Toyota hat einen weltweiten Rückruf für etwa 19.000 Fahrzeuge des vollelektrischen kompakten SUV-Crossovers C-HR+ verkündet. In Deutschland sind laut davon Auto Motor und Sport 1096 Einheiten betroffen, die im Zeitraum zwischen dem 17. Juni 2025 und dem 9. Juli 2026 produziert wurden.

Ursache für den Rückruf ist ein Fehler in der Batteriesteuerung. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) gibt an, dass bei einem hohen Ladezustand sowie im regenerativen Modus eine Überladung der Hochvoltbatterie möglich ist. In einem solchen Fall kann das Elektroauto eine Warnmeldung ausgeben und den Antrieb abschalten. Bisher sind keine Sach- oder Personenschäden bekannt.

Der C-HR+ ist die vollelektrische Variante des C-HR und unterscheidet sich technisch von den Hybrid- und Plug-in-Hybridmodellen. Das Modell wird mit zwei Batteriegrößen von 57,7 und 77 kWh brutto angeboten, wobei die Reichweite nach WLTP-Norm zwischen 458 und 607 Kilometern liegt. An Schnellladestationen erreicht das Elektroauto Ladeleistungen von bis zu 150 kW.

Die technischen Spezifikationen des C-HR+ umfassen verschiedene Antriebskonfigurationen. Zur Auswahl stehen ein Fronttriebler mit 123 kW/167 PS sowie zwei Varianten mit größerem Akkupack, die entweder mit 165 kW/224 PS (Frontantrieb) oder 252 kW/343 PS (Allradantrieb) ausgestattet sind. Das E-Auto hat eine Länge von 4,52 Metern und bietet ein Kofferraumvolumen von 416 Litern.

Um das aktuelle Problem zu beheben, wird in den Werkstätten eine neue Software für die Batteriesteuerung aufgespielt. Toyota hat keine weiteren Details zur genaueren Eingrenzung der betroffenen Fahrzeuge veröffentlicht. Halter können unter Verwendung des Rückrufcodes 26SD-102 beim Hersteller oder einer Vertragswerkstatt prüfen lassen, ob ihr Fahrzeug betroffen ist. Das KBA führt die Maßnahme unter der Referenznummer 17116R.