„Wertmeister 2026“: Diese Elektroautos sollen besonders wertstabil sein

Auto Bild und JD Power Schwacke haben die „Wertmeister 2026“ bekannt gegeben. Die Auszeichnung geht an die Neuwagen mit dem höchsten prognostizierten Werterhalt in elf Fahrzeugklassen. Grundlage sind Restwertberechnungen für eine Haltedauer von drei Jahren und eine Laufleistung von 60.000 Kilometern. Den höchsten Wert aller ausgezeichneten Modelle erreicht die Mercedes-Benz G-Klasse mit 69,5 Prozent, gefolgt vom Dacia Jogger mit 65,2 Prozent und dem Porsche 911 mit 64,9 Prozent.

Bei den Elektroautos gewinnt der neue BMW iX3 die Kategorie der kompakten bis großen SUV mit einem prognostizierten Restwert von 57,7 Prozent. Bewertet wurde der iX3 40 mit Hinterradantrieb. In der Kategorie der elektrischen Pkw von der Kompakt- bis zur Oberklasse verteidigt der Audi A6 Avant e-tron seinen Titel. Die ausgezeichnete Version erreicht einen prognostizierten Restwert von 51,4 Prozent. Bei den elektrischen Kleinwagen gewinnt erneut der Mini Aceman, dessen Variante in der Ausstattung Classic Trim ebenfalls auf 51,4 Prozent kommt.

Auch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und Hybridantrieb erzielen hohe Restwerte. Der Mercedes-Benz G 450 d erreicht 69,5 Prozent und führt damit die Kategorie der mittelgroßen bis großen SUV an. In der Kompakt-SUV-Klasse gewinnt der Toyota RAV4 mit 61,0 Prozent, bewertet als RAV4 2,5 Plug-in-Hybrid AWD-i in der Ausstattung Teamplayer. Bei den Sportwagen setzt sich der Porsche 911 Carrera T mit einem prognostizierten Werterhalt von 64,9 Prozent durch.

Dacia gewinnt zwei Fahrzeugklassen: Der Sandero Stepway TCe 110 Expression führt die Kleinwagenwertung mit 61,9 Prozent an, während der Jogger TCe 110 Extreme als Siebensitzer bei den Vans 65,2 Prozent erreicht. In der Kompaktklasse gewinnt der Audi A3 Sportback in der Ausstattung S line und einem Restwert von 54,3 Prozent.

Für die Auswertung untersuchte JD Power Schwacke den Angaben zufolge Zehntausende Modellvarianten auf dem deutschen Markt. Die Analysten schlossen zunächst die jeweils zehn Prozent leistungsstärksten und leistungsschwächsten Varianten innerhalb der Fahrzeugsegmente aus. Anschließend wurde für jedes Modell die Variante mit dem höchsten durchschnittlichen prognostizierten Restwert der Monate Mai bis Juli 2026 ermittelt. Maßgeblich sind die erwarteten Händler-Einkaufswerte nach 36 Monaten und 60.000 Kilometern, ausgedrückt als Anteil des historischen Listenneupreises. Die Ergebnisse beschreiben damit prognostizierte Restwerte und keine bereits erzielten Wiederverkaufspreise.