Elektroautos bieten im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren einen entscheidenden Nachteil bei Bränden, da sie deutlich gefährlicher reagieren können. Zwar treten Brände bei E-Autos seltener auf als bei Benzinern, doch die Löschung gestaltet sich schwierig. Grund hierfür ist die Gefahr des sogenannten thermischen Durchgehend: eine beschleunigte Kettenreaktion durch chemische Prozesse in den Zellen.

Feuerwehren haben verschiedene Strategien getestet, um diese Reaktion zu kontrollieren. Zu den Methoden gehörten massive mit Wasser gefüllte Tauchbehälter, chemische Wasserzusätze sowie große Löschdecken. Eine umfassende Untersuchung der US-amerikanischen US UL Research Institutes zeigt nun jedoch, dass keine dieser Neuerungen die Wirkung einer herkömmlichen Wasserlöschung über den Feuerwehrschlauch übertrifft.

Die Studie analysierte Brandexperimente, wobei unterschiedliche Unterdrückungstaktiken behandelt wurden. Das Ergebnis verdeutlicht laut den Verantwortlichen, dass Innovationen wie Fahrzeugdecken oder chemische Zusätze nicht gegen die Löschkraft von tausenden Litern Wasser ankommen. Doch sobald es durch Überhitzung, Beschädigungen oder Überladung zum thermischen Durchgehen kommt, diene Wasser primär der Flammenkontrolle. Der eigentliche Verbrennungsprozess lasse sich damit nicht unmittelbar stoppen.

„Die Beschränkung des Wasserflusses auf den Brandschutz und die Verhinderung einer (erneuten) Entzündung im Fahrgastraum bei gleichzeitiger Ausbrennung der Batterie kann dazu führen, dass der Vorfall in weniger als 30 Minuten mit nur 2900 L (760 gal) behoben wird“, so die Studienautoren. „Das deutet darauf hin, dass ein großzügiger Wassereinsatz am Batteriepack sowohl unwirksam als auch unnötig ist.“ Die Anwendung von Wasser auf unbeteiligte Teile der Batterie könne zudem das Risiko einer erneuten Zündung erhöhen.

„Die Ergebnisse dieser Studie sprechen für die weitere Entwicklung evidenzbasierter Einsatzrichtlinien, von Ausbildungsmaßnahmen für Feuerwehrleute und von Entscheidungshilfen für den Einsatz bei Bränden von Elektrofahrzeugen“, heißt es abschließend. „Da sich Batterietechnologien und Fahrzeugkonstruktionen ständig weiterentwickeln, könnten weitere Forschungsarbeiten erforderlich sein, um die Wirksamkeit dieser Löschstrategien zu bestätigen und etwaige neue, spezifische Brandverläufe und Gefahren zu berücksichtigen.“