Miele elektrifiziert seine Serviceflotte in Europa

Miele treibt die Elektrifizierung seiner europäischen Serviceflotte mit 840 neuen batterieelektrischen Transportern von Volkswagen Nutzfahrzeuge voran. Die Fahrzeuge sind für den Kundendienst bei Haushalts- und Gewerbekunden vorgesehen und werden im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung für 2026 und 2027 beschafft. Davon sollen 440 Fahrzeuge in Deutschland zum Einsatz kommen.

Besonders weit fortgeschritten ist die Umstellung im Professional-Kundendienst, wo künftig nahezu alle 420 Mitarbeitenden mit Elektrotransportern unterwegs sein werden. Damit erreicht Miele in diesem Bereich eine Elektroquote von fast 100 Prozent. Im Haushaltskundendienst liegt der Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge derzeit bei rund 30 Prozent und soll durch den weiteren Flottenaustausch steigen.

Die neuen Transporter werden mit einer professionellen Fahrzeugeinrichtung von Sortimo ausgestattet, deren leichte Bauweise den Energiebedarf reduzieren soll. Miele verfolgt mit der Flottenumstellung laut einer Mitteilung das Ziel, die direkten CO₂-Emissionen des Kundendienstes zu senken und moderne mobile Arbeitsplätze zu schaffen.

„Die Elektrifizierung des Fuhrparks ist ein wichtiger Baustein der Nachhaltigkeitsstrategie unseres Unternehmens“, sagt Rebecca Steinhage, Executive Director Human Resources & Corporate Affairs bei Miele. Lars Krause, Markenvorstand Vertrieb, Marketing und Aftersales von VWN: „Gemeinsam zeigen wir, dass Elektromobilität im Flottenalltag überzeugt und wirtschaftlich funktioniert und leisten einen konkreten Beitrag zur Reduzierung von CO2-Emissionen.“

In die Auswahl der neuen Fahrzeuggeneration flossen Erfahrungen aus dem bisherigen Einsatz alternativ angetriebener Fahrzeuge ein, darunter der ID. Buzz von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Berücksichtigt wurden Reichweite, Ladezeiten, Energieverbrauch, Alltagstauglichkeit und Rückmeldungen der Servicetechniker. Die neuen Transporter bieten unter anderem Vorklimatisierung während des Ladens, moderne Assistenz- und Sicherheitsfunktionen sowie eine ergonomische Fahrzeugeinrichtung.