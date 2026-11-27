Der Automobilkonzern Stellantis unterbricht im Dezember 2026 und Januar 2027 die Produktion in drei französischen Werken. Betroffen sind die Standorte Sochaux, Mulhouse und Rennes, an denen unter anderem Modelle der Töchter Peugeot und Citroën gefertigt werden. Als Gründe nennt der Konzern einen schwierigen europäischen Markt, neue und aggressive Konkurrenz sowie die geopolitische Situation. Die Maßnahmen sollen die Produktionskapazitäten an die aktuelle Marktlage anpassen.

In Sochaux und Mulhouse wird die Produktion Anfang Dezember zunächst tageweise unterbrochen. Über die Weihnachtspause hinaus sollen die Fertigungslinien in Sochaux erst am 11. Januar und in Mulhouse am 12. Januar 2027 wieder anlaufen. Auch im Werk Rennes ist ein Produktionsstopp über den Jahreswechsel bis mindestens zum 5. Januar vorgesehen. Der genaue Zeitplan ist dort allerdings noch nicht abschließend geklärt.

Besonders weitreichend sind die Anpassungen in Sochaux. Dort entfällt ab Januar 2027 die halbe Nachtschicht, die im November 2024 zur Unterstützung des Produktionsanlaufs der neuen Peugeot 3008 und 5008 eingerichtet worden war. Von insgesamt rund 1100 Leiharbeitsverhältnissen sollen 500 nach Ablauf der Verträge nicht verlängert werden. Stellantis plant künftig eine Tagesproduktion von 850 Fahrzeugen, nachdem bislang rund 1050 Fahrzeuge täglich gefertigt wurden.

Die Produktionsanpassung betrifft allerdings nicht sämtliche Nachtschichten am Standort. Eine Nachtschicht zur Vorbereitung von Batteriepaketen für Elektrofahrzeuge bleibt bestehen. Gleichzeitig erwartet Stellantis, dass die elektrischen Varianten von Peugeot 3008 und 5008 ab Januar 2027 rund 47 Prozent der gesamten Fahrzeugproduktion in Sochaux ausmachen. Derzeit liegt dieser Anteil nach Unternehmensangaben bei etwa 20 bis 22 Prozent.

Auch in Mulhouse hat die Produktionsunterbrechung Auswirkungen auf die Beschäftigten. Nach Angaben der Gewerkschaft CGT sind Mitarbeiter aus Montage, Karosseriebau, Lackiererei und Presswerk betroffen. Darüber hinaus rechnet die Gewerkschaft mit Folgen für mehrere Hundert Beschäftigte in den Mechanikwerken. Der Standort mit rund 4500 Beschäftigten hatte bereits im September und Oktober 2026 mehrere Wochen mit Produktionsunterbrechungen erlebt.

Die aktuellen Produktionspausen stehen neben langfristigen Investitionsplänen des Konzerns für Frankreich. Im Juni 2026 kündigte Stellantis Investitionen von mehr als einer Milliarde Euro in Frankreich an. Damit soll unter anderem die Produktion von drei neuen Peugeot-Modellen in Mulhouse ab 2029 ermöglicht werden. Vorgesehen sind vollelektrische und hybride Antriebsvarianten. Die Ankündigung umfasst damit sowohl die Weiterentwicklung der französischen Produktionsstandorte als auch deren Ausrichtung auf künftige Elektro- und Hybridmodelle.