Neuer Hyundai Bayon später auch mit Hybridantrieb

Hyundai hat den neuen Bayon vorgestellt, dessen Modellpalette nach der Einführung der ersten Versionen mit Verbrennungsmotor um einen Hybridantrieb erweitert werden soll. Das geplante Hybridsystem kombiniert einen 1,6-Liter-GDI-Motor mit einem Elektromotor und einem Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe. Die Systemleistung beträgt 102 kW/138 PS.

Zum Hybridantrieb gehört eine adaptive Rekuperation, die die Energierückgewinnung automatisch an die jeweilige Fahrsituation anpassen soll. Über Schaltwippen am Lenkrad kann der Fahrer zusätzlich die gewünschte Rekuperationsstufe selbst auswählen. Damit erhält der Bayon eine weitere Antriebsvariante, die neben den zunächst angebotenen Verbrennermotoren in die Modellpalette aufgenommen werden soll.

Optisch präsentiert sich der neue Bayon mit einer aufrechten Karosseriehaltung, markanten SUV-Elementen und größerer Bodenfreiheit. Die Designsprache „Art of Steel“ prägt das kantige Erscheinungsbild mit ausgeprägten Kotflügeln, einer horizontalen Lichtsignatur und einem markanten Unterfahrschutz. Eine „N Line“ ergänzt das Angebot um sportliche Gestaltungselemente und exklusive 18-Zoll-Leichtmetallfelgen.

Im Innenraum stehen digitale Technologien und zusätzliche Komfortausstattungen im Mittelpunkt. Je nach Ausstattung kombiniert Hyundai ein 12,3-Zoll-Infotainmentdisplay mit einem gleich großen digitalen Kombiinstrument. Apple CarPlay und Android Auto ermöglichen die kabellose Smartphone-Integration, während ein optionales Bose Premium Soundsystem mit acht Lautsprechern das Audioangebot ergänzt.

Auch das Platzangebot wurde erweitert. Ein längerer Radstand soll für mehr Beinfreiheit im Fond sorgen, während neigungsverstellbare Rücksitzlehnen, eine Mittelarmlehne mit Getränkehaltern und optional beheizbare Rücksitze den Komfort ergänzen. Für die Varianten mit Verbrennungsmotor werden voraussichtlich 440 Liter Gepäckraumvolumen angegeben.

Das Smart Sense-Paket umfasst zahlreiche Fahrerassistenzsysteme für Stadtverkehr, Autobahn und Parkmanöver. Dazu zählen unter anderem der Autobahnassistent 2.0, eine 360-Grad-Kamera, ein Totwinkelassistent mit Monitoranzeige und ein autonomer Notbremsassistent 2.0. Weitere Ausstattungsmerkmale wie ein optionales Panorama-Glasschiebedach, eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik und eine zweifache Ambientebeleuchtung ergänzen das Angebot.

„Der neue Bayon ist weit mehr als nur eine neue Generation“, sagt Xavier Martinet, President & CEO von Hyundai Motor Europe. „Wir haben seinen SUV-Charakter durch ein markanteres Design, mehr Platz, mehr Komfort und Technologien gestärkt, die Kunden normalerweise von größeren Fahrzeugen erwarten würden. In einem der wichtigsten Segmente Europas bietet uns der BAYON eine noch bessere Chance, neue Kunden zu gewinnen. Mit einem Hybridantrieb, der 2027 in die Modellpalette aufgenommen wird, wird der Bayon diese Dynamik weiter ausbauen.“