Das Megawatt-Laden für Elektro-Lkw funktioniert auch unter realen Einsatzbedingungen mit hohen Ladeleistungen. Das zeigt das Forschungsprojekt „HoLa“, das zwischen 2021 und 2026 den Aufbau und Betrieb von Schnellladeinfrastruktur entlang der Autobahn A2 untersucht hat.

Bei technischen Tests wurden innerhalb von 29 Minuten rund 325 Kilowattstunden mit einer nahezu konstanten Ladeleistung von 670 Kilowatt übertragen, berichten die Projektverantwortlichen. Aus dem Feldbetrieb meldete Shell sogar Ladeleistungen nahe einem Megawatt. Bis eine solche Infrastruktur im größeren Maßstab betrieben werden kann, sind allerdings noch technische und organisatorische Herausforderungen zu bewältigen.

Für das vom Bundesverkehrsministerium mit insgesamt zehn Millionen Euro geförderte Projekt entstanden an fünf Standorten zwischen dem Ruhrgebiet und Berlin zwölf CCS- (Combined Charging System) und sieben MCS-Ladepunkte (Megawatt Charging System) mit zusammen 8,7 Megawatt Anschlussleistung. Im September 2025 ging an der Rastanlage Lipperland Süd der erste MCS-Ladepunkt Deutschlands im öffentlichen Raum in Betrieb. Die Nutzung war allerdings auf Fahrzeuge der Projektpartner beschränkt.

Neben dem Aufbau der Infrastruktur untersuchte das Konsortium, dem unter anderem Fraunhofer-Institute, Lkw-Hersteller und Ladeinfrastrukturbetreiber angehörten, die technische Leistungsfähigkeit und den Einsatz im Logistikalltag.

Hürden beim Aufbau und technische Herausforderungen

Gerade beim Aufbau der Ladeparks zeigten sich Schwierigkeiten. An vier der fünf Standorte kam es zu deutlichen Verzögerungen beziehungsweise Verschiebungen des vorgesehenen Betriebsbeginns. Zu den Gründen zählten langwierige Förder- und Vertragsverfahren, die Abstimmung mit Netzbetreibern, die Herstellung der Netzanschlüsse sowie Verzögerungen bei der Ladetechnik. Hinzu kamen der Ausstieg eines Hardwarepartners und Veränderungen bei den geplanten Standorten. Das Konsortium empfiehlt deshalb, Netzbetreiber bereits vor der Beschaffung der Ladetechnik einzubinden und Flächen für die Energieversorgung sowie spätere Erweiterungen frühzeitig zu sichern.

Auch technisch verlief die Erprobung nicht reibungslos. Zwar bestätigten die Tests, dass MCS hohe Ladeleistungen über längere Zeiträume halten kann, doch bereiteten insbesondere die Kommunikation zwischen Fahrzeugen und Ladesäulen, die Authentifizierung und die herstellerübergreifende Kompatibilität Schwierigkeiten. Die tatsächlich erreichbare Leistung hängt außerdem von der Batteriespannung und den Stromgrenzen der Fahrzeuge ab. Entscheidend sei deshalb nicht allein die maximale Ladeleistung, sondern die Leistung, die während eines gesamten Ladevorgangs zuverlässig bereitgestellt werden kann, so die Experten. Vor dem regulären Betrieb empfiehlt das Konsortium systematische Tests mit den jeweils vorgesehenen Fahrzeugen und Ladepunkten.

Erste Erkenntnisse liefert auch der praktische Einsatz der Elektro-Lkw. Zwischen Mai 2024 und Oktober 2026 legten zehn batterieelektrische Lastwagen zusammen 516.077 Kilometer zurück. Dabei wurden 2183 Ladevorgänge mit insgesamt 606 Megawattstunden geladener Energie sowie 14.472 Betriebsstunden erfasst. Die Kennzahlen beziehen sich auf die erfassten Fahrzeugdaten und nicht ausschließlich auf MCS-Ladevorgänge. Da die Datensammlung bis Ende 2026 weiterläuft und eine abschließende standortübergreifende Auswertung noch aussteht, lassen sich daraus bislang keine allgemeingültigen Aussagen über Verfügbarkeit und Auslastung der MCS-Ladepunkte ableiten.

Bis zu 2000 MCS-Ladepunkte benötigt

Welche Bedeutung das Megawatt-Laden künftig haben könnte, zeigen die begleitenden Modellrechnungen. Demnach lässt sich der größte Teil des Energiebedarfs batterieelektrischer Lkw mit vergleichsweise niedrigen Ladeleistungen im Depot decken. Hohe Leistungen werden dagegen vor allem im Fernverkehr benötigt, wenn während einer 45-minütigen Pause große Energiemengen nachgeladen werden müssen.

Für Deutschland beziffern die untersuchten Modelle den Bedarf für die Jahre 2030 bis 2035 auf rund 1000 bis 2000 MCS-Ladepunkte, abhängig vom Hochlauf der Elektro-Lkw, der Belegungsdauer der Stromtankstellen und der zugrunde gelegten Nachfrage. Der Bund plant bereits ein Schnellladenetz mit rund 1800 MCS- und 2400 CCS-Ladepunkten an etwa 350 Autobahnstandorten.

Für den weiteren Ausbau sieht das HoLa-Konsortium vor allem bei Netzanschlüssen, Flächen und Planungsverfahren Handlungsbedarf. Die zentrale Vorbereitung von Flächen und Netzanschlüssen beim geplanten Schnellladenetz des Bundes greift bereits wesentliche Projekterfahrungen auf. Außerhalb dieses Netzes besteht weiterer Abstimmungsbedarf.

Darüber hinaus empfehlen die Projektpartner, MCS langfristig als einheitlichen Ladestandard für schwere Nutzfahrzeuge über alle Leistungsstufen hinweg zu etablieren. Der bei Elektroautos übliche Schnellladestandard CCS soll dabei schrittweise abgelöst werden, ohne die Nutzbarkeit bestehender Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur während der Übergangsphase einzuschränken.