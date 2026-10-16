Microlino präsentiert limitierte 55 Edition

Microlino zeigt die neue 55 Edition seines elektrischen Kleinstfahrzeugs. Das Sondermodell ist weltweit auf 55 Exemplare begrenzt und orientiert sich gestalterisch an den europäischen Kabinenrollern der 1950er-Jahre. Angeboten wird die Edition sowohl als vierrädriges Leichtkraftfahrzeug der Klasse L6e als auch in der leistungsstärkeren Fahrzeugklasse L7e.

Äußerlich unterscheidet sich die 55 Edition durch eine spezielle Lackierung mit Farbverläufen an Türen und Seitenflächen vom regulären Microlino. Die charakteristische Fronttür, über die Fahrer und Beifahrer einsteigen, bleibt erhalten. Im Innenraum setzt der Hersteller auf gerippte Ledersitze sowie mit Kunstleder bezogene Seitenverkleidungen und Armaturenbrett-Elemente. Hinzu kommen ein Holzlenkrad, ein lederbezogener Türgriff und eine nummerierte Plakette zur Kennzeichnung der einzelnen Fahrzeuge.

Technisch basiert das Sondermodell auf den bekannten Antriebsvarianten des Microlino. In der L7e-Ausführung leistet der Elektromotor 12,5 kW beziehungsweise rund 17 PS und ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h. Die vom Hersteller angegebene Reichweite liegt bei bis zu 177 Kilometern. Die L6e-Version verfügt über 6 kW beziehungsweise rund 8 PS, ist auf 45 km/h begrenzt und erreicht nach Herstellerangaben bis zu 200 Kilometer Reichweite.

Die auf 45 km/h begrenzte L6e-Variante kann in Deutschland mit der Fahrerlaubnisklasse AM gefahren werden, die bereits ab 15 Jahren erhältlich ist. Für die schnellere L7e-Ausführung ist hierzulande grundsätzlich die Fahrerlaubnisklasse B erforderlich.“

Zur Serienausstattung der 55 Edition gehören laut Microlino eine Klimaanlage und ein außen montierter Gepäckträger am Heck. Der zweisitzige Microlino verfügt in seiner regulären Ausführung über einen 230 Liter großen Gepäckraum und misst rund 2,52 Meter in der Länge. Das Schweizer Unternehmen lässt den Microlino in Italien produzieren und positioniert ihn als elektrisches Fahrzeug für innerstädtische Fahrten und kurze regionale Strecken.

Der Einstiegspreis der 55 Edition beträgt laut Hersteller in beiden Varianten 26.990 Euro. Regulär kostet die auf 45 km/h limitierte Version des Microlino ab 17.990 Euro. Für die 90-km/h-Variante sind mindestens 19.490 Euro fällig.