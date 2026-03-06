Neue „Blade“-Batterie von BYD: 10 bis 97 Prozent laden in 9 Minuten

BYD hat die zweite Generation seiner „Blade“-Batterie vorgestellt, die insbesondere sehr hohe Ladeleistungen ermöglichen soll. Bei der Premiere hat der chinesische Stromer- und Batteriehersteller auch die passenden „Flash Charger“ präsentiert.
Bei der 2020 vorgestellten Blade-Battery handelt es sich um eine von BYD entwickelte und produzierte Batteriezelle mit Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LFP). Die prismatischen Zellen sollen mit ihrer Länge optisch an die Klinge eines Schwerts erinnern. Die Akkus sind laut dem Hersteller robust, günstig, bieten für LFP-Batterien eine gute Speicherkapazität und lassen sich in Elektrofahrzeugen vom Kleinwagen bis zu großen Bussen einsetzen.
Die erste Generation der Blade-Zellen war in den Batteriepacks quer zur Fahrtrichtung untergebracht, nach dem „Cell-to-Pack“- oder „Cell-to-Body“-Konzept. Bei der zweiten Generation sind die Zellen laut von BYD veröffentlichten Grafiken längs verbaut – optisch in sechs Gruppen getrennt, jedoch nicht gesondert in Module verbaut.
Die Energiedichte ist den Angaben zufolge auf Zellebene über fünf Prozent höher als bisher. Die Kapazität soll zudem länger gehalten werden, BYD gewährt eine lebenslange Garantie auf diese Batteriezellen. Die Sicherheit soll mindestens auf dem Niveau der bisherigen Blade-Akkus liegen. Nach über 500 Schnellladezyklen sollen die Energiespeicher einen Nagelpenetrationstest während eines laufenden Ladevorgangs bestehen, ohne dass Rauch oder Flammen sichtbar werden. Auch den gleichzeitigen Kurzschluss von vier Zellen soll ein Akkupaket ohne Schaden überstehen, genauso den Stoßtest mit der zehnfachen Kraft der neuen chinesischen Normen.
BYD will den neuen Akku in mehreren Elektroautos auf den Markt bringen. Für den Z9 GT der Edelmarke Denza nennt das Unternehmen 1036 Kilometer Reichweite nach dem eher unrealistischen China-Fahrzyklus CLTC. Das Modell soll in fünf Minuten von 10 auf 70 Prozent geladen werden können. Ein nahezu kompletter Ladevorgang von 10 auf 97 Prozent soll in neun Minuten erledigt werden können. Laut BYD-Chef Wang Chuanfu ist das Ende des Ladevorgangs bei 97 Prozent eine Energiesparmaßnahme. Die verbleibenden drei Prozent reserviere man für die Bremsenergierückgewinnung, was den Gesamtenergieverbrauch des Fahrzeugs reduziere.
Besonders schnelles Laden auch bei Kälte
LFP-Zellen sind zwar robust und günstig, weisen bisher aber eine stark reduzierte Leistungsfähigkeit bei Kälte auf. BYD will das mit der neuen Generation beseitigt haben: Nachdem die Akkus testweise für 24 Stunden bei -30 Grad gelagert wurden, habe ein Ladevorgang von nun 20 auf 97 Prozent nur zwölf Minuten gedauert.
Um die kurzen Ladezeiten der neuen Akkus zu erreichen, ist spezielle Technik nötig. Dazu hat BYD die zweite Generation der „Flash Charger“ entwickelt. Beim Bewegen der von oben herabhängenden Kabel der T-förmigen Ladestationen hilft ein Schienensystem. Die Flash Charger nutzen eigene Energiespeicher, um kurzzeitig die hohen Ladeleistungen bieten zu können und das Netz zu schonen. Die Installation der Schnelllader soll dabei „so einfach wie die einer Klimaanlage“ sein.
Sowohl der Denza Z9 GT sowie andere Elektroautos von BYD und seiner Marken als auch die Flash-Charger-Stromtankstellen sollen auch nach Deutschland kommen. Einen konkreten Zeitplan gibt es dafür bisher aber nicht. Ebenfalls abzuwarten bleibt, wie viel Reichweite mit der neuen Blade-Batterie von BYD nach der praxisnäheren europäischen WLTP-Norm möglich sein wird.
