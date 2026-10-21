VW-Rückruf: 72.700 E-Autos wegen Batterieproblemen betroffen

Volkswagen ruft weltweit 72.668 Elektroautos wegen möglicher Sicherheitsprobleme mit den Hochvoltbatterien zurück. In Deutschland sind nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) 9881 Fahrzeuge betroffen, verteilt auf drei Rückrufaktionen. Dazu gehören die VW-Modelle ID.3, ID.4, ID.7 und ID. Buzz sowie der Cupra Born. Ursache sind fehlerhafte Batteriezellen, die im Extremfall überhitzen und einen Fahrzeugbrand auslösen können.
Betroffen sind ausschließlich Fahrzeuge bestimmter Produktionszeiträume. Bei den vier VW-Modellen umfassen die Rückrufe Fahrzeuge aus den Baujahren 2022 bis 2025, beim Cupra Born aus den Jahren 2022 bis 2024.
Nach Angaben von Volkswagen wurden die Probleme bei internen Qualitätsprüfungen festgestellt. Einzelne Akkus entsprechen demnach aufgrund von Produktionsfehlern bei Zulieferern nicht den vorgegebenen Qualitätsanforderungen. Das KBA beschreibt bei betroffenen Batterien nicht spezifikationsgerechte, überlappende Zellen, die insbesondere beim Schnellladen überhitzen können. Nach bisherigen Angaben der Behörde sind im Zusammenhang mit den Rückrufen keine Sach- oder Personenschäden bekannt.
Für betroffene Fahrzeughalter gelten bis zur technischen Überprüfung besondere Vorsichtsmaßnahmen. Volkswagen sieht vor, die Batterien zunächst nur bis maximal 80 Prozent ihrer Kapazität aufzuladen und entsprechende Warnhinweise am Fahrzeug anzubringen. Bei technisch dafür ausgerüsteten Elektroautos kann die Begrenzung des Ladezustands automatisch erfolgen. Die vorübergehend reduzierte nutzbare Batteriekapazität schränkt die mögliche Reichweite zwischen zwei Ladevorgängen ein.
Die betroffenen Kunden werden schriftlich über die Rückrufaktionen informiert und müssen ihre E-Autos in einer Werkstatt überprüfen lassen. Dort wird der Zustand der Hochvoltbatterie untersucht und über die erforderlichen Maßnahmen entschieden. Nach bisherigen Angaben kann in einzelnen Fällen ein Softwareupdate ausreichen, während bei anderen Fahrzeugen ein Austausch betroffener Batteriekomponenten erforderlich sein kann. Ob ein bestimmtes Fahrzeug zurückgerufen wird, lässt sich anhand der Fahrzeugidentifikationsnummer beim Hersteller oder einer autorisierten Werkstatt klären.
Für Volkswagen ist es bereits der zweite größere batteriebezogene Rückruf im Jahr 2026. Im März hatte der Konzern weltweit mehr als 90.000 Elektroautos wegen Batterieproblemen zurückgerufen, darunter rund 28.000 Fahrzeuge in Deutschland. Auch die aktuelle Aktion betrifft mehrere Modellreihen und zwei Konzernmarken.
Kommentare
Jörg2 meint
Wenn ich es richtig verstanden habe:
Es scheint nicht an der Zelle (deren Innereien) zu liegen, sondern an der Art und Weise, wie sie zum Pack zusammengebracht wurden. Also: teilweise fehlerhafte Montage beim Packhersteller.
Bisher hatte ich verstanden, VW packt selbst.
Hat jemand Kenntnis, wer hier der Zulieferer war?
Futureman meint
Da hat wohl Mal wieder der Einkauf an der falschen Stelle gespart. Das kostet weltweit nicht nur viel Geld, sondern auch massiv Vertrauen, welches (bis auf Deutschland) schon immens gelitten hat.
In den USA brechen die Verkaufszahlen für E-Autos schon vor Bekanntgabe der Rückrufaktion um ca 90% ein. Immerhin, viel tiefer können sie nicht fallen.
BEV meint
welche Batterievarianten betrifft das ?
Ich frage für einen Bekannten,
bekräftigt mich nur darin kein Auto vom VW Konzern zu kaufen
Htr meint
Was soll schon passieren wenn die Zellen warm werden.
Im Alter gibts sicher weniger Probleme.
Vom durchbrennen von Liion Akkus habe ich noch nichts gehört.
Jsiaohi meint
Sind das die CATL-Batterien, die auch im Zeekr, Xiaomi und anderen chin Herstellern verbaut sind?
South meint
Na, dann sind wir mal froh, dass die ID nicht mit 800V Schnellladen können, denn sonst wäre wohl der eine oder andere Fuhrpark abgebrannt… (klar, war mit nem Augenzwinkern gemeint, ein bisserl Spass muss sein…)
Powerwall Thorsten meint
Ich bin auch immer wieder froh, dass in unserem Model Y nur die von David immer als „Schwachlastzelle“ bezeichneten Akkus verbaut sind.
Da lebe ich mit 400V und 26 Minuten von 10 auf 80 lieber sicher aber mit „peace of mind“
;-)
PS: 🚀
Mäx meint
800V oder 400V oder 11.000V Architektur, der einzelnen Zelle ist das egal.
Es geht einzig und allein darum wie viel Ampere die einzelne Zelle sieht.
Da müsste man sich im Detail die Verschaltung angucken um einzelne Autos zu vergleichen welche Zelle mehr belastet ist, aber die Spannungsarchitektur hat nichts damit zu tun.
M. meint
Ja…. weil die Batteriezellen…. 😑