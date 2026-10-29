EU-Nutzfahrzeugmarkt: E-Antriebe gewinnen in den ersten drei Quartalen 2026 Marktanteile

Der EU-Nutzfahrzeugmarkt hat sich in den ersten drei Quartalen 2026 vor dem Hintergrund steigender Energiepreise unterschiedlich entwickelt. Während die Neuzulassungen leichter Nutzfahrzeuge mit 1.073.427 Einheiten weitgehend stagnierten, stiegen die Lkw-Zulassungen um 7,5 Prozent auf 245.079 Fahrzeuge, wobei sich das Segment von einem niedrigen Ausgangsniveau erholte. Der Busmarkt verzeichnete mit 32.695 Neuzulassungen ein Wachstum von 15,2 Prozent. Elektrisch aufladbare Nutzfahrzeuge gewannen Marktanteile.

Bei leichten Nutzfahrzeugen stiegen die Neuzulassungen in Spanien um 6,9 Prozent, während Deutschland (-4,1 %), Italien (-5,1 %) und Frankreich (-5,6 %) Rückgänge verzeichneten. Diesel blieb mit 838.830 Zulassungen trotz eines Rückgangs um 4,3 Prozent die bevorzugte Antriebsart, wobei der Marktanteil von 81,7 auf 78,1 Prozent sank. Elektrisch aufladbare Transporter legten um 38,2 Prozent zu und erhöhten ihren Marktanteil von 10,2 auf 14,1 Prozent. Benzinmodelle verloren 19,8 Prozent und erreichten einen Marktanteil von 3,7 Prozent, während Hybridtransporter um 35,6 Prozent zulegten und auf einen Anteil von 3,4 Prozent kamen.

Im Lkw-Segment stiegen die Neuzulassungen schwerer Fahrzeuge um 8,5 Prozent und die mittelschwerer Modelle um 2,5 Prozent. Besonders deutlich fiel das Wachstum in Polen (+20,5 %) und Spanien (+13,2 %) aus, während Deutschland ein Plus von 2,5 Prozent und Frankreich einen Rückgang von 1,6 Prozent verbuchten. Diesel-Lkw dominierten mit einem Marktanteil von 91,7 Prozent und einem Zulassungsplus von 6,6 Prozent, während elektrisch aufladbare Lkw um 49,8 Prozent zulegten und einen Marktanteil von 5,3 Prozent erreichten. Bei elektrisch aufladbaren Lkw verzeichneten Deutschland (+77,2 %), Frankreich (+60,2 %) und die Niederlande (+57,5 %) starke Zuwächse und vereinten 74 Prozent der entsprechenden EU-Neuzulassungen auf sich.

Bei Bussen erreichte Italien mit 34,4 Prozent das stärkste Zulassungswachstum unter den größten EU-Märkten, gefolgt von Frankreich (+10,5 %) und Deutschland (+10,1 %). Italien war zugleich der größte Busmarkt der EU und verzeichnete mehr als eine Verdoppelung der Zulassungen elektrisch aufladbarer Busse. EU-weit stiegen die Neuzulassungen elektrisch aufladbarer Busse um 37,6 Prozent, wodurch sich ihr Marktanteil von 22,1 auf 26,4 Prozent erhöhte. Auch Dieselbusse verzeichneten mit einem Plus von 5 Prozent steigende Zulassungen und erreichten einen Marktanteil von 58,4 Prozent. Hybrid-Elektrobusse legten um 24 Prozent zu und kamen auf einen Marktanteil von 6,9 Prozent.