Kommentare
Paule meint
Rumms, Magenschwinger, das hat gesessen. Schon jetzt kann VW mit seinen zwei noch nicht mal richtig laufenden Akkubuden die Anlage wieder verschrotten. Solche Museums-Akku-Klötze bauen zu wollen waren von Anfang an eine Fehlentscheidung. Wie das denn mit der Beschäftigungsgarantie in Salzgitter laufen soll, ich bin gespannt. Kann mir vorstellen, die bleibt bestehen, und ich kann mir auch vorstellen, wer das final bezahlen muss.
Aztasu meint
Ich warte auf die Tesla-Fanboys die mir erklären wollen das es okay ist wenn man 35 Minuten auf 80% braucht statt die 5 Minuten des BYD. Jeder der jetzt Tesla kauft, insbesondere das Holzklasse-Modell für €40k mit anderer Lackierung hat von E-Autos keine Ahnung.
Lustigerweise argumentieren die dann das das ja alles gar nicht stimmt oder gar nicht so wichtig ist, man sitzt lieber in einem der veraltesten E-Autos der Welt mit sehr schlechter Ausstattung und kleiner Reichweite (bei den Modellen mit kleinem Akku) anstatt die viel bessere Konkurrenz zu kaufen. Ja, viele Modelle der Konkurrenz sind etwas teurer, die Preis-Leistung ist trotzdem viel besser. Und da kommt auch der Volkswagenkonzern ins Spiel. Das Facelift für die MEB-Fahrzeuge macht diese Fahrzeuge faktisch unumstritten besser als Model Y und Model 3. Kosten sie mehr? Ja, so ist das nun mal wenn man etwas besseres haben möchte, insbesondere von deutschen Marken die einen guten Ruf genießen. Aber chinesische Modelle sind ja nicht zwingend so viel teurer.
Wer Tesla kauft hat keinen Marktüberblick und lein technisches Verständnis oder ist Ignorant gegenüber den besseren technischen Daten und besserer Ausstattung und auch besserer Fahrzeugqualität der Konkurrenz
LOL meint
keine Angst Leute, mit Sicherheit haben die Deutschen schon was in der Schublade und daaaaann …..
brainDotExe meint
Im Gegensatz zu BYD sogar schon was auf der Straße. Welcher in Deutschland erhältliche BYD lädt denn in unter 18 Minuten von 10-80%?
Mäx meint
Mich würde noch interessieren wie viel Ampere die Packs so ziehen.
Mal grob spekuliert:
Das 150kWh aus dem Denza Z9GT ist ja mit 122kWh angeben, was bei 10-70% in 5 Minuten ca. ca. 878kW durchschnittliche Ladeleistung entspricht.
Bei 900V Packspannung wären das 1.000A im Durchschnitt.
Für die 9 Minuten Ladezeit für 10-97% wären das 700kW im Durchschnitt oder 777A im Durschnitt.
Man kann also davon ausgehen, dass 500A bis grob 90% anliegen könnten und damit 400kW durchgehend
> Für 10-80% wäre man bei ca. 12 Minuten, 10-90% in ca. 15 Minuten
Wohlgemerkt bei einer 122kWh Batterie, das ist schon ziemlich cool und eigentlich auch schnell genug bei „normalen“ 400kW Säulen.
Nehmen wir mal die neuen 600kW Dispenser und man ist nochmal 2 Minuten oder so schneller (sofern die Leistung anliegt).
Miro meint
BYD hat doch schon mal vor einiger Zeit so etwas werbewirksames gezeigt, oder? Leider sehe ich weder die damalige und auch nicht die jetzig gezeigt Technologie in irgendeinem der Autos die ich hier kaufen kann. Solange das nicht passiert ist das für mich PR-schischi.
Mäx meint
Die Autos werden halt in China verkauft, denn da ist der Wettbewerb.
Hier ist man doch froh über 10-80% in 25 Minuten für Volumenmodelle und 20 Minuten bei teureren.
