen sechs Volkswagen-Modelle zur Auswahl: Golf I, Golf II Country, Golf IV, Tiguan I, Race Touareg und Käfer.

Zur technischen Ausstattung gehört serienmäßig das sogenannte One-Pedal-Driving, bei dem die Rekuperation bis zum Stillstand erfolgt. Die aktuelle Generation des Connected Travel Assist ermöglicht unter anderem assistierte Spurwechsel auf der Autobahn und hält das Fahrzeug automatisch an roten Ampeln an. Optional erhältlich sind elektrisch einstellbare Vordersitze mit Massage-, Memory- und Belüftungsfunktion, ein Harman-Kardon-Soundsystem mit 480 Watt Musikleistung sowie ein Panoramadach.

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Darüber hinaus kann der ID. Tiguan über einen digitalen Fahrzeugschlüssel mit einem kompatiblen Smartphone geöffnet, geschlossen und gestartet werden. Der Schlüssel lässt sich über die Volkswagen-App per SMS, Messenger oder E-Mail an weitere Personen übertragen. Über einen PowerSocket-Adapter am Ladeanschluss können außerdem externe elektrische Geräte wie ein Elektrogrill oder ein E-Bike mit Strom versorgt werden.

„Der Tiguan ist unser weltweit meistverkauftes Modell, ID.4 und ID.5 gehören zu unseren erfolgreichsten Elektroautos. Mit dem ID. Tiguan führen wir diese beiden Erfolgsgeschichten zusammen“, sagt Thomas Schäfer, CEO der Marke Volkswagen. „Ein pures, selbstbewusstes Design mit der Präsenz eines Fahrzeugs der nächsthöheren Klasse, eine intuitive Bedienung und dank MEB+ bis zu 600 Kilometer Reichweite: ein neuer Maßstab für unsere elektrischen SUVs Made in Germany. Der ID. Tiguan aus Emden bildet gemeinsam mit dem Tiguan aus Wolfsburg eines der stärksten SUV-Duos in Europa.“