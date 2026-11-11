Škoda Enyaq: Batterievorkonditionierung kommt per Software-Update in ältere Modelle

Škoda stellt die Batterievorkonditionierung per Software-Update nun auch für ältere Enyaq-Modelle bereit, die vom Produktionsstart bis etwa Ende 2023 gebaut wurden. Die Funktion war bislang Fahrzeugen vorbehalten, die ab dem Jahreswechsel 2023/2024 mit einer UNECE-Softwareversion produziert wurden.

Mit der neuen Softwareversion 3.9 können nun auch ältere Enyaq ihre Batterie vor einem Schnellladevorgang aufwärmen, wodurch sich insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen die Ladezeit deutlich verkürzen kann. Auch VW hat ein entsprechendes Update für ältere ID.-Modelle angekündigt, das die manuelle Batterievorkonditionierung ermöglicht.

Voraussetzung für die neue Funktion ist die Installation mehrerer Software-Updates. Fahrzeuge mit Version 3.8 erhalten das Update-Angebot automatisch, während bei älteren Softwareständen zunächst eine Aktualisierung auf diese Version erforderlich ist. Bei Fahrzeugen mit Softwareversion 3.x ist dies online möglich, Modelle mit Version 2.x müssen dafür eine autorisierte Werkstatt aufsuchen. Anschließend folgen zwei weitere Updates, von denen das erste die Batterievorkonditionierung vorbereitet und das zweite die Funktion freischaltet.

Insgesamt betrifft die Aktualisierung rund 200.000 Fahrzeuge und wird schrittweise verteilt. Nach Angaben von Jiří Vlček, Projektleiter für Online-Updates bei Škoda, sollen die ersten Fahrzeuge ab Kalenderwoche 47 das erste der beiden Updates erhalten. Das zweite Update folgt ab Kalenderwoche 49, weitere Fahrzeuge werden nach und nach berücksichtigt.

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Nach der Aktualisierung erscheint im Infotainmentsystem unter „Laden“ die neue Ansicht „Schnellladung optimieren“, über die sich die Batterievorkonditionierung manuell starten lässt. Die entsprechende Schaltfläche ist ausschließlich bei einer Batterietemperatur unter 20 Grad Celsius aktiv. Die optimale Batterietemperatur liegt Vlček zufolge bei etwa 25 Grad Celsius, wobei das Erwärmen je nach Außentemperatur und weiteren Bedingungen rund 30 bis 40 Minuten dauert. Zusätzlich zeigt das Infotainmentsystem die aktuelle Batterietemperatur und die maximal verfügbare Ladeleistung an.

Eine automatische Aktivierung der Batterievorkonditionierung über die Eingabe einer Ladestation als Navigationsziel ist in dem Update für ältere Enyaq nicht enthalten. Diese Möglichkeit bleibt Fahrzeugen mit Softwareversion 4 oder höher vorbehalten. Nach Angaben von Vlček erfordert die nachträgliche Integration Anpassungen am Fahrzeugsteuergerät, am Batteriesteuergerät und am Infotainmentsystem sowie umfangreiche Tests.