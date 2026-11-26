Zenobē weitet sein Angebot „Electric Transport-as-a-Service“ (ETaaS) auf den deutschen Markt aus. Der auf Flottenelektrifizierung und netzgebundene Batteriespeicher spezialisierte Anbieter setzt damit seine Expansion in Europa fort. Das Festpreismodell umfasst Elektrofahrzeuge, Ladeinfrastruktur, Batteriemanagement und eine unternehmenseigene Flottenmanagement-Software. Es soll die Gesamtbetriebskosten elektrischer Fahrzeugflotten senken und Betreibern den Umstieg ohne Vorabinvestitionen und Restwertrisiko der Batterie ermöglichen.

Zenobē hat eigenen Angaben nach weltweit bereits mehr als 3500 Elektrofahrzeuge in über 150 Elektro-Depots realisiert. Für den deutschen Markt hat das Unternehmen ein eigenes Team mit Spezialisten für Flottenelektrifizierung, Ladeinfrastrukturtechnik und Finanzierung aufgebaut.

Die europäische Expansion von Zenobē wird durch 325 Millionen Euro unterstützt, die ein Konsortium britischer und globaler Banken bereitgestellt hat. Zu den Geldgebern zählen die BayernLB und Siemens Financial Services. Anfang des Jahres übernahm Zenobē zudem den Münchner Batteriespeicherentwickler sdp energie. Die Übernahme umfasste eine Projektpipeline netzgekoppelter Batterie-Energiespeichersysteme mit einer Leistung von 1,75 Gigawatt.

„Deutsche Betreiber haben in diesem Jahr Rekordpreise für Diesel gezahlt, Fördermittel für Elektroflotten werden gekürzt und es kann Jahre dauern, bis ein Netzanschluss gesichert ist“, sagt Steven Meersman, Gründer und Geschäftsführer von Zenobē. „Genau dann kommt es auf einen Partner an, der über eigenes Kapital und eigene Netzkompetenz verfügt. Wir steigen mit beiden Seiten unseres Geschäfts in Deutschland ein: sdp energie in München baut Speichersysteme, die das Netz stärken, und unser Flottenteam elektrifiziert die Depots, die darauf angewiesen sind.“

Das ETaaS-Angebot (Electric Transport as a Service) richtet sich deutschlandweit an Betreiber von Bus- und Lkw-Flotten, Logistikdienstleister, öffentliche Verkehrsbetriebe und Last-Mile-Zustelldienste. Erste Partnerschaften sollen in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden. Zenobē nahm 2017 seinen Betrieb auf und beschäftigt inzwischen laut eigener Aussage über 350 Mitarbeiter.