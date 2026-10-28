Toyota plant Milliardengeschäft mit Verkauf neuer Motoren und Hybridtechnik

Toyota plant, durch den Verkauf seiner nächsten Motorengeneration und Hybridtechnologien an Partner ein jährliches Umsatzpotenzial von rund 1,7 Milliarden US-Dollar zu realisieren. Das Ziel des weltweit größten Automobilherstellers ist es laut Automotive News, durch die Einbindung von Partnern größere Skaleneffekte zu erzielen.

Die neuen Antriebssysteme, die bereits 2024 vorgestellt wurden, sollen voraussichtlich ab nächstem Jahr auf den Markt kommen. Das Portfolio umfasst einen 1,5-Liter-Vierzylindermotor sowie einen 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbomotor. Beide Motoren sind kompakter, effizienter und leistungsstärker als ihre Vorgängermodelle und können mit Standard- sowie Plug-in-Hybridsystemen kombiniert werden.

Die neue Bauweise der Motoren ist dem Bericht zufolge kürzer und schmaler als die aktueller Modelle. Diese geringeren Abmessungen sollen eine bessere Integration in zukünftige, schlankere Designs von Elektrofahrzeugen ermöglichen und die Flexibilität erhöhen, bei demselben Modell Verbrennungs-, Hybrid- oder rein elektrische Optionen anzubieten. Zudem geht Toyota davon aus, dass sich die verkleinerten Motoren leichter in Plattformen anderer Marken integrieren lassen.

Technologiechef Hiroki Nakajima stellte diese Strategie für den Verkauf von Antriebssystemen Anlegern während eines Technologie-Workshops in Europa vor, schreibt Automotive News. Toyota nutze bereits jetzt die Zusammenarbeit mit Partnern, etwa durch die Lieferung von Hybridantrieben für den Mazda CX-50 und den Mazda2 in Europa sowie elektrischer Komponenten für ein Subaru-Hybridsystem. Auch Suzuki nutzt verschiedene Motorsysteme von Toyota.

Toyota hat keine spezifischen Kunden für die neue Generation benannt gegeben. Es bestehen aber bereits Allianzen mit japanischen Herstellern wie Mazda, Subaru, Suzuki und Daihatsu, an denen der Konzern auch beteiligt ist. Dass das Thema bei einer Veranstaltung in Europa ausdrücklich angesprochen wurde, deutet darauf hin, dass die Japaner auch hierzulande neue Motoren- und Hybridtechnologien an andere Unternehmen verkaufen wollen.