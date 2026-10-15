Traton Group verkauft 770 E-Fahrzeuge im Q3 2026

Die zum Volkswagen-Konzern gehörende Traton Group hat im dritten Quartal 2026 auf Basis vorläufiger Zahlen ihren Gesamtabsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 10 Prozent auf 78.900 Fahrzeuge gesteigert. Vor allem in den USA zog die Kundennachfrage stark an.

Damit verstärkt sich nach einem verhaltenen Auftaktquartal und einem Absatzplus um 4 Prozent im zweiten Quartal 2026 der Aufwärtstrend. Der kumulierte Absatz der ersten neun Monate 2026 erreicht somit 230.400 Fahrzeuge und liegt damit 3 Prozent über Vorjahresniveau.

Scania Vehicles & Services hat den Absatz im dritten Quartal 2026 um 3 Prozent gesteigert. Treiber waren vor allem der Produktionshochlauf des neuen chinesischen Werks in Rugao sowie das staatliche Kreditprogramm „Move Brasil“ in Brasilien. Der Absatz in den ersten neun Monaten 2026 lag um 1 Prozent über dem Vergleichszeitraum.

MAN Truck & Bus verzeichnete im dritten Quartal 2026 einen leichten Absatzrückgang von 1 Prozent. Dabei entwickelte sich das Lkw-Geschäft positiv, wohingegen das Geschäft mit Bussen und dem Transporter TGE rückläufig war. In den ersten neun Monaten 2026 lag der Absatz von MAN um 5 Prozent über dem Vorjahreszeitraum.

International Motors hat im dritten Quartal 2026 ein Absatzplus von 48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erzielt und damit den Absatzrückgang des ersten Halbjahrs 2026 mehr als ausgeglichen. Der US-Markt zeigte zuletzt eine starke Belebung der Kundennachfrage. In den ersten neun Monaten 2026 betrug das Absatzplus von International somit 3 Prozent.

Volkswagen Truck & Bus (VWTB) hat im dritten Quartal 2026 ein Absatzplus von 5 Prozent verzeichnet. Auch hier wirkte sich das staatliche Kreditprogramm in Brasilien positiv aus. In den ersten neun Monaten 2026 hat VWTB aufgrund des schwachen Auftaktquartals einen Absatzrückgang von 1 Prozent verzeichnet.

Von vollelektrischen Fahrzeugen setzte die Traton Group im dritten Quartal 770 Einheiten ab. Das entspricht einem Rückgang von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Konkret wurden 250 Fahrzeuge von Scania, 380 von MAN, 100 von International Motors und 40 von Volkswagen Truck & Bus verkauft.