Dann gibt es ein paar andere Chinesen die das in 15 Minuten machen (Xpeng und Smart 5) aber das war es dann.
Wofür also die Kapazitäten in Europa verschwenden, wenn man das besser in China einsetzen kann?
Mäx meint
Sorry, hab natürlich sowas wie 100k+ Cayenne vergessen, der tatsächlich auch 15 Minuten 10-80% schafft.
Steven B. meint
Sollten die Batterien den Weg zu anderen Fahrzeugherstellern finden, dann ändert das sehr viel im Umgang mit Verbrenner. Wichtig ist, dass BYD, damit Geld verdient, sie merken ja bereits, dass in europa nicht die gewünschten Umsätze gemacht werden, daher sollten Sie beim Verkauf der Technik mitverdienen. Hersteller sorgen ihrerseits für das Management bei den Batterien. Porsche hat es hier zu erstaunlichen Leistungen gebracht. Kaum ein anderes Fahrzeug aus europäischen Gefilden bringt derart gut Leistungsdaten beim aufladen zu Stande wie Porsche. Ich schaue immer neidisch, wenn ich mit meinem 800V Audi neben einem Porsche stehe und sehe die Leistungs von Anfang bis Ende bei winterlichen Temperaturen…
Peter meint
Hoffentlich kommen die Zellen (und die Steuerungssoftware dazu) bald breit im Markt an. Denn auch bei 400kW-Ladern wären damit bei 200kW Maximalleistung (weil beide Punkte des Laders belegt sind) bei einem 100er-Akku ca. 21 Minuten Ladezeit von 10-80% möglich, mit einem 200kW-Plateau.
Future meint
Ich habe den Eindruck, dass die Batterie von der Bedeutung her das ist, was früher bei den Verbrennern mal der Motor war.
Innovationen, Wertschöpfung und Effizienz findet heute bei den Zellen statt und bei der Software, die dafür sorgt, dass die Zellen lange halten und schnell laden.
brainDotExe meint
Der Schein trügt. Die Zelle ist zwar eine wichtiges Element, aber ohne anständiges Thermalmanagement kann sie ihre Leitung nicht bringen.
Auch nützt der beste Akku nichts, wenn der Motor nicht gut ist.
Festzuhalten ist, dass auch beim Elektroauto der Motor maßgeblich für die Fahreigenschaften verantwortlich ist und somit das wichtigste Bauteil ist.
ap500 meint
@brainDotExe das ist ganz sicher und belegbar Falsch. E-motoren sind einfach, ausentwickelt und jeder kann sie herstellen (Gewicht 50kg).
Bei den Akkus ist das ganz anders dort wird Geforscht und entwickelt um die Masse und Kapazität usw. weiter zu verbessern.
Eine Akkufabrik zu betreiben kann nicht jeder!
Der Akku ist aktuell sogar noch viel wichtiger als es der Verbrennermotor jemals war.
Bladeakkus mit sehr hoher Energiedichte habe ich z.B. seit 2022 im AP500s Akku von Stihl.
brainDotExe meint
Das ist ein Trugschluss, schaue dir nur mal an was in den letzten Jahren so noch gekommen ist. Axialflussmotoren von Mercedes, FSM von BMW, Prototypen vom Radnabenmotoren.
Selbst BYD hat zumindest angekündigt einem Motor zu bauen der bis 30.000 1/min dreht.
Das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht.
Jörg2 meint
brain
Aber wir sind bei den Motoren schon recht lange fast am Ende der Effizienz. Vielleicht lassen sich da noch 2…3% rauskitzeln.
Im Bereich der Batterie/Zelle und der Ladehardware scheint da noch mehr als 2…3% zu gehen.
brainDotExe meint
Jörg
Peak Effizienz ja, aber bei der Effizienz über alle Betriebspunkte lässt sich noch was rausholen.
Ansonsten geht es ja auch eher um andere Aspekte, zum Beispiel max. Drehzahl, Leistungsentfaltung, weniger Leistungsverlust bei höheren Drehzahlen.
