Die Nachfrage nach der elektrischen Kleinwagenfamilie des Volkswagen-Konzerns entwickelt sich laut Äußerungen des Herstellers gegenüber der Automobilwoche „deutlich dynamischer als ursprünglich erwartet“. Da Kunden teils länger als ein Jahr auf den VW ID. Polo warten müssen, plant das Unternehmen, die Produktion im Drei-Schicht-Betrieb zu intensivieren.

Im spanischen Werk Martorell werden derzeit bis zu 1000 Elektrofahrzeuge pro Tag produziert. Es ist geplant, die Produktion im ersten Halbjahr 2027 schrittweise auf drei Schichten und volle Kapazität hochzufahren. Die maximale Kapazität der Montagelinie, die auch den Raval der Seat-Schwestermarke Cupra hervorbringt, liegt bei 1200 Fahrzeugen am Tag. Eine kurzfristige Ausweitung des Drei-Schicht-Betriebs ist jedoch aufgrund fehlender Komponenten von Zulieferern nicht möglich.

„Produktionskapazitäten und der Hochlauf neuer Modelle werden langfristig geplant und lassen sich nicht kurzfristig im gleichen Umfang an eine derart dynamisch gestiegene Nachfrage anpassen“, zitiert der Bericht eine Sprecherin von Volkswagen.

Besonders beim VW ID. Polo ist die Nachfrage hoch: Einer Präsentation von Markenchef Thomas Schäfer zufolge lagen bis Ende September rund 53.000 Bestellungen vor. Insgesamt verzeichnete Volkswagen bis Ende September rund 150.000 Bestellungen für die vier elektrischen Kleinwagen-Modelle VW ID. Polo, VW ID. Cross, Cupra Raval und Škoda Epiq, die alle in Spanien gefertigt werden.

Ein wesentlicher Engpass bei der Produktion sind nach Informationen der Automobilwoche Batterien sowie weitere Komponenten. Zwar nutzten die vier Modelle über 80 Prozent gemeinsame Technologien, was die Beschaffung erleichtere. Doch könnten Zulieferer bei kurzfristigen Nachbestellungen höhere Preise durchsetzen, was die ohnehin geringeren Gewinnmargen von E-Autos weiter schmälere.

Hinzu komme die gemeinsame Belegung von Produktionslinien, bei der eine umfangreichere Fertigung des ID. Polo bei unveränderter Gesamtauslastung zulasten des ebenfalls beliebten Cupra Raval in Martorell gehen würde. Ähnliches gelte für Pamplona, erklärt die Automobilwoche: „Je mehr Škoda Epiq dort gebaut werden, desto weniger Kapazität bleibt für T-Cross, Taigo und ID. Cross. Eine zusätzliche Produktionslinie wiederum würde hohe Investitionen erfordern und Monate bis zur Inbetriebnahme benötigen.“