Porsche: Neue PCM-Generation auch für den Taycan

Porsche führt eine neue Generation des Porsche Communication Management (PCM) für die Modellreihen 911, Panamera und Cayenne sowie das Elektroauto Taycan ein. Die neue Hardware-Plattform basiert auf einer System-on-Chip-Architektur und bietet den Angaben zufolge eine bis zu fünfmal höhere Rechenleistung als die Vorgängergeneration. Dadurch sollen Systemstarts und Ladezeiten verkürzt, die Bedienung beschleunigt und die parallele Nutzung mehrerer Anwendungen verbessert werden.

Umfangreiche Over-the-Air-Updates ermöglichen zudem die Aktualisierung der Software und ausgewählter Funktionen nach der Fahrzeugauslieferung. Mit Porsche Digital Interaction überträgt der Hersteller die im Cayenne Electric eingeführte Design- und Bediensprache auf weitere Modellreihen. Dazu gehören ein einheitliches UX/UI-Design, individuell konfigurierbare Widgets und fünf wählbare Themes. Ein frei drehbares 3D-Fahrzeugmodell in der jeweiligen Exterieurfarbe ermöglicht den direkten Zugriff auf ausgewählte Fahrzeugfunktionen und Einstellungen.

Die überarbeitete Navigation Plus bietet eine neue 3D-Kartendarstellung, Online-Kartendaten und Echtzeit-Verkehrsinformationen. In vollelektrischen Modellen berücksichtigt der Porsche Charging Planner bei der Planung von Ladestopps auch die Batterie-Vorkonditionierung. Der KI-gestützte Voice Pilot basiert auf einem Large Language Model, verarbeitet natürliche Sprache sowie mehrstufige Anfragen und ermöglicht die Sprachsteuerung von Navigation, Medien, ausgewählten Fahrzeugfunktionen und Apps.

Mit dem sogenannten Blended Ecosystem verbindet Porsche eigene digitale Dienste mit Smartphone-Anwendungen und Apps von Drittanbietern. Über das Porsche App Center lassen sich Anwendungen herunterladen und aktualisieren, darunter erstmals auch Apple Music mit Dolby-Atmos-Unterstützung in Verbindung mit den 3D-Surround-Soundsystemen von Bose und Burmester. Die Smartphone-Integration umfasst in ausgewählten Märkten zudem eine Kartendarstellung im Kombiinstrument und E-Auto-Routing mit Batterie-Vorkonditionierung.

Die neue Infotainment-Generation soll schrittweise in neu produzierte Fahrzeuge der Baureihen 911, Taycan, Panamera und Cayenne eingeführt werden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt, Modell, Produktionszeitpunkt und Ausstattung variieren.