Future meint
Exakt brain, zur Software gehört natürlich unter anderem auch das wichtige Thermalmanagement. Das macht die Batterie effizient und lange haltbar – sogar länger als das Auto selbst. Das ist nachhaltig und ressourcenschonend.
Allerdings erwarte ich in der Zukunft keine großen Verbesserunge bei einem Elektromotor. Das Herz des Autos ist der Akku und da werden wir wohl noch viele Innovationen in den nächsten Jahren sehen. Ich habe sogar den Eindruck, dass die großen Zellproduzenten hier in einem starken Wettbewerb zueinander stehen. Die Batterie ist also das einzige, was noch richtig spannend ist beim Automobil. In anderen Ländern kommt dann noch die Autonomie dazu. Aber dafür interessiert man sich in Deutschland noch nicht so sehr, ist mein Eindruck.
brainDotExe meint
Thermalmanagement hat eine relativ simple Regelung, hier liegt die Kompetenz in der Hardware.
Auch ist bei den Motoren noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht.
Axialflussmotoren von Mercedes, FSM von BMW, Prototypen vom Radnabenmotoren.
Selbst BYD hat zumindest angekündigt einem Motor zu bauen der bis 30.000 1/min dreht.
hu.ms meint
„kompletter Ladevorgang von 10 auf 97 Prozent soll in neun Minuten erledigt “
„bei -30 Grad von nun 20 auf 97 Prozent nur zwölf Minuten gedauert.“
Das nenne ich innoviation. Diese fehlen ja bei tesla weitgehend. Natürlich auch eine herausforderung für alle anderen akku-hersteller.
Future meint
Wie geht es eigentlich der Einheitszelle. Fahren damit schon Autos in Deutschland herum oder ist der Ausschuß in Salzgitter noch zu hoch. Die Experten von Gotion haben sich noch nicht dazu geäußert. In Sagunt sollte man auch mal wieder vorbeischauen.
brainDotExe meint
Da die Verwendung der Einheitszelle erst ab diesem Jahr geplant ist, werden logischerweise noch nicht viele Autos damit rumfahren.
Die Experten bei VW bzw. PowerCo werden schon wissen was sie tun, mehr als du und ich.
David meint
Bei Tesla ist die Ladegeschwindigkeit langsamer als bei VW MEB Modellen. Das liegt daran, dass Tesla in seinen Rundzellen eine Museums-Kathode mit NCA verwendet, die eine sehr hohe Temperatur benötigt, um die beste Ladeleistung zu haben. Konkret braucht man 40 °C, während bei VW 20 °C ausreichend sind. Da über 55 °C gedrosselt wird, hat Teslas antike Technik nur 15° C Spanne für den Ladevorgang.
Zum Thema hohe Ladegeschwindigkeiten ist in Europa zu bemerken, man benötigt sie unterwegs. Flächendeckend findet man nicht einmal 300 kW Richtung Südosten. Das beginnt schon in Italien. BYD als Einzelkämpfer wird diese teuren und komplexen Ladelösungen nicht europaweit ausrollen können. Das ist genauso wie die Wechselstationen von Nio. Hohe Ladeleistungen sind kein Hexenwerk, sinnvollerweise priorisiert man in Europa auf einen Goldstandard der Verfügbarkeit.
Man darf auch nicht vergessen, dass der normale Nutzer nur wenige Male im Jahr CCS lädt. Vor einem halben Jahr traf ich ein Pärchen, das zu zweit auffällig aufmerksam den Ladevorgang ihres BEV verfolgte. Es stellte sich heraus, das war ein Testlauf. Es war das erste Mal, dass sie nach vier Jahren einen Schnelllader anfuhren.
Normal kommt jetzt gerne in diesem Kommentarbereich, dass die meisten Leute keine Möglichkeit einer Wallbox zuhause oder auf der Arbeit haben. Das stimmt. Nur werden Fahrzeuge für Neuwagenkäufer hergestellt und dort ist das geschätzt zu 85 % der Fall. Der Gebrauchtkäufer wird schnell lernen, sich zu behelfen. Schließlich greifen da LSV und GEG, die Eigentümer öffentlicher Parkflächen zwingen, entsprechende Angebote zu gewährleisten.