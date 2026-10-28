Deutsche Post DHL erhält 25 elektrische Wechselbrückenumsetzer von TII Kamag

TII Kamag liefert insgesamt 25 elektrische Wechselbrückenumsetzer des Typs Kamag ePrecisionMover (ePM) an die Deutsche Post DHL Group. Die Elektrofahrzeuge werden schrittweise in deutsche Paketzentren integriert, in denen laut dem Hersteller von Spezial- und Schwerlastfahrzeugen hohe Durchsatzraten, kurze Umlaufzeiten und eine hohe Anlagenverfügbarkeit entscheidend sind.

Die Auslieferung setzt eine langjährige Partnerschaft fort, bereits 1995 erhielt DHL als erster Kunde einen Wechselbrückenumsetzer von TII Kamag. Seither hat die Deutsche Post DHL Group ihre Flotte kontinuierlich mit Fahrzeugen des Herstellers erweitert. Der Kamag ePM wurde speziell für die stark taktgebundenen Prozesse in Paketzentren entwickelt und soll das schnelle, präzise Rangieren von Wechselbrücken zwischen Toren, Rampen und Bereitstellflächen ermöglichen.

Kurze Hub- und Senkzeiten sowie agiles Manövrieren sollen dazu beitragen, Stand- und Wartezeiten auf dem Betriebshof deutlich zu reduzieren und enge Zeitfenster im Hub-Betrieb einzuhalten. Nach Angaben von TII Kamag kombiniert das E-Fahrzeug eine hohe Umschlagleistung mit optimierten Energiekosten und ermöglicht eine Senkung der Betriebskosten über den gesamten Lebenszyklus. Godehard Eidenhammer, Vertriebsleiter Hoflogistik bei TII Kamag, betont, dass der ePM sowohl steigende Anforderungen an die Umschlagleistung als auch an die Nachhaltigkeit erfülle und sich in bestehende sowie skalierbare Logistikprozesse integrieren lasse.

Im Vergleich zu dieselbasierten Lösungen bietet der lokal emissionsfreie Kamag ePM den Herstellerangaben zufolge eine deutlich höhere Energieeffizienz und einen geringeren Wartungsaufwand. Zudem soll sein Einsatz die CO₂-Emissionen signifikant reduzieren. Das Fahrzeug eignet sich laut TII Kamag auch für sensible oder urbane Logistikstandorte. „Die Elektrifizierung unserer Hoflogistik ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsstrategie“, erklärt Dane Becker aus dem Systemmanagement Betriebsfahrzeuge bei der Deutschen Post DHL Group.

Für den 24/7-Mehrschichtbetrieb ist der Kamag ePM mit robusten Komponenten und einem auf Dauerbetrieb ausgelegten Systemdesign ausgestattet. Die Batterietechnologie soll einen zuverlässigen Einsatz über typische Schichtzyklen hinweg ermöglichen. Mit entsprechender Ladeinfrastruktur lässt sich das Fahrzeug in bestehende Betriebsabläufe integrieren und bei Bedarf zwischenladen.

Darüber hinaus verfügt das Elektrofahrzeug laut Hersteller über eine ergonomisch gestaltete Fahrerumgebung mit optimierter Rundumsicht, intuitiver Steuerung und reduziertem Geräuschpegel. Diese Eigenschaften sollen die Produktivität pro Schicht steigern sowie Arbeitssicherheit und Arbeitsbedingungen insbesondere bei zeitkritischen Umschlagprozessen verbessern.