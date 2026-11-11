Experte: 40+ Millionen Elektro-Pkw in Deutschland „energetisch darstellbar“

Dirk Biermann, Chief Operating Officer (COO) der 50Hertz Transmission GmbH, einem der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber für Strom, hält mehr als 40 Millionen Elektro-Pkw in Deutschland bis 2045 für technisch und „energetisch darstellbar“. Voraussetzung dafür sei der weitere Ausbau erneuerbarer Energien, erklärte er im Gespräch mit dem Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE).

Die zusätzliche Stromnachfrage entstehe nicht nur durch Elektrofahrzeuge, sondern auch durch die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung und Industrie, erläuterte Biermann. Die größere Herausforderung sieht er deshalb in der gesamten Elektrifizierung von Wirtschaft und Gesellschaft.

Eine wichtige Rolle könnte künftig das bidirektionale Laden übernehmen, durch das Elektroautos zur Netzflexibilität beitragen und neue Möglichkeiten für Marktteilnehmer schaffen können. Biermann bezeichnet die Technologie als technisch vielversprechend und verweist auf bereits entstehende Anwendungen im häuslichen Umfeld. Beim öffentlichen Laden sieht er dagegen weiteren Entwicklungsbedarf, insbesondere bei dynamischen Tarifen und Marktanreizen.

Zugleich verweist der Manager auf lokale Belastungsspitzen, die durch das häufig zeitgleiche Laden von Elektrofahrzeugen entstehen können. Verteilnetzbetreiber benötigten deshalb geeignete Steuerungsmöglichkeiten, um unnötigen Netzausbau zu vermeiden. Die Anforderungen an die Verteilnetze müssten dabei berücksichtigt werden.

Neben dem bidirektionalen Laden hebt Biermann die Bedeutung von Digitalisierung und Automatisierung für ein leistungsfähiges Stromnetz hervor. Insbesondere an den Schnittstellen zwischen Übertragungs- und Verteilnetzen bestehe weiterhin erheblicher Entwicklungsbedarf. Als weiteren entscheidenden Faktor nennt er den Smart-Meter-Rollout. Ohne entsprechende Zählerdaten lasse sich das Zusammenspiel von Verbrauchern, Erzeugungsanlagen und Batteriespeichern nicht effizient koordinieren.